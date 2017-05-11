Проверь свой статус

Страховая медицина уже давно стала привычной практикой и эффективным инструментом во многих развитых странах. Теперь эта система внедряется в Казахстане. Как можно воспользоваться возможностями ОСМС и каким образом будут осуществляться взносы в Фонд обязательного социального медстрахования?

На эти и другие вопросы ответила профессор, главный врач РМО Бостандыкского района, главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» Алия Тажиева.

– Как определить свой статус в системе ОСМС?

– ОСМС основано на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека. Государство будет осуществлять взносы за социально незащищенные слои населения, работодатели – за наемных работников, работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя.

Важно уже сейчас определиться со своим статусом, понять, к какой категории граждан пациент относится и кто будет оплачивать его страховку: государство, работодатель либо он сам. По системе ОСМС за 15 категорий социально незащищенных слоев населения страховые взносы будет осуществлять государство.

За людей, входящих в одну из категорий данного списка, с 1 января 2018 года государство будет платить 4%, с 2019 года – 5%, с 2024 – 6%, с 2025-го – 7% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года.

Для того чтобы государство освободило от уплаты взносов безработных, не состоящих на бирже труда, им необходимо встать на учет в центре занятости населения.

Граждане станут вносить средства в Фонд обязательного медицинского страхования с разного времени и в разном объеме.

С 1 июля 2017 года отчисление работодателей за работников составит 1% от фонда заработной платы, с 1 января 2018 года – 3%, в 2019-м – 4%, в 2020-м – 5%.

Взносы самих работников составят с 2019 года 1% от ежемесячной заработной платы, а с 2020 года – 2%.

Взносы индивидуальных предпринимателей составят с 1 января 2017 года 2%, с 2018 года – 3%, с 2019 года – 5%, с 2020 года – 7% от доходов.

Взносы самозанятых граждан, зарегистрированных в налоговых органах, с 01.07.2017 г. составят 5% от двукратного размера минимальной заработной платы: 2446 тенге в месяц, за 6 месяцев 2017 г. – 14 676 тенге.

Взносы непродуктивно самозанятых граждан составят с 2018 года 5% от минимальной заработной платы: 1414 тенге в месяц, а за 2018 год – 16 970 тенге.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, а также оралманы будут платить взносы наравне со всеми, но они не освобождаются от уплаты взносов, предусмотренных для социально уязвимых слоев населения.

– Когда и как можно прикрепиться к поликлинике, где человек будет обслуживаться в рамках ОСМС?

– Каждый гражданин в подготовительный период по внедрению ОСМС с 5 апреля по 31 июня должен проверить, к какой медицинской организации он прикреплен. Ведь нередко человек проживает в одном городе или в районе города, а зарегистрирован в другом. В таких случаях могут возникнуть проблемы с медицинским обслуживанием. Прикрепление к организации первичной медико-санитарной (ПМСП) помощи осуществляется при личном обращении граждан или через портал электронного правительства. В последнем случае запрос автоматически передается в поликлинику и обрабатывается в тот же день. Открепление от ранее обслуживающей медорганизации осуществляется автоматически через портал «регистр прикрепленного населения». При выборе поликлиники для медицинского обслуживания не стоит забывать о территориальной близости ее расположения к своему дому. Также следует знать, что человек может прикрепиться только к одной поликлинике.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ