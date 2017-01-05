Петух не любит лишнего шума

На смену Огненной Обезьяне пришел Огненный Петух

Позади долгожданный и всеми любимый праздник Новый год. На смену Огненной Обезьяне пришел Огненный Петух. Однако наступит он по-восточному гороскопу с 28 на 29 января. Так что не стоит спешить убирать наряженную елочку. Что принесет нам этот знак и как лучше его встретить? Об этом и многом другом рассказала энергоинформационный целитель международного класса, ясновидящая и прогнозист Любовь Анатольевна Костюкевич.

– Минувший високосный год принес для нас немало бед и разочарований. Станет ли Огненной Петух для нас более благосклонным?

– Год Петуха по восточному гороскопу наступает 28–29 января. Сразу скажу, что будущий год, как и три предыдущих, будет сложным. Но в год Петуха чаще, чем прежде, Солнце будет согревать нашу душу. Люди чаще будут чувствовать себя счастливыми и радостными. Проблемы, конечно, не перестанут возникать, но они будут решаться, несмотря ни на что. Однако следует работать над собой, своими мыслям и произносимыми словами.

В настоящее время становится важным понимание, что звук, речь, представляющие различные колебания, несут определенную информацию. А для нее нет расстояний, стен, препятствий, и распространяется она в пространстве мгновенно. Другое дело, что реакция на нее займет время. В наступающем году голова должна быть занята светлыми мыслями и пожеланиями. И тогда год будет для вас удивительным, буквально волшебным! Надо учиться прощать, отпускать застрявшие в сознании обиды. Что толку в том, что вы их носите, стараясь отомстить? Это лишь расход жизненной энергии. Да еще и снабжение ею вашего недоброжелателя! Учитесь радоваться тому, что имеете, и энергоинформационное поле (высшие силы) дадут вам большее.

– А рожденным в какие годы год Петуха станет благоприятным?

– Повезет тем, у кого год рождения оканчивается на «7», Судьба будет благоволить, правда, не отменяя испытания, а облегчая их. Вообще, это год исполнения желаний. Что закажете, то и получите! Родившимся в год Петуха, кому исполнится 60, поймут что пришло время позаботиться о себе, подчеркнув свою значимость, особенно для родных, привыкших, что они беспрекословно тащили на себе заботы о братьях, сестрах, внуках. Им пора съездить на отдых в хороший санаторий, отправиться на природу. Кому 48 – следует заняться здоровьем, потому что это год «мушел жас». Причем все, кто достиг 12, 24, 36, 48 ,60, 72 лет, должны позаботиться не только о своем здоровье, но и духовном совершенствовании, независимо от религиозной принадлежности. Причем влияние этих сроков жизни связано с циклами активности Солнца, при которых может быть обострение болезней или каких-то ситуаций.

К сожалению, рожденных в год Петуха ожидают проблемы, связанные с «мушель жас», указывающим на циклы активности Солнца, при которых идут обострения болезней и определенных ситуаций.

В год Петуха повезет тем людям, кто родился в середине срока, соответствующего своему знаку зодиака. Овнам следует, заказывая желания, очень тщательно их обдумывать и быть готовыми к их исполнению в любом виде, потому как что закажете, то и получите.

У Тельцов сил будет много, но вектор их приложения следует корректировать, тогда удача и успех окажутся у вас в кармане. Близнецам нужно быть готовым работать над проблемами и удачей, а также над избавлением от негатива. Причем делать это лучше самостоятельно, привлекая как можно меньше других людей, хотя вас будут стараться вовлечь в многочисленные тренинги «какого-либо роста». Раки из-за своей неторопливости избегут крупных неприятностей на пути к счастью и благополучию в личной жизни. Порадует карьерный рост. Львы порадуются жизни по полной программе. Мелкие «уколы» Петуха для их красивой шкуры все же будут, но со своего пути лучше не сворачивать.

Девы будут пожинать плоды своих усилий. Это им удастся, если работать над будущим буквально с первых дней года. Придется много помогать родным и дорогим для вас людям. Это подарит вам «внутренний свет», который позже принесет удачу и счастье в жизни.

Весам придется уравновешивать негативные людские взаимоотношения и притязания, больше заниматься разъяснительной работой. Они, несмотря ни на что, умудрятся накопить неплохой капитал для открытия нового дела. Скорпионы даже если и окажутся в поле зрения Петуха, то он на уровне интуиции, занятый своими делами, пройдет мимо. И сам не получит болезненный укол. Но задевать его не стоит. Занимайтесь своими делами. Это даст прибыль и здоровье. Основной девиз для Стрельцов: «Работать, работать и работать!». Это создаст стабильную материальную базу на будущее, что поддержит дух и тело. Можно будет далее совершенствоваться духовно, причем в красивом уютном новом доме. Для Козерогов 2017 год – удивительно благоприятный период, если они не будут доверять красивым речам малознакомых людей, сулящих материальные выгоды. Особенно это касается пожилых людей.

Водолеям и Рыбам нужно быть осторожными с водной стихией, несмотря на то что она является для них родной. При поездках на море, чужие водоемы неплохо бы поглядывать вдаль и вокруг, не понадобится ли помощь кому-то или вам самим.

– Как правильно встретить Новый год по восточному гороскопу? Петух – птица шумная, значит ли это, что приветствуются веселые компании? Есть ли какие-то ритуалы, гадания, к которым можно прибегнуть?

– Все должно быть радостно и разумно! Возражу вам: петух не любит лишнего шума, потому что сам начальник в курятнике. Но, кроме того, он знает, что над ним всегда стоит хозяин, и ему, если что, нужно будет за все отвечать. Нежелательно слушать громкую музыку, кричать. Все должно быть красиво, элегантно. Каждый сам выбирает круг близких, родных и знакомых, с кем будет радоваться Огненному Петуху, дающему целительную энергию. Даже если останетесь в одиночестве – все, что ни делается, делается к лучшему. Надо учиться ценить то, что вы имеете. Можно загадать желания под каждый бой курантов. Следует подготовиться и научиться четко, кратко произносить (пусть даже мысленно), чего бы хотели. То есть предварительно серьезно обдумать, есть ли реальные обоснования для реализации желаемого.

– А как лучше украсить свое жилище, одеться на праздник?

– Традиционно в Новый год желательна елка. Как говорят некоторые астрологи, нарядная и яркая елка в этом году принесет благополучие, волшебство. Нет желания приобрести искусственную? «Нарисуйте» ее ватой на ковре, украсьте блестящими красными, малиновыми, желтыми шариками, мишурой, фигурками. Нужно, конечно, навести порядок в доме, обязательно протереть полы и окна. Это снимет накопившиеся негативные программы с помещения. А еще почаще проветривайте комнаты. Одеваться желательно в одежду красно-желтого, розового, золотистого цвета. Но если ее нет, можно просто прикрепить к ней разноцветные ленточки или украшения этих цветов.

– Какие подарки уместно дарить в год Петуха?

– Выбирать нужно именно те вещи, которые лично вам по душе. Пусть даже если это какие-то мелочи. Петух очень чувствителен к скрытым мыслям. Для детей подойдут мягкие игрушки, но только высокого качества. Если это фигурки животных, то они должны «не обидеть» курочек и петушков.

Если говорить о подарках взрослым, то состоятельные люди могут подарить что-то из бытовой техники, некрупную мебель, приносящую порядок и уют в дом. Петух – домосед и семьянин. Смешно, конечно, если вы притащите это в ресторан, а вот прекрасный сервиз, переливающийся красными, желто-оранжевыми, золотистыми, изумрудными красками будет замечательным подарком в любой ситуации, даже если это будет просто красивой чайной парой. Во все времена была важна какая-либо вещь, выступающая в роли талисмана. Хорошо, если мамы подарят взрослым дочерям или сыновьям какой-либо кулончик, браслетик с пожеланием хранить его как оберег. Выбор украшения как себе, так и в подарок – дело серьезное. Некоторые начинают мерить в магазинах все подряд. Но ведь там проходит большое количество людей, и одну и ту же вещь может до вас примерить несколько человек и оставить о себе энергоинформационный след. На ладони есть точки, проекции органов человека, на каждом пальце такая информация тоже есть. Золото и серебро обладают за счет электропроводимости способностью взаимодействовать с биополями человека. Поэтому если вы хотите приобрести действительно вашу вещь, то следует сначала закрыть ладонь тремя пальцами и, только взяв большим и указательным, рассмотреть кольцо и решить, нравится или нет, подходит размер или цена, и только тогда надевать. Примеривая, ни в коем случае не касайтесь камня, так как он еще не ваш. Попросите отложить вещь, пока сможете ее приобрести.

– Новогодний стол всегда связывается с изобилием. Какие продукты должны быть обязательно и как быть со спиртным?

– Конечно, в новогоднюю ночь кушать курятину явно не стоит. На столе должно быть много фруктов – апельсинов, яблок. Овощи – свекла, морковь, помидоры. Украсит и зелень. Приветствуется традиционное оливье, но без куриного мяса и колбасы.

Хороша будет любая рыбка, конечно, если позволят возможности – красная, как и икра. Но прекрасно пойдут креветки, икра минтая и других видов. Словом, не только на новогоднем столе, но и в течение всего года морепродукты принесут большую пользу организму человека. Кроме того, нужно не забыть о специях. Вообще, пища должна быть не столько обильной, сколько полезной, давая организму необходимые витамины и микроэлементы. На стол нужно обязательно поставить блюдечки с разными зернышками для того, чтобы петушок поменьше сердился и клевал вас и дорогих вам людей, а сделать это он может очень больно.

Обильное спиртное нежелательно как в новогоднюю ночь, так и в любое время года Петуха. Полезны разноцветные соки, особенно гранатовый.

– Стоит ли в год Петуха связывать себя узами Гименея?

– Если возникнет желание заключить брак, каждый партнер должен сделать свой выбор полностью самостоятельно. Хитрость, принуждение, то, что в народе называют приворотом, счастья не принесут. Если раньше его направляли больше на мужской пол, то в настоящее время некоторые мамаши, чтобы «пристроить» своих непутевых отпрысков, обращаются к «специалистам». И тогда прекрасным девушкам или женщинам предстоит не самое счастливое будущее.

Если свадьбы состоятся, они должны быть яркими, шумными, но ни в коем случае не стоит демонстрировать богатство жениха и невесты.

– Многие горожане мечтают об улучшении жилищных условий. Хорошо ли это делать в год Петуха?

– Жилищные условия улучшать желательно. Однако делать это нужно исходя из собственных финансовых возможностей. Брать в кредит или ипотеку не стоит. Под залог имеющейся квартиры – ни в коем случае, как бы вас ни уговаривали. Риск очень велик. Есть закономерность: если прилагаются большие усилия – кто-то даже продает последнее, вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. Так же обстоят дела и с машинами в кредит.

– А как быть тем, кто решил поменять работу?

– Если есть такая необходимость и начальство, как говорится, достало, сидеть и ничего не делать – это тоже не выход из положения. Почему бы не вспомнить, нет ли у вас каких-либо хобби, увлечений, которые могут принести пользу, то есть заняться этим родом деятельности, тем самым совместив приятное с полезным.

При выяснении отношений с начальством или коллегами не надо терять чувства собственного достоинства. Не порите горячку, отстаивайте свои интересы – интеллигентно, культурно, используя серьезные доводы.

– Как правильно вести себя в новом году? Лучше быть осторожным или, напротив, активным?

– Первое что надо делать – не сидеть сложа руки! Заставляйте себя двигаться, даже есть это вам тяжело физически или морально. Для начала уберитесь в квартире, офисе. Если вы занимаетесь бизнесом, ищите дополнительные возможности его развития. И не жадничайте, оплачивая работу хороших специалистов, а не тех, кого взяли по знакомству, если от них мало толку.

Если кто-то обвел вокруг пальца вас или близких людей – разбирайтесь, защищайтесь, рассчитывая на свои силы, не очень надеясь на кого-то, кто обещает помочь, особенно за большие деньги.

– Не ждут ли нас какие-то природные катаклизмы?

– Все связано с общим состоянием планеты, которая связана с Космосом. Мы живем в сейсмической зоне, то есть чрезвычайно чувствительной к деяниям людей. Ситуацию можно сравнить со стаканом, в котором вода налита до краев. Здесь играет роль поверхностное натяжение. В любой момент чаша терпения природы может перелиться. Наш регион является важнейшим для равновесия в биосистеме целого континента. Она включает не только горы и равнины, леса и поля, но и настрой людей, живущих там. Поэтому советую: следите за своими мыслями. Воспитывайте детей и внуков достойными людьми, добрыми не только к ближним, но и берегущими этот хрупкий мир. Есть люди, которые молятся о том, чтобы избежать катаклизмов. Но если с горы покатятся огромные «общие» камни, вряд ли удастся их остановить. Сейчас говорят – вместе мы сильнее, а значит, здоровее, успешнее, счастливее. Так будут ли природные катаклизмы? Возможно, но нужно попытаться их предотвращать разумными действиями, регулируя сход лавин, элементарно прочищая арыки и водосточную систему. Создавая дамбы, где это необходимо, и так далее. Работы много! Тряхнет ли сильно? Потихонечку трясет частенько – но это хорошо, так как дает разрядку сейсмическим напряжениям в Земле. Вспомните, когда в Алматы было последнее землетрясение. Поэтому надо жить и радоваться каждому дню.

– Ждет ли нас девальвация, что будет с мировыми валютами?

– Опять же все зависит от мировых экономик, от цен на нефть и золото. Если кто-то играет на этом поприще – удачи! Если бы экстрасенсы могли угадывать эти курсы, давно уже были ли бы миллионерами. Всегда банкиры советуют не вкладывать все в «одну корзину». Все будет по синусоиде – то вверх, то вниз, но волатильность (интервал изменений) относительно сегодняшнего курса пока не будет превышать 10 тенге. Увеличение курса доллара возможно в феврале, начале марта 2017 года. Евро будет трясти, и вообще будет решаться вопрос о его существовании. Но накопления не сгорят, а только «постройнеют». Потом, ближе к июню, будет рывок вверх, что станет весьма неожиданным.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ