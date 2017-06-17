Путёвка на лето

Где, как и по какой цене могут отдохнуть алматинские школьники

О том, где и как проведут лето школьники, рассказала руководитель отдела духовно-нравственного воспитания и самопознания городского Управления образования Нургуль Тауова:



– В нынешнем году из местного бюджета на детский отдых выделено 192,9 млн тенге. На эти средства летним оздоровительным отдыхом будут охвачены 3960 детей в лагерях «Спутник», «Огонек» и «Тау жанашар». А также с 1 июня в 182 школах города организовано 236 пришкольных лагерей, в которых отдохнут во время летних каникул 27 300 учащихся, из них бесплатно, за счет средств всеобуча, 1479 детей из малообеспеченных семей. Кроме того, планируется организовать 379 пришкольных языковых лагерей для учащихся 5–6-х классов. В них будет занято 21 967 ребят 188 школ. При школах и 25 организациях дополнительного образования действуют 708 спортивных секций, в которых занимаются 22 226 детей. Оздоровительные спортивные сборы посетят 4331 ребенок, из них 2000 бесплатно обучаются плаванию по программе «Спорттық Алматы».

Также во всех домах школьников и на Станции юных натуралистов организован 21-дневной лагерь для 1491 учащегося. Кроме того, в палаточных, юрточных, скаутских и краеведческих лагерях отдыхают около 16 300 детей. Вместе с тем в Алматы действуют 40 дворовых клубов, которые посещают около 8600 детей. А в трудовых отрядах для старшеклассников, экологических лагерях, бригадах по озеленению и школьных лесничествах задействовано 32 574 подростка. Также в загородных лагерях, санаториях, профилакториях, курортах самостоятельно и с родителями запланирован отдых 66 149 детей.

В итоге с пользой для здоровья отдохнут около 204 628 детей, что составляет 96,6% от всего количества алматинских школьников.

Что касается безопасности детей в оздоровительных лагерях, то ее обеспечивают сотрудники Управления по ЧС, Спасательной службы, Департамента внутренних дел и другие. Кроме того, подписан совместный приказ с городскими управлениями здравоохранения и образования, а также Департаментом по защите прав потребителей «Об организации оздоровления детей в летний период 2017 года».



О загородных лагерях, готовых принять у себя детвору, нам рассказала член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы Клара Летникова:

– Большое внимание полноценному отдыху детей, как, впрочем, и всегда, в нынешнем году оказал городской акимат, выделив из местного бюджета достаточные для этого средства. Дополнительно к этому находят такую возможность и районные акиматы. Как всегда, сезон начинается у нас с 1 июня – Дня защиты детей. Традиционно раньше всех свою работу начал лагерь «Юный домостроитель». А всего свои двери распахнут нынешним летом 26 лагерей. Все они расположены вокруг Алматы, на разных расстояниях. Самый дальний лагерь находится в 63 километрах от мегаполиса, остальные в среднем от 8 до 20 километров.

Для того чтобы бесплатно отправить своего ребенка в лагерь, надо обратиться в школу, где учится ребенок. В этом году тендер выиграли три лагеря: «Тау жанашар» – здесь отдохнут дети из Ауэзовского района, а также «Огонек» и «Спутник», распахнувшие свои двери для юных жителей остальных районов. Все лагеря находятся в Талгарском районе.

Остальные – все частные лагеря, поэтому принимают детей на платной основе. Стоимость путевок колеблется от 5 до 16 тысяч тенге в день. Самый дешевый лагерь – «Юный домостроитель», за семь дней отдыха ребенка родители выложат всего 15 тысяч тенге. Но есть и такие, где за один день пребывания придется раскошелиться на 10–16 тысяч в день. Цена путевки зависит от комфортабельности самого лагеря, летнего ли он типа или работает круглогодично, такие как, например, «Горное солнце», «Тау самал», «Ак булак». Большое значение при этом имеет наличие крытых бассейнов с подогревом воды и кабинками для переодевания. У нас таких пять лагерей – «Горное солнце», «Связист», «Ак булак», «Арман дала», «Спутник».

В каждом лагере четырех-, пятиразовое сбалансированное питание. Причем все продукты используются обязательно сертифицированные. Строгий надзор за этим осуществляет Департамент по защите прав потребителей

Особое внимание в нынешнем году обратили на вожатых, они из числа педагогов, студентов старших курсов педагогического университета. Все прошли курсы подготовки и получили сертификаты. Желающих работать вожатыми много, но отбирают только тех, кто любит детей, умеет найти с ними общий язык и работать не на страх, а на совесть. Оно и понятно, создать единый коллектив, дружный отряд не каждому под силу.

Вместе с тем, как отметил Президент страны, необходимо всемерно развивать дворовые клубы, сейчас они называются центрами досуга. У нас во всех районах действуют такие бесплатные центры, где дети получают и патриотическое, и художественное воспитание, совершают экскурсии по городу, походы.

За дополнительной информацией обращайтесь в Алматинский союз профсоюзов по адресу: ул. Курмангазы, 48а, офис 309, 310 или по телефонам: 261-59-45, 261-00-80, 261-26-35.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Список детских оздоровительных центров (лагерей) Алматинского региона