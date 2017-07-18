Рассрочка без проволочки

По причине сложившихся условий в последнее время большое распространение получили продажи в рассрочку

Таким образом, продают как новые, так и б/у автомобили, технику, дома, квартиры. Однако, по словам специалистов, продажа в рассрочку – это большой риск. Решившись на подобную сделку, вы можете остаться и без имущества, и без денег. Поскольку мошеннические действия возможны как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.



– Продавая машину в рассрочку, я и не думал, что у меня возникнут такие проблемы, – рассказывает Валентин Пак. – Изначально покупатель отдал мне 400 тысяч тенге и написал расписку, что через полтора месяца отдаст оставшиеся 200 тысяч. Мы ударили по рукам, выписали страховку, и он укатил восвояси на моей машине. Но когда подошло время расчета, покупатель попросил меня подождать пару дней, поскольку у него возникли непредвиденные проблемы. Еще через пару дней он попросил дополнительное время. А потом на мое имя по адресу проживания пришли уведомления о штрафах. Водитель дважды пролетел на скорости под одной и той же камерой. В результате я должен был в течение месяца оплатить около 50 тысяч тенге.

Такая ситуация, естественно, напрягла нашего продавца, и он, приехав на встречу с покупателем, начал выяснять отношения. Новый владелец пообещал, что сам оплатит штрафы, но с деньгами вновь придется подождать. После месяца ожиданий наш герой перешел к решительным действиям, забрав уже изрядно побитую машину до окончательного расчета.

В другой ситуации покупатель, взяв задаток за авто, понял, что продешевил, решил его вернуть и продать машину дороже. Но вовремя передумал после разговора со специалистами.

Так как же все-таки продать в рассрочку без проволочки и что делать, если?.. Об этом мы спросили у адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов ЮК Виктора Балтабекова.

– При продаже в рассрочку заключается устный или письменный договор, на профессиональном языке именуемый простой формой сделки и нотариально заверенный документ. Конечно, самый идеальный третий вариант, но в силу обстоятельств обе стороны хотят уменьшить свои расходы и пишутся расписки. Если вы все-таки решили воспользоваться простой формой сделки, то ни в коем случае не переоформляйте автомобиль на покупателя до того, пока он окончательно с вами не рассчитается.

Не стоит забывать и о том, что в целом покупка в рассрочку – это очень большой риск. Покупатель может разбить и бросить машину. Навешать на вас штрафы за нарушение ПДД. Их, конечно, можно попытаться избежать, сделав запрос в Адмполицию ДВД Алматы и покадрово просмотрев запись нарушения. Но вам повезет лишь только в том случае, если вы увидите силуэт водителя. Тогда вы сможете обжаловать штраф, распечатав и приложив фото к страховому полису, выписанному на другого человека. Еще хуже, если новый владелец, к примеру, в состоянии алкогольного опьянения совершит ДТП со смертельным исходом. Вам будет очень сложно доказать, что не собственник был за рулем.

Но и сразу переоформив машину и не получив желаемой суммы, вы рискуете остаться без денег и машины, говорит адвокат. Чтобы не было проволочек с оплатой, можно заключить соглашение о задатке и неустойке. По закону если покупатель нарушает свои обязательства, то вы можете спокойно перепродать машину и не возвращать задаток, если он не превышает 50 процентов от стоимости. Если же продавец, по каким-либо причинам отказывается продавать машину дальше, то задаток возвращается им в двойном размере. Дополнительно вы можете указать в документе сумму неустойки, то есть за каждый просроченный день покупатель будет вам должен оплатить 0,1 процента от общей стоимости автомашины. Эта мера поможет его дисциплинировать.

Все вышеперечисленное поможет вам обезопасить себя в дальнейшем при обращении в суд. Поскольку на практике были разные случаи мошенничества, связанные с продажей в рассрочку. К примеру, сговор покупателя с угонщиками. Приобретя машину, через некоторое время покупатель заявлял, что сидел, к примеру, в кафе, вышел, а машины нет. От этого тоже можно обезопаситься, застраховав свое авто от подобных действий.

Бывает и такое что, покатавшись и изрядно разбив машину, человек пытается вернуть авто, ссылаясь на то, что взял ее в таком состоянии, да и технические неисправности выявились уже после эксплуатации. Этот спор вы можете попытаться разрешить с помощью дорогостоящей экспертизы. Но лучше заранее, перед продажей, составить акт приема и передачи объекта. При этом желательно приложить к нему фото и видео, на которых будут отражены все видимые дефекты.

В целом, несмотря на риски, иной раз обстоятельства толкают к продаже в рассрочку. И если нет иных вариантов, то вы можете обезопасить себя, следуя вышеперечисленные советы.

Ирина ТУЛИНОВА