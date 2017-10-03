Порядочные люди

Дежурный по городу

Упорство в достижении цели рано или поздно вознаграждается. В этом на собственном опыте убедились наши читатели.

Они добились того, на чем настаивали вместе с «дежурным по городу».

Но для начала вспомните наши материалы «Районный непорядок» (№ 103 «Вечерки» от 17.08.2017 года) и «Районный непорядок – 2» (№ 113 «Вечерки» от 07.09.2017 года).

Теперь же, как от имени жителей улицы Байконурской заявляет алматинка Валентина Попова, люди просят поблагодарить районный акимат и «дежурного по городу» . А в доказательство заявительница выкладывает фото, на котором видно: у них все в полном порядке.

«...Выражаем благодарность коллективу газеты и всем, кто принял участие в решении нашей проблемы – реконструкции арычной системы на нашей улице. Еще раз спасибо! – пишут подписчики «Вечерки».

«Дежурный по городу» радуется вместе с жителями улицы Байконурской, чья настойчивость привела к желаемому результату и явилась достойным примером для алматинцев: не молчите – и будет вам счастье.

Могучая кучка

К «дежурному по городу» за помощью обратился алматинец, известный кинодокументалист Александр Головинский:

«Это мусорная куча на перекрестке улиц Авербаха и Родионова, – пишет режиссер. – За стеной, которая за кустами и столбом, школа № 43 (улица Шилова, 5), и ежедневно мимо этой кучи бытовых отходов ходят в школу десятки учеников. По договоренности со службой вывоза бытовых отходов их сотрудники еженедельно каждую пятницу утром вывозят этот мусор (фото сделаны практически в двух кварталах, на перекрестке улиц Шилова и Табачнозаводской).

Я многократно в течение нескольких лет просил и предупреждал живущих рядом соседей выносить свои пакеты к месту сбора отходов рано утром каждую пятницу. При личных встречах, а также развешивал просьбы, ведь рядом с этой практически постоянной кучей ходят в школу дети, здесь же играют малыши. Но куча вновь возникает каждую пятницу сразу после отъезда спецмашины, увозящей ранее выброшенный мусор, и гниет так до следующего ее приезда.

Предупреждал, уговаривал соседей, все без толку. Одни обещают больше так не делать, другие уверяют, что это не они...

На углу раньше тоже была такая же постоянно действующая куча, но, когда районная администрация повесила предупреждение, куча исчезла, и теперь поблизости живущий народ ведет себя соответственно написанному.

«Дежурный по городу», если сможешь, помогай. Может быть, с твоей помощью удастся убедить (научить) моих соседей не поганить наш город.

«Дежурный по городу» разделяет возмущение Александра и напоминает, что в нашем городе приняты следующие санитарные нормы и правила сбора и вывоза бытового мусора: частный сектор хранит свои ТБО на подворье и только в день вывоза выставляет их за калитку. Буквально на днях полицейские инспекторы экологической полиции в Медеуском районе заставили хозяина дома на улице Коперника занести мусорный бак на свое подворье. А бак-то непростой, он из тех, что стоят на контейнерных площадках во дворах многоэтажек. Кстати, где он «купил» контейнер? С этим полиции еще предстоит разобраться. А экологам – коп рахмет!

Хватает проблем со сбором ТБО и в многоэтажных массивах города: там мусор выносится или в мусоропровод, или на контейнерную площадку, и кладется (именно «кладется», а не бросается с расстояния в десять шагов) в мусорный бак. Здесь очень часто можно видеть дошколят с пакетами мусора, вот они-то и устраивают пакетами стрельбу на меткость. Как правило, недолет.

А на обращение Александра Головинского просим действенных мер от акимата, экологов и полиции Жетысуского района. Готовы провести совместный рейд.

Кстати, запомните: после первого предупреждения следует штраф за нарушение санитарных норм и правил – 15 МРП!

Куда уходят люки?

Войну с отсутствием люков на дорогах продолжает алматинец Сакен Жусупбеков.

«Если ехать в сторону автоЦОНа, то не доезжая до него, где заезды во дворы, нет люков, – пишет «дежурному по городу» в Facebook Сакен и подтверждает написанное фотографиями. – А если ехать из автоЦОНа в сторону улицы Момышулы, то возле нескольких остановок общественного транспорта тоже люки отсутствуют. Опасно!»



Районные службы отреагировали моментально:

«Вчера поймали воров люков, – сообщили работники Алатауского акимата. – С начала недели в нашем районе их украдено 40 штук. Сейчас люки вернули на место».

Сакен Жусупбеков: «Рахмет! Теперь там безопаснее и пешеходам, и велосипедистам, и водителям авто!»

Присоединяемся к радости Сакена, но у «дежурного по городу» возникает вопрос: куда воры несут украденные люки?

Пока верстался номер, пришло еще одно сообщение.

«Калкаман, чуть выше улицы Шаляпина, нет люка, – вновь сообщает алматинец. – Опасно!»

Не пора ли правоохранителям всерьез заняться пунктами скупки металлолома? ДВД! Считайте это официальным запросом: кого, когда и на сколько наказали инспекторы за скупку украденных люков?

Урок для директора

Пользователь Facebook алматинка Anel Kurmanova обратилась с просьбой о помощи:

«Гимназия № 35, вход со стороны улицы Пушкина, – пишет Анель и выкладывает фото. – Еще весной снесли забор, отгораживающий мусорные баки от школьников и провожающих их родителей. Взамен ничего не построили. Мусор, вонь, бродячие собаки роются – все в шаге от школы! Там же засохшая большая береза напротив гимназии, где паркуются автомобили со школьниками. Летом пилили сухие деревья, но как-то выборочно. Это огромное дерево упустили из вида!»

Вопрос, конечно, интересный и своевременный. Но... Почему директора гимназии № 35 он не тревожит? «Дежурный по городу» напоминает, что и само учебное заведение, и все, что его окружает, – территория ответственности его руководителя. Мы направим в гимназию, а также в Медеуский акимат запросы по этому поводу.

SOS! Деревья засыпаны цементом и закатаны в брусчатку!

Об этом в Facebook сигнализируют обеспокоенные алматинцы.

Назван адрес: правая сторона улицы Панфилова, ниже улицы Гоголя. К посту приложено видео, на котором четко видно, что практически все стволы с повреждением. Руки бы оторвать рабочим и оштрафовать компанию-подрядчика. С этим «дежурный по городу» обратился в городской акимат. Ждем-с! А предварительно нас проинформировали, что работа по благоустройству и реконструкции улицы Панфилова еще официально экологами не принята. Обещают быть строгими... Посмотрим и продолжим тему.

Не платите ни за что

Продолжается борьба с поборами в школах и детских садах. Похоже, за эту тему взялись всерьез. И не только чиновники, но, главное, сами родители, зачастую потакавшие этому явлению. Во всяком случае, в социальных сетях вновь распространено категоричное заявление по этому поводу чиновников от образования.

«Родительским комитетам запрещено собирать средства на подарки учителям и воспитателям. Даже приобретение призов к школьным конкурсам или оформление классных кабинетов к празднику за счет родителей теперь считается нарушением, равно как и сбор средств на различные брошюры, плакаты или буклеты. И уж абсолютно недопустима реализация в школах продукции коммерческих структур. Лица, которые участвуют в сборе и передаче денежных средств, теперь приравниваются к соучастникам и несут уголовную ответственность согласно ст. 311 УК РК (предусматривает наказание до 12 лет с конфискацией имущества).

– Участие в различных платных конкурсах, интеллектуальных играх и олимпиадах должно быть только добровольным, – отмечают чиновники МОН РК. – Если родители принимают решение, что их ребенок будет участвовать в каком-то платном конкурсе, то деньги на это необходимо перечислять безналичным путем. Мы за этим сейчас будем пристально следить и по фактам нарушений принимать меры.

Чиновники МОН напоминают, что все выездные комиссии и проверки – это рабочий процесс, а потому все выезжающие члены комиссий обеспечиваются командировочными.

– Ни в коем случае нельзя допускать «гостеприимства»! – предупреждают руководители МОН директоров школ, гимназий, детских садов и прочих образовательных учреждений. – Сбор денежных средств с учеников или педагогов под предлогом того, что приезжает комиссия и надо ее встретить, недопустим. Если станет известно хоть об одном таком факте, например, что члены комиссии чай попили, будем увольнять участников этого чаепития с должности.

Как отметило руководство МОН РК, приказ распространяется на всех, за несоблюдение его пунктов карательные меры будут самыми жесткими. При Управлении образования работает телефон доверия: 8 (727) 271-67-39, также анонимную жалобу можно направить через WhatsApp на номер 8-708-915-90-85. Все поступившие обращения будут рассматриваться лично руководителем Управления образования.

Стоит напомнить директорам учебных учреждений, педагогам и родительским комитетам и о том, что сбор средств на ремонт школы или на нужды класса по-прежнему запрещен. За это также обещают карать строго.

И еще. Все школы Казахстана обеспечиваются учебниками. Школы обязаны работать только по единой программе обучения, одобренной МОН РК. Дополнительная литература в государственных учреждениях недопустима. Каждый директор несет персональную ответственность, если кто-то из школы не получил комплект учебников и родителям пришлось его покупать.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА