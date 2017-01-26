Пройди пап-тест

C 23 по 29 января в Алматы

C 23 по 29 января в Алматы, как и во всех регионах республики, традиционно проходит Неделя осведомленности о раке шейки матки.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии (ул. Абая, уг. ул. Шагабутдинова) и Алматинском онкологическом центре (ул. Утепова, 3, уг. ул Гагарина) 28 января с 9.00 до 14.00 состоится день открытых дверей по раннему выявлению рака шейки матки.

Здесь все желающие смогут бесплатно сделать пап-тест и получить бесплатную консультацию у гинеколога-онколога.

– Взятие мазка с шейки матки (пап-тест) позволяет выявить атипичные клетки, которые без соответствующего лечения могут со временем превратиться в рак, – говорит директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова. – Регулярное проведение скрининга в развитых странах позволило сократить количество новых случаев болезни, выявляемых ежегодно, почти в два раза. Доказано, что хорошо организованный скрининг может предотвратить до 80% случаев болезни.

Отрицательный результат пап-теста означает, что на шейке матки нет атипичных клеток, а положительный, наоборот, может свидетельствовать о том, что есть «плохие» клетки и, скорее всего, понадобится дополнительное обследование. Самая большая трагедия связана с тем, что рак шейки матки можно было бы предупредить с помощью профилактического осмотра и вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), которые сегодня доступны. Сегодня мы имеем три высокоэффективные вакцины, которые могут предотвратить заражение инфекцией ВПЧ высокого онкогенного риска.

По словам Диляры Кайдаровой, рак шейки матки продолжает оставаться серьезной проблемой в мире, являясь вторым по частоте онкозаболеванием. Ежегодно им заболевают полмиллиона женщин и около 288 тысяч умирают. Влияние этого недуга на общество огромно, особенно если учесть, что болезнь преимущественно поражает молодых женщин в возрасте 30–40 лет и старше. А ведь именно в этом возрасте они особенно активны в создании семей, карьеры, заняты повседневными заботами. Диагноз рака шейки матки ложится тяжелым бременем на физическое и эмоциональное состояние не только женщины, но и ее семьи и друзей, не говоря уже об огромных затратах на лечение.

В Казахстане в 2015 году было выявлено 1826 женщин, заболевших раком шейки матки, из них имели распространенные и запущенные формы 233, что составило 12,9%. Зарегистрировано более 600 смертей, а число женщин, состоящих на учете с диагнозом «рак шейки матки», составляет 11 578.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ