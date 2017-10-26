Прививка от халатности

Приемный покой

Алматинцы стараются отказаться от прививок своим детям. Причем аргументами служат не столько околонаучные разглагольствования о вредности вакцинации, сколько наша неизжитая совковость в госучреждениях медицины.

«В родильном доме № 2 моему новорожденному сыночку медсестра вколола антибиотик вместо положенной прививки, – пишет алматинка Надежда К. – Как оказалось впоследствии, этот укол был предназначен действительно патологически нездоровому новорожденному ребенку. И такое, по словам моих знакомых, в наших роддомах дело обычное. Но совершенно необычны последствия такого непрофессионализма, а правильнее сказать, профанации в подобных учреждениях – мой сынок, чей иммунитет был подорван в первые же дни жизни, теперь не выходит из поликлиник и стационаров. Медсестра и та врач, которая ее обязана была контролировать, даже выговоров не получили. Так, нехотя извинились передо мной, сказали: «Ничего страшного!» – и продолжают работать. А я который год живу в напряженном ожидании, И ДУМАЮ: А ТАК ЛИ УЖ НУЖНЫ ПРИВИВКИ, КОТРЫЕ ДЕЛАЮТ В РОДДОМАХ?»

Алматинка Клара Б. пишет нам в рубрику: «С моего согласия сделали ребенку прививку пентаксимом. После этого у девочки начались осложнения в виде судорог. Продолжались они долго, несколько месяцев. Мы с ней лежали в неврологии, но ничего определенного у ребенка так и не нашли. Врачи толком ничего объяснить не могли или не хотели... Никогда не позволю впредь делать прививки моему ребенку!»

«Столкнулась с такой проблемой, жалуется горожанка Гаухар З. – Меня принудительно заставляют делать ребенку прививку, несмотря на то что у ребенка насморк, красное горло и температура выше 37 градусов, не берут анализ крови, чтобы увидеть, здоров ли ребенок, а просто пишут направление на прививку. При этом кричат и заставляют писать отказную. А я не отказываюсь делать прививки, я согласна, если с ребенком все будет в норме. Но врачи и медсестры наседают на меня: «Из-за вас, отказников от прививок, нас лишают премии!» Получается, здоровье нации никого не волнует? Только деньги? А если от прививки мой ребенок станет инвалидом?»

Прояснить ситуацию «Приемному покою» помогает педиатр с многолетним опытом работы, врач-консультант общественного фонда «Амансаулык» Гаухар Ткаченко.

– Оправдан ли отказ некоторых родителей прививать своих детей?

– В нашей стране вакцинация предусмотрена законом. Есть прививки, которые делаются по желанию, например от ветряной оспы, от вируса, вызывающего рак шейки матки. Вакцинация по календарю прививок считается обязательной. Я считаю, в нашей стране просто нельзя быть ребенку непривитым. Но, безусловно, прививку можно делать только здоровому, врач обязан убедиться в этом. Такие примеры, как случай с алматинкой Гаухар, совершенно недопустимы.

– Вот вам живой пример – обращение Клары Б. (читайте выше) – прокомментируйте этот случай.

– Здесь надо смотреть, как девочку обследовали. Сделали ей, например, энцефалограмму, МРТ, нейросонографию и другие. А анализы на оппортунистические инфекции они сдавали – на цитомегаловирусы, микоплазмы и прочее? Скорее всего, нет, кто в неврологии будет этим заниматься?

– Родовые травмы могут служить причиной такой реакции?

– Конечно. Отдаленные последствия родовых травм тоже могут быть причиной таких реакций. Если у ребенка начались какие-то осложнения после прививки, нужно очень глубоко копать. Ведь если даже ребенок очень боялся прививки, организм может сильно среагировать на стресс и дать более серьезные осложнения вакцинации.

– Пишет нам Карина Р. «Мне скоро рожать. Слышала, что сейчас многие родители отказываются от прививки БЦЖ в роддоме. Как и у кого узнать, насколько это оправдано?»

– Я всегда утверждала и повторюсь еще раз: в нынешнее время в нашей стране просто нельзя жить без прививок. И у нас, и в соседней России эпидемия туберкулеза. Вы можете проехаться в лифте, и нет гарантии, что не заразитесь туберкулезом. В Нидерландах делают первую прививку БЦЖ в 7 лет, потому что у них туберкулеза нет, соответственно, нет нужды.

– В вашей практике были последствия отказа от прививок?

– Были. Одно время отказывались от прививок АКДС, делали облегченную АДСМ. В ней отсутствует компонент от коклюша (он считается реактогенным), содержится половинная доза столбнячного и дифтерийного анатоксинов. Несколько лет родители или отказывались совсем от прививки или выбирали этот облегченный вариант. Появилась прослойка деток с ослабленным иммунитетом против дифтерии. А потом началась вспышка заболевания. И были смертельные исходы. Я не забуду слова матери, у которой умер 6-летний ребенок, который был не привит вообще. Она плакала и упрекала врачей, почему они не уговорили ее в свое время делать прививки ребенку…

– Спрашивает Гульназ Шакирова: «Если ребенку сделали прививку, но он все равно может заболеть тем, от чего был привит? Так зачем мучить организм маленького человека?»

– Да, безусловно, ребенок и после прививки может заболеть. Прививка не дает стопроцентной гарантии, что он не заболеет. Но у него осложнений не будет, и перенесет он болезнь в более легкой степени.

– «Есть ли такие прививки, которые лучше не делать?» – спрашивает Айгуль Ерманова.

– Я считаю, что необходимо делать все обязательные прививки. Прежде чем делать прививку, нужно сдать анализы, убедиться, что ребенок здоров, пройти всех специалистов (перед первой прививкой), исключить наличие родовых травм. Сейчас ведь какие дети рождаются: с никотиновой интоксикацией, с гепатитом С, ВИЧ, не говоря уже о других инфекциях. При таких заболеваниях ждать отсутствия реакций от прививки бесполезно. Отказ от медицинской помощи (в том числе от прививок) с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинских документах и подписывается пациентом либо его законным представителем, а также медицинским работником.

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА