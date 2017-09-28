Послали по буквам

КСК, ПКСК, ПК...

КСК, ПКСК, ПК – многие ли из нас знают, что это за аббревиатуры и для чего некоторые домоуправы манипулируют этими буквами?

Об этом задумался Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей». Поводом послужило обращение жильцов одной из алматинских многоэтажек. Они просили: разберитесь и уточните, под какой аббревиатурой скрывается наш кооператив «Темир». То он ПК, то ПКСК, а то КСК.

В ходе проверки предполагаемого органа управления дома № 22 по улице Желтоксан правозащитник выявил интересные факты:

– Согласно свидетельству о государственной перерегистрации в 2000 году был зарегистрирован потребительский кооператив «Темир» с руководителем З. Избекеновой, – говорится в отчете. – Печать организации соответствует документам ПК «Темир». Однако документов о регистрации кондоминиума, а также подтверждения, что указанное жилое строение находится на балансе указанного ПК, не представлено. Ничем не подтверждено и создание КСК на базе того же дома. Протокол учредительного собрания ПК «Темир» отсутствует.

Далее общественник обнаружил самые разнообразные документы, в которых «Темир» предстает под различными аббревиатурами – то ПК, то ПКСК, то КСК. Причем некоторые документы, где речь идет о ПКСК «Темир», заверены печатью ПК «Темир». А в приказе о предоставлении очередного трудового отпуска самой себе З. Избекенова в тексте именует себя председателем КСК, а подпись ставит уже как председатель ПК. Но и это еще не все.

Исследуя документацию ПК (ПКСК? КСК?) «Темир», Владимир Пермин наткнулся на оригинал устава кооператива, в котором 51 процент голосов собственников квартир, необходимый для принятия решения на общем собрании, переправлен на 25 процентов!

– Всем известно, что утвержденный в госоргане устав является государственным документом и вносить туда какие-либо дополнения, изменения, пояснения может только общее собрание. Любым другим способом это категорически запрещено, – поясняет правозащитник. – Кто внес это исправление, установить не удалось, так как не совсем понятно, какую должность занимает и сама госпожа Избекенова – протокол учредительного собрания мы так и не увидели.

Основываясь на анализе вышеизложенных фактов, Владимир Пермин дал официальный ответ жильцам, возжелавшим докопаться до истины:

– Никаких юридических оснований на управление вашим домом ПК «Темир» не имеет, – ответственно заявляет руководитель общественного объединения. – На балансе ПК дом не стоит, технический паспорт отсутствует, следовательно, отсутствует какая-либо юридическая связка, дающая руководителю ПК «Темир» З. Избекеновой иметь формализованные финансовые отношения с собственниками квартир указанного дома.

Особое внимание правозащитник обращает на то, что нет такого важнейшего документа, как протокол учредительного собрания.

– А без него определить правовое поле взаимоотношений между потребителями услуг и ПК «Темир» невозможно, – отмечает Пермин. – Почему? Да потому что потребительский кооператив может учреждаться двумя и более гражданами и только учредители могут решать любые внутренние вопросы. Собственники квартир, не являясь учредителями, этого делать не могут и, по сути, являются лишь источником финансовых поступлений без всяких обязательств со стороны ПК «Темир».

Более того, изучив запутанную ситуацию, правозащитник пришел к выводу: если жильцам дома № 22 по улице Желтоксан вздумается отстаивать свои интересы в суде, то при всем желании Фемиде не удастся встать на их сторону – юридические сцепки, закрепляющие за учредителями (ПК «Темир») ответственность по расходованию средств собственников квартир, отсутствуют.

При проверке общественным объединением «Добровольное общество защиты прав нанимателей» также выяснилось, что вместе с вышеуказанным домом в управлении «Темира» находятся еще несколько домов, но у каждого из них своя запутанная управленческая история. По заключению Владимира Пермина, дом № 22 по улице Желтоксан, дом № 151 по проспекту Райымбека и дом № 25 по проспекту Абылай хана управляются двумя организациями – ПКСК «Темир» и КСК «Темир-1»; дом № 153 по проспекту Райымбека также управляется двумя организациями: совместно с вышеуказанными домами – КСК «Темир-1» и отдельно от них – КСК «Темир»; дом № 23 по проспекту Абылай хана фактически находится в управлении КСК «Темир-1», но документы об этом ничего не говорят.

– Единственное, что объединяет все эти домостроения, – это один руководитель – госпожа З. Избекенова и одна печать ПК «Темир», – констатирует правозащитник. – Как стала возможна подобная ситуация? Это вопрос к уполномоченным органам. Я же считаю, что все эти действия подпадают под признаки достаточно серьезных статей Уголовного кодекса РК. Но поскольку у нас правовое государство, окончательную юридическую оценку подобной «деятельности» на ниве ЖКХ может дать только суд.

От редакции: Со своей стороны мы обращаемся в орган, уполномоченный государством блюсти порядок и законность в сфере ЖКХ, – Управление жилищного хозяйства и жилищной инспекции города Алматы. Законны ли следующие формы управления объектами кондоминиума – ПК, ПКСК, КСК?

Управа на домоуправа

«Есть ли хоть какая-нибудь управа на председателя КСК? Самостоятельно поднимает размеры РСЖ, захочет – отключает собственникам свет, воду, отчеты не предоставляет. Собственники квартир в основной своей массе неактивные, молчат, а трое-пятеро инициативных ничего не могут сделать!». Маржан Садыкова, Алматы

Не правда ли, до боли знакомая ситуация? Не раз и не два к нам в редакцию примерно с такими же проблемами обращались почти ежедневно читатели. Они терялись в нашем запутанном жилищном законодательстве и абсурдных судебных решениях. Говорили об очевидных председательских мошеннических действиях. Предлагали решения с ходу… Обжигались… Но что делать в случае неправомерных действий со стороны домоуправа, так и не узнали. На этот наболевший вопрос сегодня отвечает медиатор, юрист общественного объединения «Профессиональные медиаторы» Макпал Сагадиева. И хотя мы уже не единожды просвещали наших читателей об их правах в сфере КСК, думаем, нелишне будет повториться еще раз.

– Вопросы по КСК регламентируются Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях». Согласно пункту 4 статьи 42 закона, собственники помещений, коими являются жильцы многоквартирных жилых домов, вправе заключать индивидуальные договоры об оказании жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг с организациями, предоставляющими такие услуги.

Если у вас есть КСК – кооператив собственников квартир, он выступает в роли формы управления объектом кондоминиума. КСК в свою очередь от имени собственников квартир заключает договоры об оказании жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг с организациями, предоставляющими такие услуги.

Согласно пункту 7 статьи 48 Закона «О жилищных отношениях», права и обязанности председателя кооператива определяются уставом КСК, который, в свою очередь, утверждается на общем собрании собственников квартир.

Что касается отчетности в КСК, то этот вопрос регулируется статьей 50-2 Закона ОЖО – «Отчет по управлению объектом кондоминиума»:

«Расходы на содержание общего имущества объекта кондоминиума должны быть отражены в отчете по управлению объектом кондоминиума, который представляется индивидуально собственнику помещения (квартиры) в письменной форме либо в форме электронного документа каждый квартал по форме, утвержденной уполномоченным органом, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В отчете по управлению объектом кондоминиума также должны быть отражены дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание общего имущества объекта кондоминиума, в случае их наличия».

Таким образом, председатель КСК обязан предоставлять отчеты собственникам квартир ежеквартально. Он может это делать индивидуально с каждым владельцем квартир, но чаще отчет вывешивается на доске объявлений каждого подъезда. Другой вопрос: надо ли это руководителю вашего кооператива?

А уж отключать своим работодателям свет или воду и вовсе не в компетенции домоуправа. Основания для отключения электрической энергии установлены в пункте 35 Правил пользования электрической энергией, утвержденных постановлением Правительства РК от 10.07.2013 г. за № 713.

Если отключение произошло не по техническим причинам, необходимо выяснить его правомерность и обоснованность. Узнайте номера телефонов поставщиков услуг ЖКХ и звоните непосредственно в случае непоставки тепла, электроэнергии, ГВС и холодной воды. Практика показывает, что свои недочеты председатели КСК списывают на счет аварийности на тепло-, водо- и электромагистралях. Отключение в связи с наличием задолженности за электроэнергию возможно только при условии письменного предупреждения абонента не позже чем за месяц до отключения (пп. 1 п. 35 правил), в связи с чем можно обратиться к поставщику электроэнергии для выяснения наличия задолженности и извещения об отключении. В случае расхождения данных по оплате за электроэнергию необходимо представить квитанции для проведения сверки платежей.

Поэтому для разрешения любых спорных вопросов для начала следует запросить устав КСК для ознакомления с пределами прав и обязанностей председателя КСК. Это в том случае, если есть подтверждение того, что председатель лично ходит и отключает свет, воду, газ и т. д.

В случае если председатель КСК не отчитывается перед собственниками жилья, следует отправить ему письменные запросы об их предоставлении. Если ваши письменные запросы игнорируются, необходимо обратиться в суд в связи с незаконными действиями председателя КСК и устранения их последствий.

Вы также имеете право переизбрать председателя КСК либо заключить договор на управление и обслуживание с другим КСК.

От редакции: опыт показывает, что все сказанное годится лишь для инициативных и грамотных в правовом отношении собственников квартир, готовых отстаивать свои законные права. Хотя можно избрать и так называемое «пассивное сопротивление» – не оплачивать статью «расходы на содержание жилья» как неполученную услугу. Прочих же просим не беспокоиться, а продолжать безропотно оплачивать безбедную жизнь своих домоуправов.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА