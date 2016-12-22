Плесени объявлена война

Плесневые грибы являются причиной смерти десяти процентов пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга

Такие данные представил Национальный научный центр онкологии и трансплантологии. Чтобы исправить ситуацию, в этом году в Республике Казахстан впервые был внедрен инновационный метод диагностики аспергиллеза – болезни, которую вызывают различные виды плесневых грибов рода Aspergillus. Если для здорового человека аспергиллы не представляют особой угрозы, то для человека со сниженным иммунитетом попадание грибка в организм равносильно смертному приговору. Галактоманнановый метод позволил сократить время определения грибка в организме человека во время иммуносупрессивной терапии с 10 дней до нескольких часов, что дало возможность назначать противогрибковую терапию и тем самым спасать жизни людей после сложнейших операций или лучевой терапии.

– Аспергиллы широко распространены в природе и вокруг человека – в земле, воде, воздухе, – говорит главный онкогематолог Вадим Кемайкин. – Их можно часто заметить на испортившихся продуктах, стенах, оконных рамах, в горшках с цветами. Это легкий белый пушок, плотный по своему составу, который имеет внутри островок зеленого или черного цвета. Обнаруживались аспергиллы даже в пыли лечебных учреждений, что обусловливало внутрибольничное инфицирование. Возбудитель проникает в организм, как правило, через воздух с пылью. Группу особого риска составляют лица с иммунодефицитами: врожденные иммунодефициты, лица, получающие противоопухолевую химиотерапию, иммунодепрессанты, а также ВИЧ-инфицированные.

В нашей стране проблема инвазивного аспергиллеза только начинает набирать значимость в связи с увеличением трансплантационной активности за последние годы. Первая трансплантация костного мозга была проведена в 2010 году в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии. На данный момент количество трансплантаций в Казахстане приближается к 60 в год, созданы предпосылки для расширения трансплантационной мощности, которая позволит выполнять около 220 трансплантаций в год. Пациенты в Казахстане получают высокотехнологичное специализированное лечение, которое ранее было доступно только за рубежом. Такие высокие технологии требуют инновационных методов диагностики и лечения.

При возникновении недиагностированного аспергиллеза летальность может приближаться к 90 процентам. Однако при ранней диагностике она снижается до 10–20 процентов. Рутинные методы выявления аспергиллеза (микроскопирование и культивирование) позволяют выявить заболевание в течение 10 дней, что недостаточно для своевременного назначения противогрибковой терапии. Определение галактоманнанового антигена дает возможность поставить диагноз за несколько часов, опережает результаты компьютерной томографии и лабораторных тестов на 6–10 дней. От ранней диагностики зависит раннее начало терапии и выживаемость пациентов. Определение галактоманнана включено в Европейский стандарт алгоритма и руководство по диагностике и ведению пациентов с аспергиллезом Американского общества инфекционных заболеваний 2016 года.

Внедрение метода можно назвать галактоманнановой эрой в казахстанской онкогематологии. Галактоманнановый тест позволит более точно и своевременно установить диагноз, начать раннее лечение и значительно снизить уровень летальности, а также значительно сократит стоимость лечения.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ