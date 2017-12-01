Пища для размышления

Приёмный покой

«Вопросы школьного питания в Казахстане необходимо изучить на государственном уровне» – эта мысль прозвучала на пресс-конференции, посвященной вопросам формирования пищевых привычек, которые могут привести к появлению факторов риска неинфекционных заболеваний.

В рамках мероприятия, прошедшего под девизом «Снижая вред, спасая жизни», обсуждались очень важные вопросы питания и избыточного веса казахстанских школьников, формирования здорового образа жизни.

президент общественного фонда «Амансаулык» Бахыт Туменова считает, что нужно разработать программу по формированию у школьников здоровых пищевых привычек, чтобы в дальнейшем проблема ожирения не стала представлять социальную угрозу для молодого поколения казахстанцев.

– Для этого необходимо провести масштабное исследование на государственном уровне и разработать на основе данных методологические материалы для преподавателей, – считает президент ОФ. – Нужно активно привлекать школьные родительские комитеты и профильные НПО к мониторингу качества питания в школьных столовых, разработать и распространять информационные и просветительские материалы о факторах риска для здоровья детей, создавать и продвигать специальные информационные ресурсы, чтобы в популярной форме разъяснять детям вопросы здорового питания. Государство должно противодействовать производству вредных продуктов питания, чтобы формировать политику здорового образа жизни, так как сохранение здоровья нации в наших руках.

Этой осенью ОФ «Амансаулык» провел исследование среди родителей учеников младших классов более чем 30 общеобразовательных школ города. Каковы же его итоги?

В опросе приняли участие родители младшеклассников.

Выяснилось, что около более половины детей питаются в школьных столовых. Родители отмечают, что школьное питание достаточно вкусно, недорого и экономит время, а порции достаточно большие. Около четверти родителей уверены, что школьное питание является полезным.

Почти все опрошенные родители удовлетворены качеством питания в школьных столовых. Однако около четверти утверждают, что вопрос школьного питания не обсуждается на родительских собраниях, а родительский комитет никак не контролирует этот вопрос.

Выяснилось, что многие родители категорически против питания детей в школьных столовых. Основные претензии к школьному питанию: оно невкусное, однообразное и несбалансированное. По мнению десятой части опрошенных, питание в школе неоправданно дорого. Некоторые жалуются на плохое обслуживание в школьных столовых и вредные, с точки зрения родителей, продукты.

Около половины недовольных школьным питанием родителей дают школьникам еду с собой или деньги на питание. Но около четверти запрещают питаться в школе совсем, так как их дети едят дома. При этом почти все опрошенные утверждают, что школа никак не регламентирует набор продуктов, которые школьники приносят с собой в школу, и не делают никаких рекомендаций по здоровому питанию.

Какие же продукты родители дают ребенку с собой в школу?

Оказалось, что это свежие фрукты, кисломолочные продукты – йогурты и творожки, сухофрукты и орехи, вода, и все это можно отнести к полезной пище. В то же время самый распространенный «домашний фастфуд» – бутерброды, фруктовые соки и нектары, сладкая выпечка, шоколад, конфеты и сладкие газированные напитки – трудно отнести к полезным продуктам. Только менее 2% родителей дают детям с собой настоящее домашнее питание, и около половины его составляет другой «домашний фастфуд» – несладкие пирожки или пицца.

Следует учесть, что опрос проводился в сентябре – октябре, то есть в период наиболее низких цен на свежие фрукты. Скорее всего, в дальнейшем продуктовый набор изменится, и не в лучшую сторону, из-за подорожания этой категории полезных продуктов.

При опросе также выяснилось, что около трети родителей, что дают школьникам деньги на еду, никак не контролируют эти расходы. Но и те респонденты, что контролируют, не запрещают своим чадам покупать продукты с высоким содержанием углеводов – сладкую выпечку, шоколад, сладкие газированные напитки и фруктовые нектары с высоким содержанием сахара.

Сладкие газированные напитки – это вообще отдельная тема. Выяснилось, что около четверти опрошенных утверждают, что никогда не покупают детям сладкие газированные напитки, чуть более 40% покупают не чаще одного раза в месяц, а еще четверть позволяют детям пить сладкую газировку не чаще одного раза в неделю. И только 8% покупают сладкие газированные напитки каждый день.

Выводы, к которым пришли специалисты после опроса:

1) Школы недостаточно ответственно подходят к вопросу здорового питания школьников младших классов. Информирование родителей о школьном питании слабое;

2) Школы редко делают рекомендации по здоровому питанию, и зачастую никак не регламентируют набор продуктов, которые дети приносят с собой в школу. Школьные медицинские работники в редких случаях озвучивают вопросы, связанные со школьным питанием, на общешкольных родительских собраниях;

3) Школьные столовые, по утверждению значительной части родителей, не уделяют должного внимания аспектам здорового питания. В то же время именно школьные столовые могли бы формировать здоровые пищевые привычки у школьников младших классов;

4) Значительная часть родителей не уделяет должного внимания тому, чем питаются их дети. Часто в качестве еды с собой они дают продукты, которые формируют нездоровые пищевые привычки. Часто даже те родители, кто контролирует расходы своих детей, редко запрещают им приобретать вредные продукты и даже сами покупают их.

– Мы видим, что ни школа, ни школьные столовые, ни родители не препятствуют формированию у школьников младших классов вредных пищевых привычек, что чревато развитием неинфекционных заболеваний в более старшем возрасте и ведет в целом к ухудшению качества жизни, – подытожила Бахыт Туменова.

Участники исследования пришли к выводу, что необходимо разработать программу по формированию у школьников младших классов здоровых пищевых привычек. Для этого необходимо: провести более масштабное исследование проблемы; разработать на основе данных исследований методологические материалы для преподавателей; активно привлекать школьные родительские комитеты и профильные НПО к мониторингу качества питания в школьных столовых; разработать и распространить информационные и просветительские материалы о факторах риска для здоровья детей для родителей; создавать и продвигать специальные информационные ресурсы, которые могли бы в популярной форме разъяснять детям вопросы здорового питания.

Президент Национальной академии питания Турегельды Шарманов также поддержал тезис о том, что питанию школьников уделяется недостаточно серьезное внимание.

– Вопрос этот архиважен, – высказался академик. – Ведь более половины смертей и около 80% болезней во всем мире вызваны неправильным питанием. К тому же мы недооцениваем опасность трансжиров – токсичного, провоцирующего опасные болезни (онкология, сахарный диабет, ожирение) продукта, который зачастую используются в приготовлении так называемого фастфуда.

Президент Национальной академии питания призвал активно и грамотно проводить просветительскую работу в привитии правильных привычек в питании, уходя при этом от стереотипов формального «санпросвета».

– Наука о питании – самая красивая, самая нужная, – завершил академик Шорманов. – Не случайно восточная мудрость гласит «Мы есть то, что едим».

И с таким мнением маститого ученого трудно не согласиться.

Василий Шупейкин

Ирина Васильева