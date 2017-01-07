Праздник мира

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Глава православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил верующих с этим великим праздником:

– На протяжении двух тысяч лет христиане всего мира с радостью и надеждой обращают мысленные взоры к Евангельскому событию, ставшему переломным в истории человечества. Праздник Рождества называется праздником Божьей любви и мира. Всеблагой создатель не пожелал оставаться в стороне от сотворенного им мира и, не переставая быть Богом на небесах, стал истинным человеком, восприняв нашу плоть и кровь, немощи и болезни человеческой природы, нашу способность страдать и радоваться, терпеть и горевать. Но все эти неотъемлемые свойства человеческой души Христос возвысил и освятил своим божественным духом. Совершив дело нашего спасения, он открыл для человека путь к самому тесному соединению с Творцом.

Самое главное в праздновании Рождества – Божественная литургия. По древней традиции она совершается ночью с 6 на 7 января. В этом году таинство традиционно проходило в главном храме Алматы – Вознесенском соборе. Те, кто не смог присутствовать на ночной службе, могут совершить молитву за поздней литургией, которая начнется 7 января во всех храмах в 9 часов утра.

Традиционно в это время мы говорим об ушедшем 2016 году. Для Казахстанского митрополичьего округа, как и для всей нашей страны, минувший год прошел под знаком юбилея – 25-летия Независимости Республики Казахстан. Наша страна является светским государством. Но в первую очередь традиционные религии – ислам и православное христианство в жизни общества занимают особое положение. Недаром наш Президент назвал традиционный мирный ислам и православие двумя крыльями, духовной птицей, парящей над просторами Великой степи, или духовными столпами Республики Казахстан. Существует незыблемый закон бытия: дух творит себе формы, и внутреннее духовное состояние человека, общества и народа определяет состояние всей окружающей атмосферы. Успехи Казахстана на международной политической арене, достижения в области экономики, науки, культуры за эти четверть века Независимости были достигнуты под мудрым руководством Главы государства. Мы обрели мощный фундамент духовно-нравственных ценностей, в числе которых многочисленные традиции, братолюбие, добрососедство и взаимопомощь.

Праздник Рождества Христова – призыв, обращенный к нашей совести, призыв стать на путь служения Богу и ближнему. Сердце верующего человека не может не болеть, когда он видит страдание ближнего. Христианин как никто другой должен уметь преодолевать отчуждение между людьми и свое собственное отчуждение от ближних. В нашу жизнь входит Бог, когда мы делаем добрые дела. В милосердии и сострадании, живом участии, нашей поддержке нуждаются очень многие – от самых близких, с которыми мы живем, трудимся и общаемся, до тех, с кем мы встречаемся редко, даже мимолетно. Если мы научимся творить добро бескорыстно и смело, если сделаем это частью своей жизни, то станем счастливыми людьми. Мне хотелось обратиться ко всем казахстанцам и поздравить наш замечательный народ с Новым годом, а вторую по численности религиозную общину нашей страны – православных верующих с праздником Божьей любви и мира – праздником Рождества Христова. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой, чтобы достархан казахстанцев всегда был полон. Мир, дружба, взаимопонимание, умение разделить радость и огорчение друг с другом, протянуть руку участия ближнему всегда, как это было исторически, будут на нашей прекрасной, благословенной казахстанской земле.

Митрополит также отметил, что в наступившем году православные верующие Казахстана отметят значимый юбилей учреждения самостоятельности Архиерейской кафедры в Центрально-Азиатском регионе – 135-летие создания Туркестанской Епархии. Празднование этой знаменательной даты станет добрым поводом обратиться к истории нашей любимой страны, ее богатому духовному наследию. Торжества по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла возглавит высокий гость – Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ