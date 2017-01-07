Пройдите на регистрацию

Регистрация по месту реального проживания для казахстанцев отныне есть акт обязательный

Новый год принес новость: регистрация по месту реального проживания для казахстанцев отныне есть акт обязательный. В Законе «О миграции населения» появилось понятие «место временного пребывания (проживания)».

До сих пор казахстанцам можно было зарегистрировать свое местоположение, или, как говорили раньше, прописку, по одному адресу, а проживать совершенно в другом городе РК.

С вступившими в силу изминениями миграционного законодательства, народ взволновался: мол, как да чего и не станет ли это регистрационное ярмо непосильной обузой в свете бюрократических проволочек со сбором справок и снятием копий со всех имеющихся документов?

Полиция, на которую возложено бремя проверок исполнения регистрационных актов гражданами РК и других стран, отреагировала оперативно.



Заместитель начальника Департа­мента миграционной полиции МВД РК полковник полиции Галина Сарсенова на брифинге в Астане прокомментировала новые правила в миграционном законодательстве о временной регистрации граждан по месту жительства, при этом заявив, что вся процедура займет не более 10–15 минут.

По ее словам, регистрация по месту жительства или временного пребывания осуществляется сразу же после обращения граждан в ЦОН. Для этого потребуются следующие документы: согласие владельца жилья, его удостоверение личности (личное присутствие обязательно), удостоверение личности регистрируемого, квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 226,9 тенге.

– Зарегистрироваться граждане могут непосредственно в ЦОНах, и не только. Для удобства предусмотрена регистрация посредством портала электронного правительства, оформив электронный запрос и заверив его своей электронной цифровой подписью, а также оплатив госпошлину через платежный шлюз электронного правительства, – пояснила Галина Сарсенова.

Однако следует учесть, что зарегистрированный не имеет никаких прав на жилое помещение, регистрация не является основанием для приобретения права собственности. Так что собственникам жилья опасаться не нужно.

– В какой срок необходимо пройти регистрацию?

– Прибывшие на долгосрочное пребывание в тот или иной город, населенный пункт в течение 10 суток должны быть зарегистрированы, – пояснила она. – Но это не касается временных жильцов. Временные жильцы, это те люди, которые проживают, но не оплачивают проживание собственнику жилья. Это – наши родственники, гости. Понятие «временные жильцы» определено в статье второй Закона «О жилищных отношениях». Поэтому люди, которые приехали в гости, временно в срок до месяца могут не регистрироваться. Речь идет о тех, кто снимает жилье для проживания в течение длительного времени, то есть приехали на учебу, на работу, на лечение. Мы говорим об этой категории граждан, – пояснила представитель МВД РК. При этом она уточнила, что вначале провинившихся граждан будут только предупреждать.

– До месяца у нас – предупреждение, ранее были только штрафные санкции. Учитывая то, что любому гражданину требуется время для переезда, то есть собрать вещи, перевезти, обустроиться, и установили месячный срок. После месячного срока это уже повлечет санкцию в виде штрафа. На сегодняшний день это будет 10 МРП (сумма составляет 22 690 тенге), – уточнила Сарсенова.

Необходимо помнить: сведения о регистрации из информационной системы МВД в режиме реального времени поступают в государственную базу данных «Физические лица», доступ к которой имеют 15 государственных органов. Это дает возможность получения актуальной информации о месте жительства граждан. Наличие этих сведений в электронной базе данных также освобождает граждан от необходимости сбора и предоставления справок при получении государственных услуг.

– Для чего это делается?

– Сведения о регистрации используются подразделениями Минобороны для воинского учета, ЦИКом – для составления списков избирателей по округам, Министерством здравоохранения и социального развития – при обращении в органы здравоохранения, выплате социальных пособий и других выплат, Минюстом – при регистрации актов гражданского состояния, недвижимости, Министерством национальной экономики – для учетов органов статистики, Министерством финансов – для налогового учета, Министерством образования и науки – при распределении мест в организации дошкольного, среднего образования, другим вопросам, сведения о регистрации лиц используются также в других сферах государственными органами и организациями, – последовал ответ.

По мнению разработчиков, это позволит гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания и получить доступ к социальным услугам. Также эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учет внутренней миграции. Отметим, что штрафовать за отсутствие временной регистрации начнут уже с 1 февраля 2017 года.

Василий ШУПЕЙКИН

МНЕНИЯ

Вот что пишет в соцсетях юрист Жангельды Сулейманов, который поддержал введение обязательной временной регистрации граждан, но при этом сделал на странице в Facebook ряд оговорок.

За нарушение порядка регистрации предусмотрена ответственность по ст. 492 и 493 КоАП как в отношении тех, кто проживает без регистрации, так и собственников помещений.

Если в отношении вас составили протокол, то рекомендую следующие действия.

Протокол – это документ, который фиксирует нарушение, а штраф налагается после составления протокола на основании постановления. В протоколе обязательно в строке «Объяснения» напишите, что вы не согласны с протоколом и почему. Если места в протоколе мало – обычно три строки – то напишите объяснение на отдельном листе, а в протоколе напишите, что объяснение прилагается отдельно.

Далее в протоколе укажите, какой вам язык нужен. Выбирайте тот, который вы лучше знаете. А если вы не знаете хорошо казахский или русский, то укажите, что нуждаетесь в переводчике.

Есть в протоколе такая срока «Нуждаетесь в защитнике». Смело ставьте «Да», и тогда вам полиция обязана предоставить бесплатного защитника.

После составления протокола вы можете сразу же подать полицейскому вот такие ходатайства:

«…В отношении меня составлен протокол об административном правонарушении… В соответствии с ч. 4 ст. 683 КоАП РК прошу вас после составления протокола передать дело в суд для рассмотрения его судьей».

В этом случае по закону протокол должен быть передан в суд и рассмотрен судьей. Если же вы не подадите такое заявление, то дело рассмотрит полиция. Разница между судом и полицией в том, что в суде больше шансов быть выслушанным.

Если, несмотря на ваше заявление о передаче дела в суд, его рассмотрела полиция и наложила штраф, то такой штраф подлежит отмене.

Также предлагаю подать еще одно ходатайство.

«…В отношении меня составлен протокол об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 2 ст. 750 КоАП РК прошу вас обеспечить участие защитника.

Это как бы дублирует вашу просьбу в протоколе, но, как говорят, кашу маслом не испортишь. Если вам не дали защитника и наложили штраф, то постановление подлежит отмене.

Ну а в суде вам нужно доказывать, что вы не нарушили порядок регистрации. Для этого можно использовать показания свидетелей, документы, и всё, что вы посчитаете нужным.

Ну а если вы всё же виноваты, то можете раскаяться, и тогда суд может на 30% снизить штраф, то есть вместо 15 883 тенге вас оштрафуют на

11 118 тенге.

Такой порядок защиты можно применять по всем видам дел об административных нарушениях».