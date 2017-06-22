Ребенку нужна помощь

За поддержкой в редакцию обратились волонтеры и многодетная мать Гульнара Утжанова

Она воспитывает пятерых сыновей, один из которых серьезно болен.

– Мой младший сын заболел, болезнь у Оразали началась в 5 месяцев с парапроктита кишечника. Было проведено три операции в Павлодаре. На операции обнаружили низкий гемоглобин (47). Мы ездили в Германию, Россию, Китай на обследование. Ребенку было сделано более 12 трепанбиопсий с пункцией костного мозга. В клиниках не смогли поставить точный диагноз. За два года сын перенес более 20 наркозов. По рекомендации врачей мы пропили множество лекарств, из-за чего попали в реанимацию с токсическим лекарственным отравлением. В Астане мальчику поставили диагноз апластическая анемия и туболопатия почек. В прошлом году я взяла кредит на обследование в Корее, где нам подтвердили диагноз между апластической анемией и синдром МДС, который может перейти в лейкемию. Мы прошли курс лечения и, как только закончились средства, вернулись в Казахстан. По приезде домой обратились в Минздрав, чтобы нам выделили квоту. Нам одобрили только часть суммы. Из 330 000 долларов выделили всего 95 тысяч, на сегодняшний день у нас уже нет средств.

За эти 3 года истощены все наши ресурсы, откуда брать такие средства, я даже не знаю. Очень прошу вас, помогите нам. Мы обращались во все фонды Казахстана, нас не берут на сборы и на финансовую поддержку, ссылаясь на то, что в бюджете нет средств.

Мы пытаемся вести сборы в социальных сетях, но это очень медленно, за неделю собирается 50–60 тысяч тенге, и такую огромную сумму собрать не получается. Ни одна клиника не лечит в долг. У ребенка практически не работают почки, мучают постоянные судороги. В клинике, в которой мы сейчас находимся, нам восстановили вес, восстановили работу печени, нормализовали давление.

В марте 2017 года планировалась операция по пересадке костного мозга, после которой нам обещали полное выздоровление. Из-за огромного долга перед клиникой наше лечение затянулось, и пересадку отложили. В результате приема всевозможных препаратов, которые в итоге оказались неэффективными, у Оразали очень пострадали почки, и он не сможет перенести эту операцию.

На сегодняшний день мы в ожидании приглашения из нескольких клиник, куда мы должны будем вылететь на лечение по восстановлению почек. Сейчас это жизненно важный вопрос, от состояния почек будет зависеть дальнейшая жизнь Оразали.

Во избежание накопления долга мы с сыном вынуждены были выписаться из клиники. Сейчас Оразали проходит амбулаторное лечение в ожидании госпитализации в одну из зарубежных клиник, откуда придет приглашение. Но госпитализация туда проводится только при условии 100-процентной предоплаты.

Многодетная мать предоставила в редакцию все справки, документы, фотографии приложила к письму и очень надеется на помощь неравнодушных алматинцев.

В случае желания оказать материальную помощь можно связаться с Гульнар Утжановой по телефону 7-707-638-88-81. Перечислять средства можно по данным реквизитам

Qiwi 8707 638 88 81

Казкоммерцбанк: 4177 7900 2614 9893 (счет карты: KZ54926001PN02331622)

Народный банк: 4390 8782 5347 3390 (счет карты: KZ496010002008378527)

Каспи банк: 5169 4902 2188 5055 (счет карты: KZ34722C000014923674)

Цеснабанк: 5540 6600 0527 5430.

СБЕРБАНК (в тенге):

4263 4339 9238 1688.

СБЕРБАНК (в рублях):

4424 6400 1141 2940.

Карт-счет: КZ 85914СР64367091352

ИНН: 500517450137, все карты на имя Искаковой Зейнеп (бабушка)

ЦентрКредит (в USD.):

5447 7203 0159 9042

ИНН: 720725350543, на имя Утжанова Мирамбека (отец).

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ