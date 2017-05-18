Помни о коже

Как защитить себя от рака кожи

В Алматы проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с меланомой. Традиционно они организуются в мае, когда граждане собираются в отпуска в теплые страны.

О том, как защитить себя от рака кожи, рассказали директор НИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, доцент кафедры Казахского национального медуниверситета Нурлан Балтабеков и дерматоонколог, главный специалист по дерматоскопии Алексей Ивакин.

– В мире за последнее двадцатилетие смертность от многих онкологических заболеваний снизилась, а вот от меланом, напротив, возросла на 45 процентов среди мужчин и на 22 процента среди женщин, – говорит Диляра Кайдарова. – При этом три четверти всех случаев заболеваемости меланомой приходится на людей старше 50 лет и граждан в возрасте от 15 до 49 лет. Причем чаще болеют женщины. Также отмечаются тенденции к увеличению частоты распространения меланомы у детей, что приводит к росту среди них смертности. У нас на учете состоят более 2000 пациентов, больных раком кожи. Смертность от меланомы у нас достаточно высокая и составляет 14 процентов. Диагностировать этот вид рака достаточно сложно. Метастазы распространяются очень быстро. К слову, в Казахстане Алматы занимает первое место по раку меланомы. Это связано с тем, что мы живем в районе с активным солнцем и у нас много светлокожих граждан.

В этом году вместе с компанией «Рош Казахстан» мы запланировали серию мероприятий, цель которых – рассказать о том, как не заболеть раком кожи и лечить это заболевание. 17 мая специалисты на базе нашего института провели мастер-класс по ранней диагностике меланомы для врачей и специалистов первичной медико-санитарной помощи, дерматологов, косметологов.

18 мая на нашей базе пройдет «Школа больного меланомой», где будут разъясняться правила поведения для больных с данным заболеванием, говориться о том, как нормализовать свою жизнь и повысить ее качество, если болезнь уже начала развиваться. Также состоится мастер-класс по дополнительной визуальной диагностике меланомы методом дерматоскопии. 20 мая с 9 до 14 часов мы приглашаем всех желающих на день открытых дверей. Их будут консультировать наши профессора, врачи, которые занимаются проблемой рака кожи. Также здесь можно провериться по методу дерматоскопии. Все эти мероприятия проводятся на бесплатной основе.

Больные с подозрениями на рак кожи должны прежде всего обратиться к своему участковому врачу и онкологу. В случае необходимости по направлению лечащего врача пациент должен обратиться в городской онкодиспансер или меланомный центр НИИ онкологии и радиологии. В случае необходимости операции пациента госпитализируют через портал, а если он нуждается в дообследовании, то направляют в онкодиспансер. Для больных в Алматы дообследование бесплатно.

В меланомном центре каждый понедельник кафедра онкологии проводит дни открытых дверей, во время которых специалисты организуют бесплатную дерматоскопию. Это социальный проект Казахского НИИ онкологии и радиологии. С 8 до 11 часов мы принимаем всех желающих с направлением и без него. Но в этот центр желательно обращаться социально незащищенным слоям населения в экстренных случаях, если меланома быстро растет.

– Мы выделяем пять главных групп риска заболеть меланомой. Во-первых, генетический фактор, – говорит Нурлан Балтабеков. – Если в семье кто-то болел меланомой, то риск возрастает в 20 раз. Причем меланома обычно возникает в том же месте, где была у бабушки, дедушки или у других близких родственников. В группе риска люди с большим количеством родинок на теле, со светлой кожей, голубыми и зелеными глазами. Им рекомендуется два раза в год обращаться к онкодерматологу или обычному дерматологу. Четыре основных симптома, при которых нужно идти к врачу немедленно, – быстрый рост родинки, ее зуд, изменение цвета, изъязвление, кровотечение. Механические травмы также могут спровоцировать развитие меланомы. Она может возникнуть, когда люди в тату-салонах пытаются забить родинку рисунком или же напротив – свести ее. Также влияет гормональная перестройка, которая происходит у беременных или во время кормления ребенка.

Другой фактор риска – солнечные лучи. Меланома возникает чаще всего на тех участках кожи, которые в обычной жизни закрыты, а потом резко подвергаются солнечному облучению. Другой фактор риска – иммунодефицит. Первый возникает при пересадке органов, особенно почек или печени. В это время человек получает иммунодепрессанты, которые и провоцируют меланому. В это время рак кожи возрастает в восемь раз. Другой вид иммунодефицита – психологический, который возникает при стрессовой ситуации при разводе, утрате близких и так далее.

Раньше меланому выявляли по метастазам, которые проникали в другие органы. Сейчас мы за короткий период времени обучили огромное количество специалистов работе с дерматоскопами, что помогает ранней диагностике. Сегодня ими оснащены практически 30 процентов поликлиник Алматы. Это больше, чем в других городах Казахстана. К слову, по СНГ количество дерматоскопов на один город Алматы входит в тройку лидеров. У нас они имеются в поликлиниках № 1, 4, 13, 17. Там можно бесплатно пройти обследование. В Бостандыкском районе реализуется пилотный проект, согласно которому за каждую диагностированную первую стадию меланомы врачи получают материальное поощрение. Это позволило улучшить диагностику, своевременность выявления заболевания. Если была диагностирована первая стадия меланомы, то гарантирована выживаемость в течение 10 лет, при пятой стадии только 15 человек из 100 доживают до пяти лет. Поэтому чем раньше поставлен диагноз, тем лучше для пациента. На первой стадии кроме операции ничего не нужно. Если опухоль не дала метастазов, но проросла в глубокие слои кожи, то больные получают профилактическую терапию, направленную на невозникновение метастазов. Они получают химиотерапию и иммунотерапию. Последнее время чаще применяется последний вид лечения с использованием интерферона. Мы внедрили новую методику на базе центра меланом, где применяется метод изучения мутации меланом, исходя из которого применяются различные методы лечения. При метастазах используются три вида терапии – химиотерапия, таргетная (точечно действующая на опухоль) терапия и иммунотерапия. Все препараты при четвертой стадии заболевания, к сожалению, очень дорогие, и государство не в состоянии оплачивать их полностью. К тому же все эти препараты не имеют достоверной исследовательской базы. Поэтому лечение в четвертой стадии меланомы при использовании всех современных средств не приводит к желаемым результатам. Основная масса больных погибает, те же, кто остается в живых, может продлить свое существование на три-четыре года. Поэтому крайне важно, чтобы больному человеку поставили диагноз меланома как можно раньше. Поздняя диагностика – это бег за уезжающим поездом, причем это дорогостоящая погоня.

– Около трети меланом диагностируются в достаточно запущенной стадии. Причин много. Меланома называется молчаливой опухолью, – со своей стороны сообщил Алексей Ивакин. – Она не беспокоит человека, пока не становится уже поздно что-либо делать. Если новообразования локализуются на голове и шее, люди с целью устранения этого косметологического дефекта обращаются к косметологам, которые не всегда владеют азами знаний по онкологии и не могут распознать меланому. Меланома очень многолика. Она, словно поганка, хорошо маскируется под съедобный гриб. Это в частности касается редкой ахроматической формы меланомы, диагностировать которую крайне сложно. Она не имеет коричневого или черного окрашивания. Как правило, телесного, светло-розового цветов или разного оттенка красного. За 12 лет мы выявили 15 случаев такого заболевания, что составило семь процентов от всех случаев меланом. С 2015 года на базе НИИ онкологии и радиологии была организована общественная организация «Ассоциация онкологов, дерматокосметологов и дерматологов». Мы обмениваемся опытом работы, проводим взаимообучение. Это крайне важно, и чтобы донести знания и для работников тех же самых косметологических салонов, куда часто обращаются наши граждане.

Сейчас многие казахстанцы отправляются на отдых к морю, в горы. Чтобы не подвергать себя риску меланомы, следует находиться на солнце, когда оно не обладает активностью – с 9 до 12 часов и после 16 часов. Обязательно пользоваться кремами с большой степенью защиты – от SPF 25 до SPF 50. Светлокожим в принципе лучше вообще не загорать. А если уж очень хочется, то нужно начинать с 10 минут и впоследствии не сидеть часами на пляже. Нужно помнить, что быстрый загар приводит к мутациям клеток кожи.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ