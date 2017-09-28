Пока он спал, она убивала

Из зала суда

Камеры видеонаблюдения, установленные в жилых кварталах Алматы, нередко помогают раскрывать тяжкие преступления.

О том, что всевидящее око не дремлет, судя по всему, не подозревали прибывшие в мегаполис Ирина Радова и Николай Емелев.

Нигде не работающая пара в один из зимних холодных вечеров решила наведаться к своему знакомому.

Друзья пришли не с пустыми руками, прихватив с собой пачку пельменей и бутылку водки. Дверь частного дома, где проживал их знакомый, практически не закрывалась. Одинокий мужчина нередко приглашал в гости сомнительные компании, с которыми распивал спиртные напитки. И этот вечер не стал исключением. До обеда Геннадий Шапов съездил в автоЦОН, где оформил документы на свою автомашину.

Сначала Ирина и Николай вели с хозяином дома, мирные разговоры за жизнь, жаловались на отсутствие работы, непонимание окружающих. После изрядно принятого на грудь Николай решил отправиться в баню. А Геннадий и Ирина продолжили общение. Слово за слово, и между хозяином и гостьей возникла перепалка, которая переросла в ссору. Что стало первопричиной конфликта, так и останется тайной, но в результате у женщины в руках оказался нож, который, женщина вонзила в спину мужчины. Затем последовали восемь ударов в спину, грудь и живот. Войдя в раж, женщина даже пыталась перерезать Геннадию горло. От ранений потерпевший скончался на месте. Затем Ирина подожгла труп и вместе со своим другом скрылась с места преступления. К слову, при химико-токсикологической экспертизе в крови потерпевшего был обнаружен этиловый спирт 5,52 промилле, что соответствовало тяжелой степени алкогольного опьянения.

О том, что горит дом потерпевшего, первым забил тревогу сосед, который вместе со своими товарищами начал тушить пожар и обнаружил в доме труп.

Тогда-то следователями и были изъяты записи с камер видеонаблюдения. На них было отчетливо видно, что, кроме Николая и Ирины, никто в дом потерпевшего в злополучный день, а точнее ночь, не входил, так что отпираться в содеянном им не было никакого смысла. Племянница погибшего опознала на видеозаписи личности Ирины и Николая. Она-то и подала на них иск в суд, требуя наказать преступников и взыскать с них материальные средства за поврежденное имущество. После опроса многочисленных свидетелей преступления полицейским удалось выйти на их след и взять подозреваемых под стражу.

В ходе следствия преступники давали путаные показания. Николай все время твердил, что ничего не видел, так как спал в бане пьяный. Ирина сначала соглашалась с ним, а затем неожиданно показала, что совершила убийство в присутствии Николая. Через некоторое время она вновь отказалась от этих показаний и сообщила, что о случившемся Николай узнал от Ирины лишь на следующий день, после того как пара переночевала на вокзале. Конечно, подобные признания были по крайней мере странными, ведь Николай ранее признался, что увидел Ирину сразу после убийства, когда на ней были следы крови.

Во время следствия выяснилось, что она была ранее осуждена приговором Зыряновского районного суда Восточно-Казахстанской области в 2013 году к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за пособничество в изнасиловании и незаконном лишении человека свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но в прошлом году постановлением Восточно-Казахстанского областного суда оно было заменено на ограничение свободы на оставшийся срок. Однако, несмотря на послабление наказания, женщина находилась под пробационным контролем.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, изучив материалы дела, пришел к выводу о виновности подсудимых в совершении спланированного убийства группой лиц и совместном поджоге дома. За это Ирина была приговорена к 19 годам лишения свободы, а Николай к 17. Суд принял решение взыскать в пользу потерпевших материальный ущерб в сумме

529 980 тенге и компенсацию за моральный вред в сумме 1000 000 тенге.

Однако Радова и Еремеев не были удовлетворены таким решением суда и воспользовались своим законным правом обжаловать его в вышестоящий суд.

– Представитель закона должен быть беспристрастным и опираться только на собранные доказательства по делу, – говорит судья Алматинского городского суда по уголовным делам Ирина Федотова. – Важно понимать, что суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, помимо интересов права. Свое мнение судья выражает в судебном акте.

Апелляционная инстанция не согласилась с позицией суда первой инстанции и пришла к выводу о невиновности Николая в убийстве и поджоге, но при этом расценила его действия как умышленное недонесение об известном ему особо тяжком преступлении, совершенном его подругой. За данное преступление Николаю суд определил 5 лет лишения свободы.

– Что же при рассмотрении данного дела вызвало сомнение у суда? – комментирует Ирина Федорова. – Сразу после задержания, которое произошло на пятый день после убийства, Николай и Ирина были осмотрены судебно-медицинским экспертом. Выяснилось, что у мужчины нет никаких следов борьбы или драки, на его теле не было обнаружено ни кровоподтеков, ни ссадин, ни ран. Следует заметить, что и у потерпевшего не было следов удушения. Напротив, на теле Ирины эксперты обнаружили многочисленные кровоподтеки верхних и нижних конечностей, и это говорило о том, что борьба была между потерпевшим и Ириной, а не Николаем. Сомнительными оказались и показания свидетелей, допрошенных следствием о том, что Ирина обещала взять вину на себя, а Николай говорил, что не сядет. Когда дело поступило в суд, этих свидетелей найти не смогли, потому что по указанным адресам они не проживали. Кроме того, описание одежды людей, о которых рассказывали данные свидетели, не соответствовало той, в которой были осужденные. Да и ценность этих показаний была весьма сомнительной, очевидцами событий эти свидетели не были, а из их рассказа не вытекало, что Николай убивал или поджигал. Рассматривая дело, суд внимательно изучил данные камер видеонаблюдения, а также покадровые снимки видеозаписи. Оказалось, что они совпали с показаниями осужденной Ирины о том, что после совершенного ею убийства она одна ходила выбрасывать вещи. Не упустил суд и то обстоятельство, что при проверке показаний на месте Ирина показала, что после совершенного ею убийства она выбросила нож в выгребную яму туалета, после чего именно там он и был обнаружен сотрудниками следствия.

В соответствии со ст. 77 Конституции Республики Казахстан никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания, а любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого.

Сомнения в причастности Николая к убийству и поджогу перевесили чашу весов, и Фемида изменила свое мнение относительно действий Николая. Что же касается предположений, то без веских доказательств они так и остаются домыслами. Действия Ирины также были переквалифицированы судом с группового убийства на убийство на почве ссоры и возникших из-за этого неприязненных отношений, и теперь ей предстоит провести в местах заключения 14 лет.

Материал подготовила

НАТАЛЬЯ ВЕРЖБИЦКАЯ