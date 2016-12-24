По высшим стандартам

Городская клиническая больница № 4

Городская клиническая больница № 4 – одно и медицинских организаций Алматы, которое готово принять казахстанцев в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Деятельность данного лечебного учреждения вносит существенный вклад в повышение рейтинга нашего города.

С внедрением ОСМС население будет иметь право на медицинскую помощь в любой по выбору государственной или частной клинике. То есть будут реализованы права граждан на свободный выбор врача и медицинской организации. Следовательно, все медицинские организации должны быть заинтересованы в предоставлении доступной и качественной медицинской помощи.

Эта многопрофильная медицинская организация сегодня в экстренном порядке оказывает специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению Турксибского и Жетысуского районов и в плановом порядке пациентам со всех регионов нашей страны по порталу Бюро госпитализации. Кроме этого, здесь можно получить консультативно-диагностическую и стационарозамещающую медицинскую помощь. Деятельность больницы направлена на исполнение задач, поставленных в государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016–2019 годы, Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан – 2050», Стратегическом план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы, постановлении коллегии Управления здравоохранения и акимата Алматы.

– ГКБ № 4 имеет историю, которая своими корнями уходит в трудные 40-е годы, – говорит главный врач больницы кандидат медицинских наук Манат Турарович Сейдуманов. – Она являлась свидетелем нескольких эпох, претерпевала трудности становления, но всегда непременно двигалась вперед, укрепляя материально-техническую базу, осваивая и внедряя в практику новейшие и передовые технологии. С момента своего образования больница выполняла и продолжает выполнять свое высокое предназначение по обеспечению медицинского обслуживания населения и проявлению заботы о самом ценном благе – человеческом здоровье. В настоящее время в ГКБ № 4 функционирует более 30 структурных отделений и подразделений, в том числе стационар на 370 коек (320 бюджетных и 50 хозрасчетных), а также 45 коек дневного стационара. Всего в клинике 16 клинических отделений. Это, в частности, приемное отделение с травматологическим пунктом, отделение экстренной реанимации и интенсивной терапии, пять отделений травматологического профиля, отделение реабилитации и восстановительного лечения для травматологических больных, хирургия с урологическими койками, экстренная и плановая гинекология, соматическое отделение терапии, нейроинсультное отделение с ранней реабилитацией, ожоговое отделение, отделение гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации. В больнице также работают такие вспомогательные подразделения, как операционный блок, состоящий из 15 операционных, центрально-стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики и лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение и аптека.

Больница № 4 укомплектована высокоспециализированными кадрами. Здесь трудятся 158 врачей. Среди них два кандидата медицинских наук, четыре магистра медицинских наук, нагрудный знак «Алтын дәрігер» имеют восемь врачей, а нагрудный знак «Мейірім» – 10 медицинских сестер.

ГКБ № 4 является хранительницей и продолжательницей лучших традиций не только в лечении и диагностике по всем основным клиническим направлениям, но и в вопросах наставничества, воспитания и обучения молодежи передовым методам работы. Среди специалистов отделений – врачи высшей категории, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации, регулярно принимают участие в казахстанских и международных симпозиумах, конгрессах. Это позволяет своевременно внедрять в клинике инновационные технологии.

Еще в 70-е годы прошлого века здесь начинали оперировать тазобедренные суставы. Используя при этом искусственные цельнометаллические конструкций, выпускавшиеся в Московском центральном институте травмотологии и ортопедии, протезы Сиваша и Мура ЦИТО, других российских ученых-практиков, на основе которых в дальнейшем был освоен их выпуск за рубежом. В больнице успешно удлиняются укороченные конечности как врожденного, так и приобретенного генеза. Стабильно положительных итогов врачи добиваются при искривлениях и травмах позвоночника. Здесь успешно проводятся реконструктивные операции, лечение несросшихся переломов и ложных суставов, восстановление связочного аппарата при свежих и застарелых повреждениях, костнопластическое замещение дефектов костей, кожная пластика и другие операции. В лечебном учреждении используются имплантаты американского, российского, немецкого и швейцарского производства. Сегодня в клиническую практику внедрены новые виды эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Проводится артроскопическая хирургия коленного сустава, плечевого сустава, восстановление связок коленного сустава.

В клинике базируются ведущие кафедры медицинских вузов города: травматологии и ортопедии, пропедевтики и внутренних болезней, хирургии, гинекологии, клинической фармакологии. Это значительно повышает ее научный и практический потенциал.

В рамках «Программы развития города Алматы – 2020» в этом году в клинике реализован проект оказания медицинской помощи согласно мировым стандартам Emergencyroom, который основан на пациентоориентированности и принципах мультидисциплинарного подхода к каждому пациенту. Для удобства пациентов в больнице № 4 проведена реконструкция и реорганизация работы приемного отделения согласно мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения качества и доступности оказываемых медицинских услуг, опираясь на принципы пациентоориентированности, в работе приемного отделения больницы используются методы мультидисциплинарного осмотра и бригадного ведения пациентов, сходные с правилами «одного окна». В едином поле Emergencyroom размещаются все клинические специалисты, готовые одновременно осмотреть поступающего пациента. Все пациенты, проходящие дообследование, находятся в поле зрения медицинского персонала, и медицинский персонал также доступен для пациентов.

Для более удобной ориентации больных пересмотрена система навигации с применением международных опознавательных знаков, нумерацией и названием кабинетов в увеличенном формате до 0,5 метра.

Для сопровождающих и родственников создана зона комфорта и доверия с возможностью дистанционного наблюдения за оказанием медицинской помощи пациентам. Здесь посетители ожидают результаты обследования и принятых решений.

Немаловажным звеном является расположенная в Emergencyroom служба поддержки пациентов и внутреннего аудита, готовая в любой момент разрешить возникающие споры и вопросы по принципу «здесь и сейчас».

Кроме того, в целях рационального использования ресурсов и экономии времени медицинского персонала внедрена новая информационная система «Авиценна». Она автоматизирует весь процесс от регистрации до выписки пациента. Основными преимуществами данной системы является интеграция с сервисами электронного здравоохранения, голосовой ввод данных, информационная безопасность, отсутствие привязанности медицинского персонала к рабочему месту и другие технические возможности. Внедрение медицинской информационной системы значительно уменьшит время, затрачиваемое на оформление и заполнение медицинских карт стационарного больного, улучшится качество их ведения. Появляются возможности удаленного контроля за выполненными назначениями, изменением состояния пациента, информацией о поступлении пациента, также немаловажным является облегчение административного контроля за документооборотом. При оформлении медицинской документации пациента при поступлении в клинику используется функция речевой идентификации (голосового ввода). Это еще раз подтверждает ориентированность здравоохранения данного лечебного учреждения на высокие стандарты качества, безопасность лечения и выход на современный международный уровень, а также на развитие медицинского туризма.

В рамках внедрения интегрированной модели «Дорожной карты по оказанию помощи при травмах» в ГКБ № 4 установлена навигационная система, позволяющая быстро и точно определять траекторию хирургического подхода, тщательно планировать операцию и контролировать ее ход заранее, снижая количество ошибок и неточностей. Операции с использованием навигационной системы помогают ранней реабилитации пациентов, ведут к уменьшению затрат на медикаменты, улучшению качества жизни в послеоперационный период. Также новшество позволяет врачу овладеть новой прогрессивной методикой, дает возможность активного взаимодействия по обмену опытом с коллегами из других клиник Казахстана и всего мира. Все это значительно улучшает лечение пациентов, снижает затраты на их лечение и дальнейшую реабилитацию. Такие операции позволяют легко добиваться лучших клинических результатов.

Другое новшество – навигационная система Brainlab в комплекте с С-дугой предназначена для проведения точного контроля во время операции, позволяет проводить операции под мини-доступом, то есть с небольших разрезов. Ее можно использовать в любых медицинских условиях, оперировать на различных сегментах, к примеру на позвоночнике, коленных суставах. Сегодня с помощью уникальной системы можно проводить уникальную высокотехнологичную помощь. Она успешно используется при эндопротезировании коленных суставов, компрессионных переломах позвоночника, в том числе и осложненных переломах.

Впервые в Казахстане для лечения мочекаменной болезни в больнице № 4 проводится контактно-лазерная литотрипсия с применением Dustingeffect (безосколочное дробление камней), обладающей хорошим клиническим эффектом, безболезненностью самой процедуры и послеоперационного периода.

На базе ГКБ № 4 осуществлена централизация лабораторных услуг для проведения лабораторных анализов населению 11 поликлиник Турксибского и Жетысуского районов города. Кроме того, в городской клинической больнице оказывается большой объем и спектр высокоспециализированных медицинских услуг. Это и объемные лапароскопические и многие другие хирургические вмешательства.



Подготовила

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ