Период реконструкции

С какими проблемами алматинцам помог справиться «Дежурный по городу»

Резонанс

На этот раз с благодарностью в редакцию позвонила Зухра Бариевна, жительница Медеуского района:

– Наконец-то у нас начался снос злополучного остановочного комплекса с магазином – спасибо вам за участие в решении проблемы!

Речь, если помнит читатель наши прошлогодние публикации, о магазинчике, что портил городской пейзаж на углу улиц Фурманова и Гоголя.

Подобные бутики на остановках должны были ликвидировать еще в 2012 году. Тогда на строительство новых остановочных комплексов денег не хватило и бутики остались портить вид городских улиц. В 2015 году начался массовый снос и замена старых остановочных комплексов с магазинами на современные с навесами. Вот тут-то и заволновался народ, что живет на углу вышеуказанных улиц: уберите и наш рассадник антисанитарии!

Мы сделали публикацию, но…

Чтобы не пересказывать долгую историю о том, как райакимат отправлял нас в земельную инспекцию, а та вновь возвращала нас к истоку вопроса со словами «Хозяин не установлен!», расскажем о завершающей стадии операции. Дело решилось лишь тогда, когда за него взялся аким Медеуского района, энергичный и современно мыслящий управленец.

Отныне бутика, позорящего своим видом красоту Алматы и компрометирующего людей, что долгое время «не могли найти хозяина торговой точки», более нет.

Тупиковая сотка

К дежурному по городу обратился алматинец С. Джанаев, проживающий в доме № 18б на улице Строительная в микрорайоне Баганашыл.

«Мой дом находится в тупике на участке площадью 0,01 гектара в общей долевой собственности, – пишет пенсионер. – Больше земли у меня нет. Открываю дверь дома – земля госфонда, туалет тоже на государственной земле. А нельзя ли сделать этот небольшой клочок земли возле дома моим?»

Алматинец утверждает, что он уже обращался в акимат, чтобы ему предоставили (прирезали) участок вокруг его дома площадью 0,017 гектара, но получил отказ.

«Думаю, отнеслись формально, ссылаясь на какое-то постановление, – констатирует заявитель. – Но ведь территория находится в тупике, окружает мой дом с двух сторон, никому она не нужна, пустует с 1996 года».

При этом, как следует из письма, этот заброшенный участок был когда-то завален мусором, там собирались бомжи и наркоманы. Пенсионер облагородил его – очистил, огородил сеткой, посадил цветы. С. Джанаев обещает исправно платить налог на землю и ничего на ней не строить.

Мы обратились с вопросом в Управление земельных отношений города.

– Уже три года как в Алматы объявлен мораторий на продажу земли, – сообщили там. – Более того, в настоящее время продолжается инвентаризация городской территории, а это вопрос скрупулезный, иногда решаемый только в судах. Мы не можем сейчас с определенной точностью сказать о принадлежности кому-либо клочка земли, о котором ведет речь ваш читатель. Но обихаживать его, выращивать на нем цветы и другую зелень ему не возбраняется.

А действительно, если, как пишет горожанин, он не собирается ничего строить на участке рядом со своим домом, то какой смысл в том, чтобы эта земля принадлежала ему на праве частной собственности? Ведь поддерживать порядок можно и при его существующем статусе. Точно так же, как жильцы многоэтажных жилых домов содержат в надлежащем санитарном состоянии, предписанном правилами благоустройства территории города Алматы, свои дворы, которые им не принадлежат. И тем не менее почему бы ради поддержания порядка не отдавать подобные участки людям в аренду?

Цепная реакция

– Житель дома № 13а по улице Егизбаева незаконно захватил землю во дворе для собственной парковки, закрывает этот участок цепью, – пожаловалась «дежурному по городу» горожанка Наталья. – Разве так можно?

Мы передали жалобу в УВД Бостандыкского района. Реакция была незамедлительной – по обращению проведена проверка. Выяснилось, что металлические конструкции действительно установлены жильцом дома № 13а для своего автотранспортного средства. На авто­владельца, нарушившего установленный порядок, возбуждено административное производство по статье 505 КРК об АП, а металлические конструкции были демонтированы.

– Прошу проверить законность установки ограждения территории под парковку у северного торца дома № 19 по улице Тулебаева, – обратился за помощью алматинец Иван. – Рядом с продуктовым магазином огородили участок тросом с замком.

«Дежурный по городу» обратился теперь уже в УВД Медеуского района. Правоохранители также провели проверку с выездом на место. Выяснилось, что металлические конструкции установлены жильцами вышеуказанного дома. Лицу, организовавшему установку незаконных ограждений, выписано уведомление о необходимости их демонтажа. Кроме того, с жильцами дома № 19 проведена разъяснительная работа о недопущении нарушения правил благоустройства территории города.

«Дежурный по городу» напоминает, что в соответствии с пунктом 16 Правил благоустройства территории города Алматы, возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений, препятствующих проезду, не допускается.

А для принятия более эффективных мер административного воздействия о каждом факте правонарушения необходимо сообщать в дежурную часть УВД района или ДВД города либо на пульт «102». И не бояться быть заявителями.

Призрак из бара

Вот что пишет Лариса Черненко в письме «дежурному по городу»:

«В нашем доме на ул. Ауэзова уже почти два месяца незаконно работает лаунж-бар, который нарушает общественный порядок и покой соседей в ночное время. Бар занимает два этажа в трехэтажном доме старой постройки (хрущевка). Заведение громко заявило о себе вечером 15 ноября (2015 года. – Прим. авт.) – в этот день его хозяйка отмечала свой день рождения. Громкая музыка, крики, смех и прочий шум не давали заснуть жильцам дома и подготовиться к новому рабочему дню. Жильцы вызвали полицию, после чего музыка прекратилась, но шуметь гости бара продолжали до четырех утра, не давая спать обитателям дома. За нарушение общественного порядка управляющий баром и другие работники были несколько раз оштрафованы, но соответствующих выводов не сделали. Банкеты все это время продолжаются с завидным постоянством.

Как уже отмечалось, дом старой постройки, не имеет соответствующей шумоизоляции и вентиляции. Поэтому жильцы дома становятся невольными участниками проходящих в нем торжеств. Ранее владелица заявляла, что имеет все необходимые документы для работы заведения, но, как выяснилось, это не так.

Нарушено самое главное требование – не было получено разрешение на работу данного заведения у самих жильцов. А то, что они его не дадут, сомневаться не приходится. Кроме того, законодательство предусматривает достаточно жесткие требования для работы объектов общественного питания. Подобные заведения обязаны иметь на руках санитарно-эпидемиологическое заключение о своем соответствии данной деятельности.

Однако заведение начало свою работу без получения необходимых на то документов в Департаменте по защите прав потребителей (ЗПП, бывшая СЭС). И, как отмечают в районном Управлении ЗПП, заведение может представлять потенциальную угрозу для здоровья и жизни окружающих.

Дверь бара на втором этаже выходит в подъезд и доставляет массу неудобств жителям, чьи квартиры находятся в соседстве с баром: через нее днем и ночью снуют работники и гости заведения, не всегда в трезвом состоянии. И здесь прямое нарушение закона о жилищных отношениях. Но и это не все: по информации ГАСК, помещение на втором этаже до сих пор не выведено из жилого фонда и числится как квартира, двухэтажная стеклянная пристройка также не узаконена.

К тому же налоговая проверка показала, что бар начал свою работу без регистрации. Ну и, соответственно, не имеет ни кассового аппарата, ни POS-терминала.

Но самое главное, что беспокоит меня, как жильца, – заведение находится через стенку от меня, а это шум в ночное время. Гости заведения собираются на свои посиделки после 22–23 часов и шумно «отдыхают» до четырех, а то и пяти утра.

Между тем по закону все заведения обязаны соблюдать режим работы и не издавать никаких шумов после 23 часов. Главное же – подобное заведение в принципе не должно находиться в жилом доме.

Обращения к участковому не дают никакого результата, он отвечает: звоните по телефону, и на этом его миссия заканчивается. Звоним на пульт «102», но и после наших вызовов полицейский участковый инспектор не приходит. Хотя обязан прийти и принять заявление.

Владелица заведения не обращает внимания на все перечисленные нарушения и продолжает деятельность. Видимо, для того чтобы закрыть его, необходимо дождаться какой-нибудь чрезвычайной ситуации – отравления, пожара или еще чего-нибудь экстремального».

Прочитав письмо, невольно вспоминаешь слова из песни Владимира Высоцкого: «Если все это правда хотя бы на треть, остается одно только – лечь умереть…».

Кто жил рядом с ресторанами и кафе, прекрасно понимает, о чем идет речь и какова цена вопроса, вернее, проблемы – измотанные нервы и потерянное здоровье.

Отсюда вопросы редакции к руководителям ведомств, обязанных принять незамедлительные меры по прекращению издевательств над жителями: кто разрешил организацию бара в жилом доме и кто защитит горожан?

«Дежурный по городу» побывал на месте: более чем странная пристройка вызывает вопросы к органам, контролирующим застройку Алматы. С руководством заведения встретиться не удалось – после новогодних празднеств бар пока безмолвствует. Оперативно отреагировали на наше устное обращение полицейские МПС Бостандыкского района. Как оказалось, управляющий баром подал на Ларису Черненко заявление – началось разбирательство, о выводах нас пообещали известить. Направили мы запрос в ГАСК. Кроме того, ждем ответа на публикацию от Управления архитектуры и градостроительства. И, конечно же, предоставим возможность хозяевам заведения лаунж-бара высказать свою точку зрения.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Фото Сергея ХОДАНОВА