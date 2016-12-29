Предупреждающие знаки

Восточный календарь – это мощное средство для изучения своего организма, энергетики…

Мы все под Новый год любим смотреть гороскопы и прогнозы на год грядущий, редко задумываясь о происхождении и структуре восточного календаря. Между тем восточный календарь – это не просто красивая безделушка, а мощное средство для изучения своего организма, энергетики, связей человека с внешним миром. Его история насчитывает более пяти тысяч лет, и все это время с ним работали исключительно посвященные, оставляя для широких масс только забавные прогнозы. О некоторых неизвестных нам аспектах календаря расскажет читателям доктор восточной медицины Марьям Абузярова.

Стволы и ветви

Китайский календарь имеет двойственную структуру, в ее основу положен принцип, согласно которому тело человека – это образ мира. Главный принцип построения календаря заключается в непрерывном взаимодействии внешнего и внутреннего. Внешнее здесь рассматривается как совокупность элементов окружающего мира и выражено 10 небесными стволами, или ритмами космоса. Внутреннее – сам человек, его тело представлено 12 меридианами, или 12 земными ветвями. Сочетание небесного ствола и земной ветви рождают бином, который повторяется каждые 60 единиц времени: эпохи, столетия, года, месяцы, дни, часы, минуты, секунды. Таким образом, календарь закольцован, и любой день любого года может быть просчитан для определения взаимодействия его внешней и внутренней энергетической составляющей. Зная день, месяц и год рождения, можно рассчитать энергетическую конституцию человека, его сильные и слабые стороны, а также, к каким заболеваниям он предрасположен и как от них уберечься. На основании того, что все функции и деятельность человека отражены в восточном календаре, можно считать его программой правильной жизни.

«Зоопарк» в организме

12 земных ветвей в нашем теле – это 12 энергетических меридианов, каждый из которых сопряжен с определенным органом и соответствует одному из 12 животных в китайском календаре. Зная, чем питаются эти животные, мы можем определить правильный рацион для своих заболевших органов. По этому принципу можно даже применять фитотерапию, используя конкретные растения и травы. Итак, начнем перечисление нашего внутреннего «зоопарка».

Крыса (желчный пузырь)

В восточном календаре счет времени начинается с такого животного, как крыса или мышь. В человеческом организме это желчный пузырь. Чем питается крыса в природе? Считается, что они всеядны. Еще одна важная особенность – во время болезни они предпочитают переходить на растительную пищу, которая содержит много воды. Крыса в течение суток поглощает воды по объему больше, чем пищи. Таким образом, когда наш желчный пузырь в норме, он готов к принятию как растительной, так и животной пищи. Но если вы страдаете дисфункцией желчного пузыря, переходите на время лечения на овощную диету и пейте больше воды.

Те, кто родился под знаком Крысы, в наступающем году должны заняться новыми решениями, планами, положить начало славным делам. Реальные достижения наступят позже, но планировать их важно.

Бык (печень)

Партнер по земной ветви у Крысы (желчного пузыря) – Бык, наша печень. Бык – травоядное животное. В дикой природе он ест в летний период траву и листья, а зимой – кору ивы, осины, ольхи и других деревьев. Это очень важно знать тем, у кого не все в порядке с печенью. Печень служит фильтром, который сдерживает и обезвреживает паразитов, непрерывно атакующих наш организм. Печени в деле избавления от каких-либо паразитов, накопленных в летний период, необходима эта природная защита в виде коры деревьев. Например, считается, что кора осины является природным аспирином. Кроме того, популин, содержащийся в коре осины, является средством глистогонным и гепатопротекторным, восстанавливающим функцию печени. Для лечения кору следует собирать глубокой осенью. Или, например, люцерна, универсальное питание всех травоядных. Лечебные и питательные свойства люцерны не ограничены. Это следует взять на заметку тем, у кого пошаливает печень. Люцерна очищает кровь и печень, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов.

Быку предстоит активно доделывать начатые дела, для него год Петуха – время, в которое можно удачно делать то, в что в другие годы приносит одни разочарования.

Тигр (легкие)

Тигр питается в основном травоядными животными. При здоровых легких человек вполне имеет право быть мясоедом. Но если вы страдаете различными патологиями легких, то надо проследить, какими растениями питаются те травоядные, на которых охотится тигр. Например, олень и кабан. Кабаны в растительном мире предпочитают корневища растений с лечебными свойствами, в основном противопаразитарными (горец, купена, калужница, гравилат, корни одуванчика). Пользуйтесь этими травами для укрепления бронхолегочной системы.

В год Петуха для Тигра дует попутный ветер. Все задуманное будет делаться легко, непринужденно, главное – не идти наперекор.

Кролик (толстая кишка)

Кролика однозначно можно отнести к травоядным животным. Летом кролики поедают зеленые части травянистых растений. Зимой они питаются сухой травой, побегами, корой деревьев и кустарников, часто выкапывают подземные части растений, тем самым нанося вред культурным насаждениям. Ваш толстый кишечник также травояден, не перегружайте его мясной и жирной пищей, иначе не миновать запоров.

Кролику в наступающем году все дозволено и все по плечу, когда можно совершить прорыв в делах. Главное – не утратить хваленую бдительность.

Дракон/Улитка (желудок)

Улитку можно назвать почти травоядной. Она питается как живой растительностью, так и остатками растений. Улитка употребляет листья винограда, лесной земляники, капусту, конский щавель, крапиву, лопух, медуницу, одуванчик, подорожник, редьку, хрен. Для наращивания раковины животному требуются соли кальция. Может быть, поэтому наблюдаются также случаи поедания пищи животного происхождения. Получается, что для нашего желудка, особенно если он страдает, больше подходит пища растительного происхождения.

Дракону в год Петуха рекомендуется не своевольничать и безропотно подчиниться судьбе.

Змея (селезенка и поджелудочная железа)

Змея олицетворяет в нашем теле поджелудочную железу и селезенку. Известны факты исцеления от болезней крови при употреблении в пищу некоторых рептилий, в том числе и змей. Согласно канонам традиционной китайской медицины контроль чистоты крови в теле осуществляет селезенка, то есть употребление в пищу пресмыкающихся – змей, ящериц, черепах – может укрепить функцию поджелудочной железы и селезенки, тем самым восстановив состав крови.

Змея – один из самых популярных знаков в новом году. Надо быть у всех на виду, участвовать в максимальном количестве собраний и заседаний, весь мир оповестить о своих идеях и проектах.

Коза (тонкая кишка)

Коза не любит влажной пищи. В растительном мире коза не «опускается» до трав, она предпочитает объедать кусты и деревья, если есть выбор. С другой стороны, сама коза может рассматриваться как продукт питания, ее мясо и молоко всегда высоко ценили люди. Издревле считалось, что козье мясо полезно и легко усваивается организмом. Мясо коз насыщено аминокислотами, в нем много витаминов группы А, В1 и В2. Здесь так же, как и в конине, уровень холестерина намного ниже, чем у других животных, употребляемых в пищу, поэтому диетологи рекомендуют употреблять мясо козы людям пожилого возраста, при сниженном иммунитете и проблемах сердечно-сосудистой системы.

Для Козы наступающий год – время внутреннего переосмысления. Слишком активное участие в событиях года нежелательно. Стоит отодвинуться в тень, отдать инициативу другим.

Лошадь (сердце)

Сердце – рабочая лошадка всего организма. Лошадь не имеет желчного пузыря, поэтому желчь поступает сразу же из печени в тонкую кишку, где происходит очередной этап пищеварения. Кроме растительной пищи, лошадь не способна переваривать ничего другого. Это также подсказка тем, кто избавился от желчного пузыря и не знает, как жить дальше без этого необходимого органа. В истории человечества конина как продукт питания использовалась кочевниками. Страдает сердце – питайся лошадью. В конине находится намного больше аминокислот, чем в говядине или птице, наиболее употребляемых мясных продуктов. Поэтому именно конина позволяет лучше активизировать все обменные процессы внутри организма, улучшить деятельность пищеварения, укрепить иммунную систему. Из-за небольшого содержания холестерина конина может быть рекомендована тем, кто страдает его накоплением на стенках сосудов. Кумыс – эффективное средство профилактики и лечения туберкулеза. В период брожения кумысные дрожжи выделяют особый антибиотик, который весьма активен в борьбе с туберкулезной палочкой. Кумыс нормализует секреторную деятельность желудка, и его даже рекомендуют употреблять больным с язвой желудка в период ремиссии. Употребляют кумыс при дизентерии. Положительно влияет кумыс на кровь и на деятельность нервной системы, способен замедлить развитие раковых опухолей. Также кумыс стимулирует биологические процессы и тем самым является идеальным омолаживающим средством. Все, что связано с лошадью, имеет пользу для человека.

Для Лошади главное – не суетится. Лучше расслабиться и освободиться от пресса каждодневной суеты, чтобы обдумать все серьезно и фундаментально.

Обезьяна (мочевой пузырь)

В календаре Обезьяна соответствует мочевому пузырю человека, у самой обезьяны мочеполовая система такая же, как у людей. Основу питания горилл составляет дикий сельдерей, подмаренник, крапива, побеги бамбука, как дополнение – плоды и орехи. Для компенсации недостатка солей в пище обезьяны поедают глину. Воды они не пьют, ограничиваясь сочной зеленью. Обезьяны не вегетарианцы, они употребляют мелких грызунов и насекомых.

Обезьяна в год Петуха должна работать не покладая рук, идти наперекор всем трудностям, смело смотреть проблемам в лицо, не бояться внешнего давления и идти ему навстречу.

Петух (почки)

Петух и весь класс птиц сопоставлен с почками, которые «хранят» нашу наследственность, и очень сильно отличается от Обезьяны. Птиц также можно отнести к всеядным. Поскольку большинство птиц способны к перелетам, в которых расходуется очень много энергии, их пища должна иметь малый объем, но быть калорийной и полностью переваренной. Поэтому птицы почти непрерывно должны питаться, в этом проявляется принцип питания травоядных – частый прием пищи малыми порциями. В рационе большинства птиц в основном преобладает пища животного происхождения – мясо, рыба, насекомые. Птицы также едят растительную пищу в виде семян, плодов, трав, листьев. Мясо самого петуха также помогает для укрепления почек.

Петух в свой год испытает максимальный триумф, величие и всеобщий успех. Однако не стоит забывать, что именно в этот год возможны и такие же громкие провалы.

Собака (головной мозг)

Мы, как всегда, воспользуемся нашим принципом пищевой цепи. Следует выяснить, чем питается собака в дикой природе? Это особенно важно, так как связано с питанием нашего мозга. Так же как волк, собака – хищное животное, поэтому в питании преобладает пища животного происхождения. Как правило, рацион хищников составлен из травоядных представителей фауны. Хищники, вероятно с целью очищения, могут потреблять растительную пищу.

Собака ждет в год Петуха судьбоносных решений. Не стоит идти напролом и ловить удачу за хвост. Высшие силы сами разберутся, кто чего достоин.

Кабан (спинной мозг)

Пищу кабана можно разделить на три уровня. Первый и самый глубокий – подземная растительная пища, такая как корневища, клубни и луковицы. Второй – надземная часть растений. Третий уровень – орехи, ягоды, семена. Вне растительного питания стоит потребление пищи животного происхождения: от насекомых до птиц, от лягушек и мышей до рыбы. Кабаны любят поедать желуди. Возможно, этот факт поспособствовал тому, что мясо диких кабанов используется для лечения онкологии. Дело в том, что желуди издревле использовали для омоложения, для лечения мочеполовой системы, при варикозном расширении вен и тромбозах, для лечения зубных болей и десен, но самое главное то, что желуди обладают противоопухолевым действием. Интересны сведения из народной медицины. Считается, что печенью дикого кабана можно лечить цирроз печени и хронический гепатит.

Кабану в новом году необходимо переосмысление всех дел, отход от публичности. В такой год надо затаиться, не проявлять никакой социальной активности.

Прогноз на 2017 год

2017 год – год Красного Петуха. Этот год начнется 28 января 2017 года и продлится до 15 февраля 2018 года. Это связано у китайцев с рождением новой луны в наступающем году. Что касается грядущего года, то, по всем расчетам, энергии года таковы, что должны внести в состояние людей некую устойчивость в эмоциях и определенность в действиях. Спокойствие самих энергий (инь-энергии) заставит людей более трезво смотреть на ситуацию и принимать правильные решения.

Год Петуха – это год коммерческих успехов, а стало быть, самое удобное время для начала нового бизнеса. Каждый человек в год Петуха закладывает свое финансовое благополучие на 12 лет вперед.

Среди всех петухов Красный Петух наиболее храбрый, но и милосердный. Если будет бросаться в драку, то сугубо за глобальные интересы в поисках истины. Люди устают от обыденности и «дней сурка». Год Красного Петуха всколыхнет нечто, что спало многие годы в сознании одного человека или столетиями в коллективном сознании всех людей. Для многих откроется понимание истины, к открытию которой стремится каждый, не всегда это сознавая. Красный цвет означает совершенство человека и стремление к самосовершенствованию. Петух – это глубинная мудрость, ядро человеческой сути. Тем, как будет настроен человек использовать эти энергии для себя в новом году, будет определяться его будущее. Мы как бы имеем возможность в новом году залить бензин (энергию) самого высшего качества на много лет вперед. Используйте то, что будет дано в новом году, максимально!

Ольга АКСЮТИНА