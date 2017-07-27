Разрушая мифы

Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью при финансовой поддержке USAID начинает реализацию проекта «Доказательства разрушают мифы»

Его задача – к сентябрю этого года обеспечить доступ к новым адаптированным рекомендациям ВОЗ по планированию семьи для провайдеров медицинских услуг. Медработники будут иметь возможность повышать свою квалификацию и использовать в своей практике современные и улучшенные знания и навыки, основанные на данных научно-доказательной медицины.

В рамках проекта уже обучено 32 региональных тренера современным рекомендациям ВОЗ по планированию семьи, основанным на доказательствах, с использованием адаптированных модулей. Также с помощью интерактивных методов пройдет обучение 28 преподавателей кафедр акушерства-гинекологии медицинских вузов РК. Участники проекта получат новые знания и доказательства по безопасности и использованию современных методов контрацепции, улучшат подходы к обучению практических врачей навыкам консультирования по планированию семьи. Таким образом, будет повышен потенциал областных учебных центров для распространения современных рекомендаций ВОЗ по планированию семьи.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ