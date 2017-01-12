Работа на глаз

Тысячи человек в нашей стране страдают различными расстройствами зрения

Тысячи человек в нашей стране страдают различными расстройствами зрения. В 75 процентах случаев слепоту можно предотвратить с помощью своевременной профилактики и лечения, считает председатель правления АО «Казахский НИИ глазных болезней» Турсунгуль Ботабекова.

– Насколько современный ритм жизни влияет на наше зрение?

– Влияет, и еще как! Современная жизнь с ее бешеным ритмом и серьезными нагрузками внесла коррективы в состояние здоровья наших глаз. С одной стороны, развитие компьютерных технологий плохо влияет на орган зрения, с другой – новые технические возможности и передовые разработки позволили нам заглянуть в мельчайшие структуры глаза, улавливая малейшие изменения в развитии того или иного заболевания, что, безусловно, помогает эффективно бороться практически со всеми заболеваниями глаз.

Отечественная офтальмология как отрасль медицины вместе со страной пережила непростые времена тотального дефицита и лекарственных препаратов, и диагностического оборудования. Изменения, которые за последнюю четверть века произошли в этой медицинской области, поистине фантастические. Сегодня никого не удивляет тот факт, что удалить катаракту можно за 7–10 минут через маленькие проколы в глазу. Так что у человека с высокой близорукостью есть возможность обходиться без очков и линз, а у пациентов с тяжелыми заболеваниями сетчатки есть шанс сохранить зрение.

Задачи, казавшиеся еще совсем недавно невыполнимыми, сегодня стали рутиной, ежедневной нормой офтальмологов.

В нашей стране современным оборудованием оснащены республиканские офтальмологические центры, частные клиники, офтальмологические отделения областных многопрофильных больниц. Минздрав нашей страны берет на себя экономическую составляющую оказания медицинской помощи – высокотехнологичные офтальмологические операции выполняются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Кроме того, у многих амбулаторных организаций, в том числе в регионах, появилась возможность обновить материально-техническую базу. Если еще 10 лет назад операция по удалению катаракты методом ФЭК (факоэмульсификация) в 1–2% случаев выполнялась только в головном центре КазНИИГБ в Алматы, то сегодня это обычная операция, которую делают во всех регионах Казахстана. По республике количество таких операций составляет более 30 000. Причем за этот период принципиально поменялось отношение к амбулаторной хирургии катаракты. Ведь передовые технологии, используемые сейчас, позволяют не только получить великолепный оптический результат, но и исключить затяжной послеоперационный период и быстро вернуться к повседневной жизни. Кроме того, активно внедряются по всей республике стационарзамещающие технологии в хирургии катаракты.

– Сегодня многие страдают глаукомой, которая ранее считалась неизлечимой. Могут ли наши врачи излечить это сложнейшее заболевание глаз?

– Глаукома являлась одним из самых распространенных глазных заболеваний, ведущих к инвалидности у взрослых в нашей стране. Эта болезнь, увы, не щадит ни детей, ни стариков, но особенно часто поражает людей, перешагнувших 40-летний рубеж, то есть активного трудоспособного возраста. И хотя офтальмологи мира постоянно совершенствовали консервативные и хирургические методики лечения глаукомы, становится все более очевидной старая истина: болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому впервые скрининг на глаукому вошел в государственную программу развития здравоохранения «Саламатты Казахстан». Были открыты 12 глаукомных кабинетов, обучены врачи и медсестры, осмотрено более 8 млн человек. Результаты скрининга впечатляющие: выявлено 24 750 больных глаукомой, а значит, мы в силах предупредить слепоту от глаукомы у этих пациентов, а уровень инвалидности впервые стабилен.

На базе функционирующих глаукомных кабинетов планируется проводить обследование пациентов с диабетической ретинопатией и другими сосудистыми заболеваниями глаза, рост которых неизбежен из-за прогрессивного увеличения числа больных с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью. К сожалению, последствия этих недугов очень неблагоприятны для зрения и, как правило, требуют витреоретинальной хирургии, которая была внедрена с 2009 года в стенах Казахского НИИГБ и сегодня очень востребована. Если в 2010 году количество витреоретинальных вмешательств составляло 200 операций, то уже в прошлом году – более 2000. Кроме того, для диагностики и лечения тяжелых проявлений сосудистой возрастной патологии органа зрения был открыт центр «Макула», где внедрен «золотой стандарт» ведения таких пациентов, который ранее проводился только за рубежом.

Благодаря творческому содружеству физиков, инженеров и представителей многих других областей знания офтальмологи достигли выдающихся успехов в области рефракционной и лазерной хирургии. Современные лазерные технологии дают возможность оперировать роговицу и достигать остроты зрения выше среднестатистической нормы – более 100%, а ретинальные лазеры позволяют манипулировать в области желтого пятна – святая святых сетчатки.

В КазНИИГБ внедрена фемтосекундная лазерная коррекция зрения, позволяющая получить высокий оптический результат там, где бессильны были другие методы. Всего за 25 лет нами выполнено свыше 10 000 рефракционных операций, которые до конца 1990-х годов были недоступны населению РК.

– Прогрессивные технологии и инновации, увы, не очень благоприятно влияют на здоровье подрастающего поколения…

– Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс привел к тому, что в структуре заболеваний среди детей школьного возраста миопия прочно заняла второе место. По прогнозам, в ближайшие три – пять лет число детей с миопией увеличится в два раза. Исключить высокую нагрузку и влияние компьютеров мы не в силах, но можем использовать их во благо. Казахский НИИГБ в рамках «школьной медицины» планирует скрининг аномалий рефракции среди учащихся 1, 5, 9-х классов школ всех регионов республики с проведением соответствующего лечения.

Большую озабоченность у офтальмологов вызывает ретинопатия (невоспалительное поражение сетчатой оболочки глазного яблока) недоношенных детей, являющаяся основной причиной слепоты среди новорожденных.

С 2008 года Казахстан принял новые критерии живорожденности, появились возможности выхаживать новорожденных даже с массой 500 г. Однако почти каждый пятый недоношенный ребенок страдает этим заболеванием глаз. В Казахстане ежегодно раньше срока рождается около 22 тысяч малышей и у 35–38% из них развивается ретинопатия. В 2011 году был разработан алгоритм диагностики и мониторинга недоношенных, который уже внедрен в клиническую практику неонатальных отделений и перинатальных центров ряда регионов. Единственным методом профилактики слепоты при ретинопатии является своевременная лазерная коагуляция сетчатки, позволяющая в 70–98% случаев предупредить прогрессирование процесса. В связи с этим НИИ совместно с благотворительным фондом «Кұс жолы» оснастил перинатальные центры Алматы, Астаны, Атырау, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара и Шымкента современными лазерными установками. Конечно, организационных вопросов по диагностике и лечению еще немало, но это проблема совместными усилиями специалистов, занимающихся этой категорией малышей, вполне может быть решена.

Сегодня пациенту нет необходимости ехать в другую страну, чтобы прооперировать катаракту, отслоение сетчатки, глаукому, нарушения рефракции и прочие болезни глаз. С целью приближения качественной офтальмологической помощи населению открыты филиалы НИИ в Астане, Шымкенте. Это было непросто и, возможно, для наших коллег выглядело как большая авантюра. Однако офтальмохирургия – ювелирное мастерство, не терпящее ошибок, поэтому мы решили готовить и обучать кадры по принципу «делай, как я». Сегодня этот принцип работает.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ