Ремонт в письмах

«Мой паркинг!» Пожалуй, нет сегодня более желанного словосочетания в лексиконе владельца автомобиля

Увы, машин все больше – мест для их временного пребывания вне дорог все меньше. А потому, покупая квартиру, каждый ее будущий владелец в обязательном порядке спрашивает продавца-застройщика: а место для моего коня в этом жилом комплексе предусмотрено?

Именно так было и с теми, кто купил квартиры по адресу: микрорайон Жетысу-3, в домах с паркингами № 59а, 60а, 61а. Купили квартиры. Ждали новоселья. Спустились в подземный паркинг и…

Вот как описывают ситуацию, в которую попали, сами жильцы домов с паркингом:

«…Застройщиком жилого комплекса и паркингов является ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» (ТОО «ПКС акимата г. Алматы»).

При сооружении паркингов подрядчиками были допущены грубейшие нарушения технологии строительства и СНиП РК, в результате чего паркинги стали разрушаться от проникновения вовнутрь осадков. Данные проблемы были выявлены практически сразу после сдачи объекта застройщику, но он не принимал должных мер по их устранению в гарантийные сроки. Более того, по непонятной причине застройщик принял паркинги и ввел в эксплуатацию, хотя на момент госприемки в паркингах не были завершены работы по монтажу и запуску системы пожаротушения и оповещения, вентиляции, дренажной и канализационной сети, которые не функционируют и по сегодняшний день.

13 июля 2016 года между ТОО «ПКС акимата г. Алматы» и ИП «Жайлы» был заключен договор на управление и сервисное обслуживание паркингов. В

п. 3.3.4 договора было указано, что застройщик обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы согласно дефектному акту, который является обязательным приложением к данному договору. Дефектный акт был составлен, согласован и подписан сторонами.

Прошло более 10 месяцев, но ТОО «ПКС акимата г. Алматы» не выполняет условия договора, а паркинги разрушаются и находятся в крайне аварийном состоянии…»

Как вы поняли, активные жильцы сдаваться без боя не намерены. Стали они писать жалобы и ходить по инстанциям. Управляющий орган ИП «Жайлы» принял на сервисное обслуживание объект «Паркинг на 320 машиномест». При этом застройщик, то есть ТОО«Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» (ПКС), обязался выполнить ремонтно-восстановительные работы согласно составленному дефектному акту. Было это в июле 2016 года.

Вот такой ответ люди получили в феврале этого года из ТОО «ПКС акимата г. Алматы»:

«…Касательно устранения недостатков по дефектному акту сообщаем, что по условию договора от 18.07.2016 года ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» выполнит свои обязательства в течение года.

Вместе с тем ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» осуществляло строительство только домов, а строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и системы противопожарной безопасности осуществляло КГУ «Управление строительства города Алматы».

В связи с вышеуказанным ваше письмо направленно для рассмотрения в КГУ «Управление строительства города Алматы» (копия прилагается)».

Казалось бы, все завершилось, осталось еще немного, еще чуть-чуть и…

Почему же тогда письмо в редакцию (читайте выше) пришло в июне? Неужели значит…

Именно так: значит, ничего за пять прошедших с момента обещания месяцев не сделано.

А потому собрались автовладельцы на собрание, чтобы хоть как-то прояснить положение дел.

– На это собрание почему-то прибыл начальник юридического отдела ТОО «ПКС акимата

г. Алматы», – рассказывает руководитель ИП «Жайлы», что взялся за сервисное обслуживание паркинга, Толеутай Жаббаров, он же одновременно является председателем местного КСК.

– И юрист заявил владельцам злополучного паркинга, что «застройщик намерен передать управление их паркингом частной компании, которая обязуется произвести капитальный ремонт. Тут же объявился и представитель частной компании, пообещавший заменить въездные ворота в количестве 4 штук на высокоскоростные стоимостью 3 миллиона тенге каждые, заменить светильники на светодиодные, уложить керамогранитные полы. Все эти работы требуют значительных вложений денежных средств. Но у нас возникли большие сомнения в платежеспособности частника, так как, по нашим данным, на рынке он всего пять месяцев. Скорее всего, это очередное затягивание времени или попытка самого застройщика уйти от ответственности.

Владельцы недостроенного дефективного паркинга с предложением не согласились – не верят люди тем, кто долгое время лишь обещает.

Однако у нас есть вопрос: кто должен ответить за прием в эксплуатацию недостроенного объекта? По документам-то он вполне пригоден к хранению автомобилей, а по факту… Может быть, взыскать сумму недоделок с тех, чьи подписи в акте приемки этой новостройки?

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА