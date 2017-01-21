Победители конкурса «Подпишись и выиграй – 2017»

Конкурс проводился по категориям: «Льготная подписка», «Индивидуальная подписка»

Для «Вечерки» и ее многочисленных читателей ежегодный конкурс «Подпишись и выиграй» стал доброй традицией. Конкурс проводился по категориям: «Льготная подписка», «Индивидуальная подписка».

В номинации «Индивидуальная подписка» победила Б. Баймуханова, и приз в этой номинации – ноутбук. Второе место в номинации «Индивидуальная подписка» заняла Л. Лаврова, которая награждается мобильным телефоном. На почетном третьем месте – О. Поваренкина, ей вручат пылесос.

В номинации «Льготная подписка» первое место и главный приз – телевизор – завоевала Р. Е. Щербина. Второе место по итогам конкурса заняла Е. Г. Гаврилова, которой редакция дарит пылесос. На третьем месте – Г. Е. Шашурина, она получит в подарок мясорубку. Поощрительные призы – утюг – за четвертое и пятое место вручат Г. С. Абраменкову и В. А. Зубареву.

Победители приглашаются на торжественную церемонию награждения и вручения призов в редакцию 25 января 2017 года в 15.00.

Юлия ЖОРОВА