Подскажите, где лечиться?

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

Сначала было письмо: «Уважаемые ведущие рубрики «Приемный покой». Может быть, хватит критиковать врачей – и без вас всем известны пороки и изъяны медицины нашей страны, гнилая позиция отдельных наших эскулапов. Расскажите лучше, где можно получить нормальное, действенное лечение. Пусть не бесплатное, но такое, чтобы помогло… На протяжении ряда лет хожу в поликлиники, лежу в стационаре, но никак не могу избавиться от….».

Далее следовал список заболеваний. Кроме того, в этом послании было много нелицеприятных слов в адрес людей в белых халатах, свидетельствующих о доведении нашего читателя до точки кипения. Безусловно, болезнь, тем более та, что не находит победителя в среде традиционных врачевателей, делает болящего антагонистом государственных медучреждений.

Что ж, мы живем в рыночных отношениях и тем самым имеем альтернативу всему, что ранее было монополизировано государством. Хорошо это или плохо? Думается, иметь выбор всегда лучше, чем подчиняться диктату.

Однако в силу профессии и объявленной рубрики журналисты газеты попытались найти лечебное учреждение для автора письма, объявившего о том, что страдает сердечно-сосудистыми недугами, гипертонией, имеет внутреннее ожирение и дисфункцию печени, аллергические наклонности.

То есть полный набор болячек современного человека, чей возраст перевалил за сорок лет.

После детального ознакомления с завлекающими сайтами частных лечебных заведений и частичного их осмотра собственными глазами наш выбор пал на клинику имени академика Н. Жалыбина, что третий десяток лет принимает пациентов в селе Тургень – это в 60 километрах от Алматы, сразу за городом Иссыком. Туда и отправился наш корреспондент, чтобы на себе испытать обещанную помощь в исцелении. Благо, а может быть и нет, но набор болезней обратившегося к нам читателя и состояние корреспондентского здоровья были почти в паритете. Как говорится, письмо позвало в дорогу, а вернее – окунуться в процесс оздоровления.

…Как и обещал читателю, я поехал в клинику Жалыбина.

Тургень встретил снежком и морозцем – приятная неожиданность после слякотного Алматы. Ладно бы слякоть, так еще и смог в активе мегаполиса. А здесь печное отопление с приятным дымком. Лечебница и ее территория ухоженные. Есть сквер, который являет собой вид лучших пешеходных улиц Алматы. Впрочем, благоустройство здесь, думается, не главное. В первые два дня ощутил к себе заботу и внимание персонала.. Выспался в деревенской тиши…

День первый: принимал процедуры по полной программе – скипидарные ванны, прогревающие обертывания со сбросом давления, биоэнергетический аккумулятор для нормализации работы сердца, настои трав по сопутствующим заболеваниям... Что из этого выйдет, напишу в следующий раз. Но уже сейчас мне нравится! Те, кто пробыл здесь до меня 7–10 дней, в полном восторге от полученной порции здоровья. Про мелкие недочеты тоже говорят.

Пятый день: утром – настои, завтрак без мяса, потом ванна со скипидарным маслом, потение в шикарной финской парилке, 20 минут лежал в специальной обертке, снова парилка... Массаж и биоэнергетическая камера... Килограмма веса нет! Но пусть это радует женщин. Мне более импонирует, что через пять дней давление стало космическим, появилась легкость в движениях и совершенно исчезла одышка. Перечислять весь комплекс лечебных процедур не стану – много всего. Со мной рядом парень избавился от жуткой аллергии, дед 80 лет – от отеков на ногах и давления. Сейчас приехали люди из Белоруссии. И до них дошла слава наших лекарей! Условия неплохие. Питание хорошее, мне, истинному казахскому мясоеду, не пришлось пожалеть об отсутствии беша и казы.

А какая здесь божественная тишина ночью! В свободное время ездили в горное ущелье, на водопады, посетили форелевое и страусиное хозяйства.

Но вернусь к началу своего маленького журналистского эксперимента на себе.



И откуда что берётся?

Уже при первом обследовании доктор Наталья Николаевна заподозрила, что причиной моих некоторых хроник являются паразиты, поселившиеся в организме в различные периоды.

Современному человеку не надо объяснять, откуда они берутся: элементарная грязь и благоденствующие на ее основе многочисленные переносчики заразы, увы, – наши реалии.

Как мне пояснили, самыми распространенными паразитами являются черви (гельминты), за ними следуют членистоногие (это насекомые и клещи). Иначе паразитарные заболевания называют инвазиями.

– Паразиты могут быть временными и постоянными. Их жизненный цикл очень сложен, в ряде случаев для формирования полноценной особи паразиту требуется сменить трех хозяев, – считает руководитель клиники имени Жалыбина Надежда Николаевна Жалыбина, принявшая в наследство от почившего мужа-академика дело его жизни и сама ставшая академиком Международной академии экологии по специальности «Экология человека». Она удостоена многих наград и главного звания – «Лучший целитель третьего тысячелетия». – Мы благополучно передаем паразитов друг другу. Инвазионные болезни весьма опасны для человека. Паразиты способны причинять организму механические повреждения, отравлять его продуктами своей жизнедеятельности, провоцировать развитие аллергических реакций, питаться кровью человека, оказывать негативное влияние на течение других заболеваний.

Наша справка: Паразитарные инвазии имеют широкое распространение. По данным ВОЗ, каждый четвертый житель земли является носителем того или иного паразита. Кишечные гельминтозы относят к наиболее опасным болезням, считается, что они занимают 4-е место по нанесению ущерба здоровью человека в сравнении с иными патологиями. Обгоняют паразитарные инвазии по распространенности только туберкулез, ишемическая болезнь сердца и диарея.

Одна из ярких особенностей паразитарных болезней заключается в том, что возбудитель способен на протяжении длительного времени жить в организме человека (если лечение отсутствует) и вызывать повторное заражение.

…Десять дней пролетели как один, не скажу, что счастливый миг, потому как выполнение всех условий процедурного характера все-таки процесс напряженный, но время пролетело достаточно быстро. Самое главное – в каждый последующий день мое самочувствие заметно улучшалось: в последние пять дней давление стало стабильным – 120 на 80, сахар снизился до верхнего предела нормы, шумы в сердце исчезли. Пять километров от лечебницы до центра села и обратно я шагал без одышки.

А что еще человеку надо для хорошего настроения?!

Прощаясь с персоналом жалыбинской клиники, получил напутствие, суть которого можно свести к фразе…

Лучше упредить, чем допустить

Правила профилактики паразитарных заболеваний:

Соблюдать правила личной гигиены. Это касается мытья рук перед приемом пищи, после каждого похода в туалет, после посещения общественных мест и после контакта с животными.

Фрукты и овощи, зелень и ягоды нужно промывать проточной водой и по мере необходимости замачивать в дезинфицирующих растворах (например, в содовом растворе).

Мясо и рыба должны быть обработаны термически.

Воду следует кипятить.

Если в доме есть домашние животные, им необходимо проводить профилактические антипаразитарные курсы. Следует мыть руки после каждого контакта с животным.

В помещении должна проводиться регулярная влажная уборка.

Во время работы с землей руки должны быть в перчатках.

При поездках в тропические и субтропические страны следует заранее побеспокоиться о том, чтобы пройти профилактику гельминтозов таблетками, если имеются риски инвазии (тел. лечебницы 8-778-127-26-96).

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА