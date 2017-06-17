Путёвка на лето

О том, где и как проведут лето школьники, рассказала руководитель отдела духовно-нравственного воспитания и самопознания городского Управления образования Нургуль Тауова:
– В нынешнем году из местного бюджета на детский отдых выделено 192,9 млн тенге. На эти средства летним оздоровительным отдыхом будут охвачены 3960 детей в лагерях «Спутник», «Огонек» и «Тау жанашар». А также с 1 июня в 182 школах города организовано 236 пришкольных лагерей, в которых отдохнут во время летних каникул 27 300 учащихся, из них бесплатно, за счет средств всеобуча, 1479 детей из малообеспеченных семей. Кроме того, планируется организовать 379 пришкольных языковых лагерей для учащихся 5–6-х классов. В них будет занято 21 967 ребят 188 школ. При школах и 25 организациях дополнительного образования действуют 708 спортивных секций, в которых занимаются 22 226 детей. Оздоровительные спортивные сборы посетят 4331 ребенок, из них 2000 бесплатно обучаются плаванию по программе «Спорттық Алматы».
Также во всех домах школьников и на Станции юных натуралистов организован 21-дневной лагерь для 1491 учащегося. Кроме того, в палаточных, юрточных, скаутских и краеведческих лагерях отдыхают около 16 300 детей. Вместе с тем в Алматы действуют 40 дворовых клубов, которые посещают около 8600 детей. А в трудовых отрядах для старшеклассников, экологических лагерях, бригадах по озеленению и школьных лесничествах задействовано 32 574 подростка. Также в загородных лагерях, санаториях, профилакториях, курортах самостоятельно и с родителями запланирован отдых 66 149 детей.
В итоге с пользой для здоровья отдохнут около 204 628 детей, что составляет 96,6% от всего количества алматинских школьников.
Что касается безопасности детей в оздоровительных лагерях, то ее обеспечивают сотрудники Управления по ЧС, Спасательной службы, Департамента внутренних дел и другие. Кроме того, подписан совместный приказ с городскими управлениями здравоохранения и образования, а также Департаментом по защите прав потребителей «Об организации оздоровления детей в летний период 2017 года».
О загородных лагерях, готовых принять у себя детвору, нам рассказала член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Алматы Клара Летникова:
– Большое внимание полноценному отдыху детей, как, впрочем, и всегда, в нынешнем году оказал городской акимат, выделив из местного бюджета достаточные для этого средства. Дополнительно к этому находят такую возможность и районные акиматы. Как всегда, сезон начинается у нас с 1 июня – Дня защиты детей. Традиционно раньше всех свою работу начал лагерь «Юный домостроитель». А всего свои двери распахнут нынешним летом 26 лагерей. Все они расположены вокруг Алматы, на разных расстояниях. Самый дальний лагерь находится в 63 километрах от мегаполиса, остальные в среднем от 8 до 20 километров.
Для того чтобы бесплатно отправить своего ребенка в лагерь, надо обратиться в школу, где учится ребенок. В этом году тендер выиграли три лагеря: «Тау жанашар» – здесь отдохнут дети из Ауэзовского района, а также «Огонек» и «Спутник», распахнувшие свои двери для юных жителей остальных районов. Все лагеря находятся в Талгарском районе.
Остальные – все частные лагеря, поэтому принимают детей на платной основе. Стоимость путевок колеблется от 5 до 16 тысяч тенге в день. Самый дешевый лагерь – «Юный домостроитель», за семь дней отдыха ребенка родители выложат всего 15 тысяч тенге. Но есть и такие, где за один день пребывания придется раскошелиться на 10–16 тысяч в день. Цена путевки зависит от комфортабельности самого лагеря, летнего ли он типа или работает круглогодично, такие как, например, «Горное солнце», «Тау самал», «Ак булак». Большое значение при этом имеет наличие крытых бассейнов с подогревом воды и кабинками для переодевания. У нас таких пять лагерей – «Горное солнце», «Связист», «Ак булак», «Арман дала», «Спутник».
В каждом лагере четырех-, пятиразовое сбалансированное питание. Причем все продукты используются обязательно сертифицированные. Строгий надзор за этим осуществляет Департамент по защите прав потребителей
Особое внимание в нынешнем году обратили на вожатых, они из числа педагогов, студентов старших курсов педагогического университета. Все прошли курсы подготовки и получили сертификаты. Желающих работать вожатыми много, но отбирают только тех, кто любит детей, умеет найти с ними общий язык и работать не на страх, а на совесть. Оно и понятно, создать единый коллектив, дружный отряд не каждому под силу.
Вместе с тем, как отметил Президент страны, необходимо всемерно развивать дворовые клубы, сейчас они называются центрами досуга. У нас во всех районах действуют такие бесплатные центры, где дети получают и патриотическое, и художественное воспитание, совершают экскурсии по городу, походы.
За дополнительной информацией обращайтесь в Алматинский союз профсоюзов по адресу: ул. Курмангазы, 48а, офис 309, 310 или по телефонам: 261-59-45, 261-00-80, 261-26-35.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
Список детских оздоровительных центров (лагерей) Алматинского региона
|
№
№
|Наименование
|
Нач.
рабо-
ты
|
Продолжительность
смены
|
Стоимость
ч/дня, тенге
|
«Тау кунi» - «Горное солнце», Малоалматинское ущелье, автобус № 6.
тел.: 271-81-24; 271-81-31, 271 64 43
|
1
июня
|
10
дней
|
7500 тенге
|
«Огонек», пос. Кызыл-Кайрат
Талгарского района,
тел.: 8-701-775-58-39, 360-51-34
|
2
июня
|
10–15
дней
|5200 тенге с доставкой транспортом лагеря
|
«Спутник», Монахово ущелье. Территория Талгарского заповедника
Директор лагеря, тел. 8-701-749-06-81
|
3
июня
|
10–12–14
дней
|6000 тенге (по договоренности) с доставкой транспортом лагеря
|
«Связист», пос. Фабричный,
тел.:261-59-45; 272-91-81; 261-44-04
координатор, тел. 8-777-230-75-18
|
15
июня
|
10–20
дней
|5200 тенге с доставкой транспортом лагеря
|
«Юный домостроитель»,
Большое Алматинское ущелье, «Алма-Арасан»,
директор лагеря, тел. 8-777-280-00-56,
8 747 280 0056, 8-777-570-81-06, 275-93-01
|
30
мая
|
7
дней
|
15-26тыс.тенге за сезон в зависимости от месяца пребывания
|
«Тау-Самал» (санаторного типа), Котурбулакское ущелье, Горный садовод,
тел.389-99-57, администраторы:
8-777-281-32-40, 8 705 206 90 10
|
5
июня
|
14
дней
|
7500 – июль
7000 тенге – июнь-август (по договоренности)
|
«Марал Сай», ущелье Марал-Сай
Талгарского района, тел.: 279-14-14,
279-57-57, 279-84-01
8-701-786-03-48, 312 12 54
|
8
июня
|
10–12
дней
|7000 тенге с доставкой транспортом лагеря
|
«Эдельвейс»,Медеуский район, выше пос. «Юбилейный», тел.: 254-03-23, 378-07-75,
8-701-570-57-03, 8 701 780 10 55 –
|
22
июня
|
15
дней
|
4670 тенге с доставкой транспортом лагеря
|
«Тау -Туран», ущелье Бель-Булак
Талгарского района,
тел.392-87-50,
администратор– 8-702-213-86-32,
8 707 306 06 77, 8-701-788-62-35
|
6
июня
|
10–14
дней
|
7500 тенге с доставкой транспортом лагеря
(по договоренности)
|
«Альтаир», Карасайский район,
пос.Бекбулат, ул. Жана гасыр, тел. 329-43-25
Директор лагеря – 8-701-733-03-05,
8-705-111-03-37
|
6
июня
|
14
дней
|
июнь -8000 тенге
июль-август 9000 т.
с доставкой транспортом лагеря
|
«Акерке», Жамбылский р-н, с.Каргалы (быв. пос. Фабричный)
директор лагеря – 8-708-925-86-37, 354-34-57
|
10
июня
|
10–14
дней
|
11 000 тенге
с доставкой транспортом лагеря
|
«Ак-Булак», Солдатское ущелье Талгарского района (возможен отдых детей с родителями),
тел. 259-94-90, 259-94-91
руководитель, 8-701-929-22-08
|
7
июня
|
10
дней
|
12 000 тенге
(по договоренности)
|
«Орнек» (бывший «Улан»),
Район КИЗа, Карасайский район
тел.: 8-777-262-76-07, 264-39-44
|
17
июня
|
10
дней
|
5000 тенге
(по договоренности)
с доставкой транспортом лагеря
.
|
«Мадагаскар», пос.Каргалы (бывший Фабричный), тел.: 382-74-62, 8-701-334-88-66
директор лагеря – 8-707-334-44-80
|
6
июня
|
14
дней
|
5200 тенге
с доставкой транспортом лагеря
|
«Алма-Тау», Медеуский район,
Горный садовод, тел. 259-01-60
директор лагеря – 8-702-598-50-72
|
5
июня
|
12–14
дней
|
4500–5000 тенге
с доставкой транспортом лагеря
|
«Келешек», пос. Каргалы (бывший Фабричный) Жамбылский район,
директор – 8-777-834-51-15, 8-701-428-51-15
|
16
июня
|
10
дней
|4000 тенге в зависимости от сезона, с доставкой транспортом лагеря
|
Rainbowна базе лагеря «Лесная сказка», ущелье Котыр-Булак, Горный садовод, Талгарский район
директор лагеря, 8-777-232-84-15, 329-07 -36
|
19
июня
|
10
дней
|
12 300 тенге
с доставкой транспортом лагеря
|
Тау-Жанашар, Енбекшиказахский р-н,
Тургенское ущелье.
Руководитель тел.: 8-705-164-48-22, - 39, 367-16-23
|
01
июня
|
10–12 дней
|
6500 тенге,
доставка транспортом
лагеря
|
«Бачеев ручей», Карасайский район, пос.Жандосов
начальник лагеря – 8-707-852-52-52
|
6
июня
|
7
дней
|
5000 тенге,
доставка транспортом лагеря
|
«Пятерочка», южный берег Капчагайского водохранилища.Тел. 8-701-623-25-67
|
3
июня
|
5
дней
|
5000 – 6000 тенге
в зависимости от сезона
|
«Салем», Ремизовское ущелье,
тел.: 8-701-782-64-00,
378-27-09
|
10
июня
|
10–12
дней
|
5000 тенге с доставкой
транспортом лагеря
|
«Куншуак», северное побережье Капчагайского водохранилища
– директор тел. 8-701-345-92-30
|
6
июня
|
6
дней
|
24 000 тенге
путевка
|
«Арман дала»,
Директор тел.: 8-702-237-26-01 , 354-39-37
Каскеленская верхняя трасса,
2 км, не доезжая до поворота на Каскелен
|29 мая
|10–14 дней по договоренности
|9000 – 10000 тенге, доставка транспортом лагеря
|
«Жемчужина», северное побережье Капчагайского водохранилища,
тел.375-11-24 , 8-701-299-14-75,
8-777-245-22- 04
|
20
июня.
|
6
дней
|
32 тыс. тенге,
путевка с проездом и страховкой
|
«Лас-Велас», г. Капчагай, южное побережье
директор,тел.: 8-777-668-58-97,
8-705-422-24-86, 304-94-76, 72-457-45
|
4
июня
|
7
дней
|
35 тыс. тенге
Доставка транспортом лагеря
|
«Пионер», район турбазы «Алматау» Медеуского района,
тел.: 8-701-711-01-02,
8-707-111-32-17, 8-705-725-55-33
|
01 июня
|
10 дней
|
Июнь – 4500 т.
Остальные – 8500 т.
Доставка транспортом лагеря.
|
«Юни Полис», санаторного типа.
Иссык-Куль, г.Чолпан-Ата.
Отдел продаж – 292-41-00,
8-701-959-51-95, 8-701-511-52-57
|
10 июня
|
7 дней
|
50000 тенге за сезон с пребыванием, питанием санаторно-курортным лечением, дорога в оба конца
|
Скаутские лагеря
|1
|
«Маугли»,
Горный садовод, район турбазы «Алматау»
возраст детей 7–15 лет.
тел.: 329-68-92, 250-14-34
8-777-586-45-58 , 8-705-226-09-81
|
10
июня
|
10
дней
|
1-сезон – 5000 т.
Остальные – 5500 тенге
доставка транспортом лагеря
|2
|
«Юный спасатель»,
Малоалматинское ущелье, Туюк су,
возраст детей – 7 –15 лет
руководитель – 8 -777-237-50-95; 8-707-116- 01-44
|
10
июля
|
8–10
дней
|6000 тенге