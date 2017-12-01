Платить не надо

Приёмный покой

Алматинка Любовь столкнулась с проблемой:

«Мой трехлетний ребенок прикреплен к 21-й поликлинике, где все время отсутствуют узкие специалисты, и, видимо, по этой причине у поликлиники договор с медицинской клиникой «Юнона», – жалуется Любовь. – Ребенку назначили промывание носа, а в клинике «Юнона» эта услуга платная – каждое промывание стоит 1800 тенге, а нам надо пять процедур. Хотелось бы узнать, почему эта услуга для детей платная?»

Обращение было перенаправлено по месту жительства малыша – в акимат Жетысуского района, специалисты отдела здравоохранения которого разобрались в проблеме:

«По информации городской поликлиники № 21, у них имеется ЛОР-врач с режимом работы: вторник 17.00–19.00, среда 17.00–19.00, суббота 9.00–12.00. При обращении пациентов, нуждающихся в неотложном лечении, они направляются в медцентр «Юнона» на консультацию по направлению бесплатно в рамках ГОБМП. С медцентром «Юнона» заключен договор на консультативную помощь в рамках ГОБМП. Медицинские процедуры, в частности промывание носа, проводятся в городской поликлинике № 21 бесплатно».

Публикация в № 149 «Не наКЛИКай беды» вызвала живейший интерес потребителей медицинских услуг

Продолжая тему недобро­совеcтной рекламы медицинских препаратов и услуг, а также «оберонивания» населения мегаполиса, пользователи Facebook поддержали комментариями обсуждение наболевшего:

«К сожалению, эта ситуация имеет место», – подтвердила руководитель ОО по защите прав инвалидов «Ғали Подранки» Галия Тобатаева.

«…А не потому ли граждане покупаются на дешевую рекламу, что медицинские услуги стали почти не доступными бесплатно? – предположила алматинка Светлана Юнусова. – Конкретный пример: нас перевели из 1-й поликлиники в поликлинику № 33. При обострении хронического бронхита решила сделать флюорографию. По телефону мне ответили, что это можно сделать в 1-й – нашей бывшей поликлинике. С карточкой 17 ноября приезжаю туда, мне говорят, вас перевели в 33-ю поликлинику, несите направление. Интересуюсь: «А платно можно?». «Пожалуйста – 1280 тенге, через 10–20 минут получите результат», – отвечают. Так и пришлось сделать. Чтобы получить это направление, нужно взять талончик к участковому, отстоять к нему очередь. Если он принимает с 16.00, утром следующего дня поставить печать, потом снова ехать в 1-ю поликлинику. Зачем нас вообще перевели в бывшую детскую поликлинику, где почти нет узких специалистов? Участковые терапевты здесь – это бывшие педиатры, которых переучили за полгода. Они больше направление выписывают, чем занимаются пациентами. Видно, в стране появилась лишняя бумага, а у медиков – лишнее время на бумаготворчество?»

Василий Шупейкин

Ирина Васильева