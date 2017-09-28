Проверьте себя на молодость

Будем жить

Сегодня процветает индустрия чудо-препаратов, будто бы способных омолодить организм. Фармакология и косметология предлагают нам широкий ассортимент «молодильных» средств. Как определить, в самом ли деле наступает заявленный эффект и старость отодвигается? Или, говоря о физических нагрузках, можно ли хотя бы через год занятий спортом узнать, продлевают ли они нам жизнь? Современная медицинская диагностика утверждает, что да, это возможно. Для того чтобы точно знать, как на самом деле и насколько молодо чувствует себя наш организм, можно пройти доступные обследования на биомаркеры старения.

Биомаркер старения – это такой показатель (анализ крови, мочи, аппаратное исследование и др.), который определяет риск умереть от возрастзависимого заболевания. Зная отклонение этого маркера от нормы, можно его отрегулировать и в результате замедлить старение. Например, у человека уже зарастают сосуды. Плохо снабжается кровью головной мозг, а это чревато деменцией (старческим слабоумием) или болезнью Альцгеймера. И вот ему обещают средство, которое сосуды очистит. Какие действия он должен предпринять? Провести исследование, определяющее толщину комплекса интима- медиа сонных артерий. Затем пропить курс этого средства и снова обследоваться. И если толщина комплекса интима-медиа сонных артерий не изменилась, значит, препарат не помогает. Если же просвет в сосудах увеличился, то средство вам подходит, можно применять его и дальше. Перед обращением к врачу для направления в лабораторию полезно знать, что именно продиагностировать в первую очередь, выбирая из многочисленных маркеров старения наиболее важные. Некоторые моменты, такие как измерение индекса массы тела и артериальное давление, можно контролировать и в домашних условиях.



Маркеры старения

1. Толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии – маркер старения сосудов и смертности от инсульта и инфаркта (их две – левая и правая, нужно измерять обе, измерение проводится при ультразвуковой допплерографии сонных артерий, УЗДГ).

Интима сосудов – это внутренняя прослойка, которая выстилает их полость. Ее толщина – показатель возраста сосудов. Ведь чем уже просвет в сосудах, тем слабее протекает через них кровь, хуже кровоснабжаются все органы и системы организма. В ряде исследований было показано, что толщина комплекса интима-медиа (КИМ) сонной артерии растет с возрастом. До 25 лет толщина КИМ не выше 0,6 мм, но уже к 45 годам КИМ в среднем выше 0,8 мм. И даже в 25–34 года у мужчин он уже может достигать отметки 0,8 мм. Интересно, что увеличение толщины КИМ сонной артерии всего на 0,1 мм статистически значимо увеличивает риск инфаркта сердца на 15%, а риск инсульта мозга – на 18% с учетом поправок на возраст и пол. Более того, толщина КИМ также связана с сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью и другими проявлениями метаболического синдрома, а также с секрецией инсулина и даже с наличием камней в желчном пузыре. Чем толще КИМ, тем выше вероятность нарушения работы мозга – от легкого когнитивного диссонанса до болезни Альцгеймера. В списке маркеров старения измерение толщины КИМ стоит на первом месте.

Рекомендуемое значение толщины КИМ < 0.7

Как часто измерять: 1 раз в 3 года.



2. Артериальное давление – маркер риска смертности от инсульта, от ишемической болезни сердца (ИБС), а также маркер риска деменции.

Артериальное давление определяется объемом крови, перекачиваемым в единицу времени сердцем и сопротивлением сосудистого русла. Поскольку кровь движется под влиянием градиента давления в сосудах, создаваемого сердцем, то наибольшее давление крови будет на выходе крови из сердца (в левом желудочке), несколько меньшее давление будет в артериях, еще более низкое – в капиллярах, а самое низкое – в венах и в правом предсердии.

Как часто измерять. Измерять артериальное давление нужно утром, в обед и вечером. И лучше это делать хотя бы два раза в неделю. В норме артериальное давление не должно повышаться выше 120/80 (120 – верхнее значение, 80 – нижнее). Верхнее значение – систолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сокращений в единицу времени.

Нижнее значение – диастолическое артериальное давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Это минимальное давление в артериях, оно отражает сопротивление периферических сосудов. По мере продвижения крови по сосудистому руслу амплитуда колебаний давления крови спадает, венозное и капиллярное давление мало зависят от фазы сердечного цикла.

Разница между систолическим артериальным давлением и диастолическим называется пульсовым давлением и в норме составляет 30–40 мм рт. ст.

3. ИМТ и объем талии.

Индекс массы тела (ИМТ) – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Как рассчитать норму веса своего тела? Для расчета существует показатель индекса массы тела (ИМТ).

ИМТ = m/h², где m – масса тела в килограммах, а – рост в человека в метрах (в квадрате). Например, входящие данные таковы: вес = 85 кг, рост = 165 см. Следовательно, ИМТ = 85:(1,65×1,65) = 31,2.

Норма ИМТ: 18.5 – 25. ИМТ меньше 18,5 и больше 27 связан с более высокой смертностью. Для профилактики сердечных и раковых заболеваний, а также преждевременного старения необходимо, чтобы ИМТ был от 18,5 до 25. Также лучший критерий избыточного веса – жир на талии. Смотрим на себя в зеркало, если видим животик, это маркер того, что надо худеть.

Как часто измерять: постоянно.

4. СКФ – маркер старения почек и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Чтобы выяснить состояние почек, используют показатель – скорость клубочковой фильтрации (СКФ) жидкости через нефроны, которая в нормальном состоянии составляет 80–120 мл/мин. Скорость клубочковой фильтрации снижается с возрастом. Когда она становится слишком низкой, то возникает почечная недостаточность и ускоряется во много раз развитие сердечно-сосудистых заболеваний, кальцификация артерий. Резко повышается риск смертности. С возрастом обменные процессы замедляются, и СКФ тоже. СКФ – основной показатель работы почек, а значит, и их состояния. Она показывает объем образования первичной мочи за единицу времени. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для мужчин: норма – 90–150мл/мин. Для женщин норма СКФ – 90–130мл/мин. Но даже не определяя СКФ, просто по значению креатинина в крови можно примерно узнать состояние почек. Для этого делаем анализ на креатинин. Норма креатинина в крови женщины: 53–97 мкмоль/л., мужчины – 62–115 мкмоль/л.

Как часто измерять: 1 раз в год.



5. Витамин Б12 – маркер смертности и старения мозга.

Витамин B12 необходим для нормального развития красных кровяных телец, для развития и жизни нервных клеток (в том числе головного мозга), для синтеза ДНК. Дефицит Витамина Б12 проявляется в виде мегалобластной анемии. При этом человек чувствует усталость, слабость, запоры, теряет аппетит и вес. Могут также наблюдаться неврологические изменения, такие как онемение и покалывание в руках и ногах. Дополнительные симптомы дефицита витамина Б12 включают в себя трудности в поддержании равновесия, депрессию, спутанность сознания, слабоумие, ухудшение памяти и болезненность во рту или на языке. При дефиците витамина Б12 возникает необратимое поражение нервной системы (в том числе и мозга). Анализ на витамин Б12, или цианокобаламин, показан при подозрении на его недостаток. Больше всего риск дефицита – для строгих вегетарианцев, поскольку витамин содержится только в продуктах животного происхождения и специально обогащенных кашах, хлебе.

Норма витамина Б12: 180 – 900 пг/мл.

Как часто измерять: 1 раз в год.

6. ЭКГ – маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

ЭКГ (электрокардиография) – метод, который позволяет быстро и качественно получить информацию о работе сердца и сделать прогноз на ближайшее время. Именно болезни сердца стоят на первом месте по смертности в мире. Поэтому расшифровка ЭКГ – это выставление предварительного диагноза многих заболеваний сердца.

Как часто измерять: 1 раз в полгода.

7. Фракционный холестерин – маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Исследования установили зависимость между содержанием различных групп липопротеидов (холестерина) и здоровьем человека. Липопротеиды высокой плотности – это «хороший» холестерин, а низкой плотности – «плохой». Столь полярные характеристики фракций холестерина определяются их деятельностью в организме. «Плохой» холестерин образует на стенках сосудов склеротические бляшки, которые вызывают заболевания сердечно-сосудистой системы. «Хороший» холестерин разрушает склеротические бляшки. Он забирает из них «плохой» холестерин и переносит «вредителя» в печень, где тот перерабатывается. По сути дела, между ними идет непримиримая борьба, ставка в которой – человеческая жизнь.

Нормальный уровень общего холестерина в организме – 5,5 ммоль/л.

«Хороший» холестерин в норме не должен превышать следующих показателей: 1,63 ммоль/л для мужчин и 2,28 ммоль/л для женщин.

«Плохой» холестерин в норме должен составлять не более 4,79 ммоль/л, для мужчин и женщин – 4,51 ммоль/л.

Соотношение между «плохим» и «хорошим» холестерином вычисляется делением уровня общего холестерина на уровень хорошего холестерина. Если получится число меньше 6 – это добрый признак. Он свидетельствует о том, что баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином в норме и угрозы атеросклероза не существует.

Но если уровень общего холестерина превышает нормальный да и к тому же повышен «плохой» холестерин – пора бить тревогу. Это значит, что в организме идет активный процесс образования холестериновых бляшек.

Как часто измерять: 1 раз в полгода.

8. Уровень гормонов щитовидной железы.

Щитовидная железа вырабатывает два вида гормонов – тиреоидные гормоны (Т3, Т4) и кальцитонин. На гормональный фон, а значит, общее состояние организма влияет именно изменение продукции тиреоидных гормонов, кальцитонин же помогает в усвоении кальция. Однако для более тщательного исследования берут во внимание не только эти три гормона, но и белковые соединения и гормон гипофиза, поскольку избыток или недостаток этих веществ может рассказать о различных патологиях. Понижение Т3, Т4 может говорить о гипотиреозе (гипофункции щитовидки), почечной недостаточности, повышение же – о гипертиреозе. Также уровень тиреоидных гормонов может колебаться при чрезмерных физических нагрузках.

Как часто измерять: 1 раз в год.

9. Маммография – диагностика рака молочной железы на ранней стадии.

Рентгеновская маммография рекомендована всем женщинам с хроническими гинекологическими заболеваниями. Исследование необходимо для ранней диагностики различных опухолевых заболеваний молочных желез, оно проводится в амбулаторных условиях и представляет собой разновидность рентгеновского снимка. В развитых странах Европы все женщины старше 45 лет проходят обязательную процедуру рентгеновской маммографии, что позволяет значительно снижать смертность от рака молочной железы.

Как часто измерять: 1 раз в год.

Перечисленные выше маркеры старения являются наиболее важными, при своевременной диагностике они позволяют следить за изменениями, происходящими с возрастом в организме и вовремя принимать меры.

Ольга АКСЮТИНА