Правила движения

Алматинцы снова «натерпелись» от общественного транспорта

– Какое впечатление будет у туристов и спортсменов, которые приедут на Универсиаду и прокатятся в таком автобусе?! – спрашивает постоянный участник группы «дежурный по городу» Светлана Спатарь и прилагает к своему обращению фото салона автобуса маршрута №99. – Наш общественный транспорт – это уже притча во языцех. Городские власти заявляют, что город должен быть для людей, что алматинцы должны стремиться пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. И для этого уже многое сделано. Но некоторые автобусы будто и не для пассажиров вовсе, а для водителей и контролеров. Многие автобусные салоны вызывают гнетущие ассоциации: отделанные красным бархатом и бахромой, они больше походят на гроб – темный, грязный, с громкой музыкой и прокуренным салоном. В такой автобус и заходить-то не хочется. Но надо, так как утром торопишься на работу и нет возможности выбирать салон. К сожалению, номер автобуса, который я описала, не запомнила. И замечание не сделала. Потому что, честно скажу, боюсь этих хамоватых водителей и контролеров. Но один из таких автобусов курсирует по маршруту №99. (Такой же транспорт с грязным плюшевым салоном курсирует и по маршруту №128. Есть, наверное, подобные грязные чудовища и на других направлениях. – Авт.).

В связи с этим хотелось бы узнать: есть ли у нас какие-то нормативные требования к состоянию салонов автобусов? Если есть, то кто и каким образом их контролирует? Что делается акиматом, чтобы привести в порядок автобусы частных автопарков?

Вопрос Светланы сразу же подхватили горожане.

– Такой угнетающий психику «дизайн» появился еще в старых маршрутках и, как видно, прочно прижился, – констатирует алматинка Самал Сокпакбаева. Вряд ли акимы видели оформление таких автобусов изнутри.

– Этот автопарк – «Тулпар», он позор нашего города, – присоединяется к Светлане Олег Морозов. – Мы в прошлом году посодействовали лишению прав одного из водителей данного автопарка за езду по встречной полосе.

– У нас единственным инструментом воздействия является разнос руководства парка, – добавляет Елена Ерзакович. – Но на вкусы водителей он повлиять не может, так как много автобусов находится в аренде и не принадлежит паркам. Внешний вид и культура обслуживания должны оцениваться в разделе качественных характеристик, а их в договорах на перевозку нет. Есть правила перевозок, но кто их контролирует и каков инструмент лишения права на перевозку пассажиров? У нас нет даже требований к перевозчикам о проведении обучения водителей: не водить автобус, а обслуживать население, хотя и водительские качества никто не проверяет при приеме на работу. Все это должно быть отражено в контракте. Говорим об этом лет пять, а ничего сдвинуть с мертвой точки не удается. Конкурсного отбора или проверки на профпригодность в парках нет. Профессия водителя автобуса считается непрестижной. Туда из молодежи идут только те, кого не взяли на стройку или в охранники. Была программа по привлечению женщин, но они не прижились на автобусах: им нужны нормальные графики работы (не по 14 часов), и сложно получить категорию, поэтому кадровый дефицит очень сильный.

– Столько хамства, сколько в общественном транспорте, я еще нигде не встречал, – вторит предыдущим комментаторам Бауржан Мейржан. – Туда-сюда носится по салону кондуктор, водитель во время движения ковыряется в сотке, курит за рулем, и весь салон этим дышит, на замечания по поводу курения в лучшем случае – игнорирование. Кондуктор за оплату проезда билеты не выдает (якобы лента закончилась), музыка базарного репертуара гремит на весь салон, остановки по желанию и прихоти водителя пропускаются, на возмущение пассажиров один ответ – готовиться надо! Кто набирает таких на работу? Есть ли какой-то конкурсный отбор по признакам профпригодности?

– Погоня за выручкой – вот что все портит, – считает горожанин Ризван Цинаев. – Что собрал – все твое! А нужно оплачивать фиксированно – за километр. И не за количество, а за качество!

С этой проблемой «дежурный по городу» уже не раз обращался в городское управление транспорта и автомобильных дорог. Подробный комментарий по поводу нареканий в адрес водительского состава дал руководитель этого ведомства Максут Исаков на специальной пресс-конференции для журналистов в Алматы. Вот коротко суть его ответа:

«В настоящее время чиновники провели мощный мониторинг ситуации с общественным транспортом. К сожалению, для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров строго по графику у нас пока что не хватает подвижного состава. Причем нехватка эта солидная – более 50 процентов. Уже к весне автопарк пополнится 138 автобусами нового поколения. Началось строительство автобусного завода, с конвейера которого через три года начнут сходить автобусы марки «Мерседес». Действительно с введением строгого учета контроля пассажиропотока некоторые водители покинули работу, с оставшимися проводится ежедневная профилактическая работа».

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА