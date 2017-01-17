Призовут ли КСК к законному порядку?

Обеспечение прозрачности деятельности КСК

Мы уже сообщали, что в Алматы прошло совещание, в ходе которого группе мажилисменов были представлены предложения алматинцев для поправок в жилищное законодательство. Цель выработанных рабочей группой предложений – обеспечение прозрачности деятельности КСК. Мы продолжаем публикацию материалов на эту тему и предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы Ануаром Ускенбаевым.

– Ануар Ауезович, как показывает анализ деятельности алматинских кооперативов собственников квартир, основная проблема – отсутствие прозрачности в вопросах расходования финансов. Большинство кооперативов не отчитываются о своей работе, жители домов не владеют информацией об обоснованности тарифов, расходовании собираемых средств и доходах, получаемых от сдачи в аренду общедомовой собственности. Каким образом предлагаемые поправки в законодательство смогут повлиять на изменение сложившейся ситуации к лучшему?

– Если депутаты Мажилиса Парламента примут предлагаемые нами изменения в различные законы, регламентирующие жилищную сферу, руководители КСК, в том числе и управляющие компании, будут обязаны вести раздельный учет средств. Текущие расходы должны оплачиваться исключительно с текущих счетов КСК, а средства, накапливаемые на сберегательном счете для проведения капитального ремонта общего имущества, могут быть израсходованы исключительно с согласия жильцов и только для проведения капитального ремонта. Также только по согласованию с жильцами мы предлагаем обязать председателей КСК сдавать в аренду подвалы и другое общедомовое имущество. Вот и получится у нас нормальный учет и контроль. Естественно, все это будет работать, если сами квартировладельцы будут активнее участвовать в этих процессах и контролировать своих председателей КСК. В противном случае непорядочные председатели КСК будут продолжать искать лазейки для личного обогащения за счет жильцов.

– Еще одной мощной проблемой алматинцы называют положение, при котором жители домов бессильны против КСК в судебных делах. Не секрет, что, подавая иски на преступные действия или бездействие руководителя КСК, люди нанимают адвокатов и консультантов за собственные средства, а противная сторона без стеснения оплачивает услуги юристов за счет самих жителей. Планируется ли как-то воспрепятствовать этому?

– Нами предлагается на законодательном уровне запретить председателям КСК тратить средства на судебные расходы с жильцами по вопросам смены председателя КСК.

– Как быть с крупными КСК, в составе которых находится несколько десятков домов? Планируется ли их разукрупнять?

– Это еще одно препятствие на пути наведения должного порядка в сфере кооперативов собственников квартир. Аким города Бауыржан Байбек в ходе прошлогоднего расширенного совещания с председателями КСК и руководителями предприятий ЖКХ отметил, что большая часть жалоб относится к крупным кооперативам. И действительно, разве можно себе представить нормальное общее собрание, на котором присутствует, вернее должно присутствовать, две-три тысячи человек. Да и поквартирный обход здесь свершить невозможно. Для тех КСК, в составе которых находится несколько домов, предлагается обязать председателей проводить собрания жильцов по каждому дому в отдельности. И в каждом доме избрать управляющего домом. Кроме этого, необходимо установить предельные сроки проведения собраний жильцов, предоставления отчетов КСК, проведения письменного опроса, а также передачи документов при смене председателя КСК.

– А что предлагается усовершенствовать в регламенте пребывания в должности председателя КСК. Имеется в виду ограничение пребывания в должности избираемого руководителя? Известны случаи, когда несменяемые председатели сидят в теплом кресле по два десятка лет, не выполняя при этом свои должностные обязанности. На них пишут жалобы, но…

– Увы, этот момент отмечают многие, не уходит он и от нашего внимания. Мы видим, что некоторые руководители считают пост председателя КСК своей пожизненной привилегией. А потому потенциал их отдачи весьма низок, ответственность нулевая. Вот для того, чтобы повысить их ответственность за сохранность жилого фонда, но в первую очередь перед жильцами, полагаем необходимым законодательно ограничить срок их полномочий до трех лет, за исключением случаев наличия долгосрочных инвестиций со стороны КСК.

– К нам в редакцию поступают многочисленные жалобы от горожан. Многие не только не могут заставить своих председателей КСК работать, но даже не могут застать их на своем рабочем месте. Что планируется сделать в этом направлении?

– Мы предлагаем обязать председателей КСК проводить личный прием жильцов в конкретные дни, а также представлять интересы владельцев квартир во всех организациях.

– В своем выступлении перед депутатами Парламента вы сказали, что во многих КСК 70–80 процентов поступающих от собственников помещений сборов расходуются на содержание административного аппарата. При этом некоторые председатели заявляют, что денег на надлежащее содержание домов и дворов нет. Как быть с этим перекосом?

– В рамках стимулирования деятельности КСК по ремонту жилищного фонда нами предлагается законодательно закрепить обязанность кооперативов по использованию на административные нужды не более 50 процентов от собранных средств, а также по возврату средств, использованных не по целевому назначению. Кроме того, считаем необходимым наделить КСК ответственностью за содержание и уборку прилегающей территории домов, в том числе детских и спортивных площадок.

– В настоящее время у Жилищной инспекции нет полномочий для проверки финансово-хозяйственной деятельности КСК. По закону это может делать только ревизионная комиссия, избранная жителями. Но на практике мы все чаще сталкиваемся с тем, что ревизионные комиссии «прикормлены» председателями КСК. А если даже ее члены принципиальны, то подать заявление о выявленном преступлении они не могут – правоохранители требуют от них акт проверки, проведенной аудиторской конторой. Как быть с этим?

– В связи с этим нами предлагается наделить Жилищную инспекцию полномочиями проверять расходование средств, собираемых в КСК. Причем не только средств, поступающих от собственников помещений (квартир), но и доходов, полученных от аренды общего имущества.

– А как быть со сменой недобросовестного председателя? По опыту могу сказать, что в некоторых КСК люди годами ходят по судам, но сменить руководство или изменить форму управления по разным причинам не могут.

– Мы предлагаем дать Жилищной инспекции право инициировать смену председателя КСК при невыполнении им предписаний, а также обращаться в суд по возврату КСК нецелевых расходов. Также предлагаем конкретизировать и ужесточить административную ответственность КСК: за нецелевое расходование средств штрафовать на 60 МРП. Причем выплачивать его руководитель должен из своего кармана, а не из средств, собираемых с жильцов. Необходимо наказывать и за отсутствие регистрации кондоминиума, и за отсутствие открытия текущего и сберегательного счетов на каждый дом.

– В приснопамятные советские времена в каждом домоуправлении велась картотека с паспортными данными каждого жильца. Затем от такого учета отказались. И, как показывают реалии сегодняшнего дня, зря. Что-то планируется сделать в этом направлении?

– Нами впервые предлагается обязать владельцев квартир предоставлять в КСК сведения о себе и о квартирантах (Ф. И. О., номер телефона, количество жильцов), а КСК вести базу жильцов с обязательной защитой персональных данных.

– Ануар Ауезович, спасибо вам за ответы. Будем надеяться, что алматинские предложения в поправки будут приняты парламентариями.

Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА