Рецепты молодости

Интересная, активная и здоровая старость, о которой мечтает каждый, сегодня вполне достижима

Наш мозг в зрелом возрасте не только не увядает, но и сохраняет способность учиться и развиваться – теперь это доказанный наукой факт. Интересная, активная и здоровая старость, о которой мечтает каждый, сегодня вполне достижима. Практикующий психотерапевт Генри Эммонс и нейропсихолог Дэвид Олтер рассказывают об уникальных методах оздоровления мозга и о правилах, следуя которым можно построить здоровое и активное долголетие.

Движение способствует росту мозга

В нашем распоряжении оказывается все больше свидетельств того, что физическая активность оздоравливает мозг. Сканирование мозга наглядно показывает, что благодаря движению он увеличивается в объеме! Ученые Эдинбургского университета на протяжении трех лет наблюдали 600 человек с момента, когда им исполнилось 70. Эти люди вели подробный учет своей физической нагрузки, и через три года им сделали сканирование мозга. Оказалось, что за это время мозг уменьшился только у тех участников эксперимента, которые вели сидячий образ жизни и практически не проявляли никакой физической активности.

Другое исследование доказало, что ходьба может увеличить размер центра памяти мозга. На протяжении года ученые сканировали мозг 120 пожилых людей, ни один из которых к началу эксперимента не занимался физкультурой регулярно. Затем для половины из них ввели 45-минутные прогулки три раза в неделю, а вторая половина продолжала жить как обычно. За год у тех участников эксперимента, которые гуляли, гиппокамп увеличился на 2%, в то время как у малоподвижной группы он сократился на 1,5%. Также группа гулявших продемонстрировала лучшие показатели памяти. Разве кто-то откажется от такого: укрепить мозг и улучшить память, всего лишь прогуливаясь три раза в неделю?

Несколько лет назад проводился эксперимент по изучению воздействия ходьбы на здоровье. Участники эксперимента пять дней в неделю ходили пешком по 30–45 минут. От них не требовалось больших усилий – нужно было просто прогуливаться с комфортной скоростью. Удивительно, но оздоровительный эффект был заметен даже у тех людей, которые гуляли лишь половину рекомендованного времени.

Еще один эксперимент доказал, что даже одна умеренная тренировка может повысить настроение у человека с тяжелой депрессией. Участники испытывали большее удовлетворение от жизни после одного 30-минутного сеанса ходьбы на беговой дорожке, одного-единственного сеанса!

Кроме движения, других столь же надежных способов поднять себе настроение почти не существует. Может, дело в химических реакциях, происходящих в мозге, вроде выброса эндорфинов, серотонина или дофамина. А может, наше самочувствие улучшается от того, что мы делаем что-то полезное для себя. В любом случае вам стоит попробовать и лично убедиться в том, что движение поднимает настроение.

Болезнь Альцгеймера связывают с геном, известным как АпоЕ 4.

Он способствует накоплению опасного белка амилоида в тканях головного мозга у людей с Альцгеймером. Ученые наблюдали 201 взрослого человека с нормальной когнитивной (познавательной) функцией в возрасте от 45 до 88 лет и обнаружили, что физическая активность помогает носителям гена АпоЕ 4 сдерживать отложение вредоносного белка в чувствительных к нему областях мозга. Существует еще несколько биологических признаков болезни Альцгеймера, в отношении которых проявляется благотворное влияние умеренной физической нагрузки. Если сравнивать разные образы жизни и привычки, оказывается, что положительный эффект от физической активности наиболее заметен, когда дело касается предотвращения возрастных проблем с памятью. Вот если бы мы все занялись физкультурой!

В целом понятно, что если человек ведет активный образ жизни, то, скорее всего, возрастной спад физиологических и ментальных способностей будет у него менее выражен. Но что если на протяжении жизни он не придавал должного значения физкультуре? И тогда на склоне лет он думает так: «Слишком поздно. Я сделал свой выбор, и теперь уже ничего не изменить». Оказывается, можете. Исследование Британского медицинского журнала, проведенное в 2009 г., показало, что у людей, которые до 50 лет вели малоподвижный образ жизни, а потом увеличили двигательную активность, продолжительность жизни возросла так же, как у людей, которые занимались физкультурой в том или ином виде всю жизнь. Итак, если вы еще не двигаетесь, приступайте немедленно.

Рекомендации для тех, кто ведет сидячий образ жизни:

Если в течение рабочего дня вам приходится подолгу сидеть, старайтесь чаще менять положение тела. В этом смысле хорошо сидеть на большом мяче, простом стуле без подлокотников или на табурете без спинки.

Вставайте несколько раз в час (каждые 15–20 минут). Если нужно, установите таймер.

При желании перед тем как снова сесть, сделайте пару медленных приседаний. Или, наоборот, потянитесь за книгой на верхней полке шкафа, достаньте чашку с верхней полки буфета. Или поднимите что-нибудь с пола.

Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам приходилось вставать, когда нужно чем-то воспользоваться – телефоном, принтером, канцелярскими принадлежностями. Дома уберите дистанционный пульт телевизора куда-нибудь, чтобы нельзя было дотянуться до него, не вставая (второй вариант: уберите телевизор).

Ходьба – лучшее движение

Лучший способ привнести в свою жизнь больше движения – это почаще ходить пешком. Совсем необязательно, чтобы это была спортивная ходьба или особая программа пеших прогулок, хотя они крайне полезны. Ходить можно как угодно – принести стаканчик воды, выполнить чье-то поручение, неспешно прогуляться по парку. Этот вид двигательной активности не затратен, не требует особых навыков или обучения, безопасен и почти всегда доступен. Если вас не привлекают тренировки в спортивном зале, тогда ходьба – оптимальный выбор для вас.

Как ходить

Держитесь прямо, не наклоняйте корпус вперед. Ягодицы подберите, чтобы немного спрямить изгиб спины. Вытяните тело, приподнимите голову подбородком кверху. Смотрите примерно на 5 м вперед, не утыкайтесь взглядом под ноги.

Расслабьте плечи и шею, для чего сделайте плечами вращение вперед, вверх и назад, а потом опустите оба плеча и осторожно сведите лопатки.

Слегка согните руки в локтях, пусть они свободно покачиваются в такт шагам, но при этом держите их рядом с телом. При первых же шагах вы естественным образом почувствуете ритм, выбрасывая вперед противоположные руку и ногу.

Делайте короткие шаги, опускайте ступню на землю с пятки, а отталкивайтесь носком. Подключайте ягодичные мышцы, чтобы они с каждым шагом толкали вас вперед.

Если вас мотивирует поставленная цель или цифры, приобретите шагомер. Поначалу старайтесь набрать 2000 шагов в день, потом постепенно поднимите планку до 10 000. И помните, что не обязательно пройти их все за один раз. Значение имеет общее количество шагов, сделанное за целый день.

Найдите себе спутника для прогулок. Поддержка окружающих и удовольствие от того, что вы делаете, – два важных слагаемых успеха. Прогулки и общение с другом или любимым питомцем помогут вам не потерять интерес к ходьбе.

Успокаивающее дыхание

Мы все подвержены стрессам, которые частенько лишают нас сна. Успокаивающее дыхание снимает тревогу и стресс за счет переноса внимания на выдох. Когда человек расслаблен, то выдыхает воздух легко, медленно и полностью и у него нет ощущения, что нужно скорее делать следующий вдох. Когда же он встревожен или напуган, его состояние сказывается на дыхании, которое становится частым и неглубоким. Мы можем вызвать состояние покоя сознательным удлинением выдоха.

Примите удобную сидячую или лежачую позу.

Закройте глаза и направьте фокус внимания на свое дыхание. Медленно вдохните через нос, считая до трех или четырех.

Задержите воздух ненадолго. Потом мягко выдохните, считая до пяти или шести – так, чтобы выдох был длиннее вдоха.

Продолжайте дышать таким образом, без напряжения или излишнего усердия.

Если вы будете внимательно следить за дыханием, то заметите, что в конце каждого выдоха возникает краткая пауза. Это мудрость тела напоминает вам о том, что каждый дыхательный цикл несет с собой краткий покой. Удлиняя выдохи и концентрируясь на этой паузе, вы разовьете в себе способность сохранять спокойствие.

Ищем ритм жизни

Когда люди выходят на пенсию, многие чувствуют себя выброшенными из социума. Рассмотрите возможность еженедельного участия в следующих занятиях, которые задали бы ритм «делания» и «неделания»:

вечерняя прогулка после ужина;

ведение дневника для записи мыслей, посетивших в течение дня;

ведение дневника снов (что позволяет углубиться в подсознание);

медитация;

занятия йогой;

занятия танцами.

Все это – спокойные, относительно неторопливые, требующие терпения и настойчивости виды деятельности. Их повторяемость создает ментальное пространство для творчества. Кстати, сидение перед телевизором часами напролет в этот список не входит. Учеными доказано, что такое времяпровождение перевозбуждает мозг, вызывает проблемы со сном и в конечном счете делает невозможным ведение размеренной и здоровой жизни!

Ищем новизну

Регулярно делайте нечто такое, что выводит вас из привычной зоны комфорта. Приветствуйте всяческие сюрпризы и неожиданности. Совершайте спонтанные поступки. В скором времени вы увидите, что ваша зона комфорта расширяется. Пробуйте заняться тем, в чем у вас мало опыта. Цель не в том, чтобы найти занятие, которое вы полюбите потом на всю жизнь, хотя и такое возможно. Скорее ваша задача – стимулировать органы чувств через такие ощущения, которых вы не испытывали прежде.

Новые горизонты

Подумайте над тем, как расширить сферу своей компетенции. Занимаясь тем, что хотя бы на градус выше вашего текущего уровня, вы будете поднимать планку, и ваша компетенция будет расти. Мозг никогда не утрачивает стремления развиваться, и ментальные и физические вызовы для него – отличный способ утолить его голод. Увлеченность и любознательность эффективно противостоят тревожности и страхам. Любознательность раздвигает границы жизни, в то время как тревога и страх ведут к умственной, физической и эмоциональной ригидности и изоляции. Вот простое задание, способствующее развитию любознательности, которое достаточно легко в выполнении. Раздобудьте экземпляр местной газеты, где публикуются анонсы предстоящих событий – о бесплатных концертах, художественных выставках, премьерах кинофильмов или театральных постановок, открытии новых ресторанов и тому подобных мероприятий с элементами новизны. На протяжении трех месяцев ходите на два таких мероприятия в месяц. После каждого из них задайте себе нижеприведенные вопросы и запишите ответы в специальный дневник. Результатом станет более восприимчивый и пытливый ум и более насыщенная жизнь.

Чем это мероприятие (эта деятельность) сходно с тем, что я делал раньше?

Что нового дало мне это мероприятие (эта деятельность)?

Было ли это новое для меня неожиданным?

Что я узнал о себе, о чем не догадывался раньше?

Как можно применить это знание к другим областям моей жизни?

Эллен Лангер, исследователь из Гарвардского университета, обнаружила этот эффект в конце 1970-х – начале 1980-х гг. В одном эксперименте она поместила две группы пожилых людей в отдаленный монастырь, где они провели несколько недель. Одну группу попросили вести себя так, как они вели бы себя в молодости. Для того чтобы помочь участникам вернуться в прошлое, их окружили предметами из 1959 г.: книгами, газетами, записями старых радиопрограмм и черно-белыми телевизорами.

Второй группе предложили думать о тех годах, ностальгически вспоминать о былом, но не просили вести себя как в молодости. Когда прошла всего одна неделя, на примере первой группы уже стало видно, как сильно ментальный настрой воздействует на физиологическое и когнитивное состояние.

Пожилые люди из первой группы явно демонстрировали ощутимые перемены, которые можно назвать одним словом – «омоложение». Физически они стали более активными. Некоторые даже начали играть в мяч. Но что еще более удивительно, у них наблюдалось улучшение памяти, высокие показатели интеллектуальной деятельности, снижение симптомов артрита, вернулись тонус мышц и подвижность суставов. Как заключила доктор Лангер, «куда поведет мозг, туда последует тело».

Оптимизм – это навык. И как это бывает со всеми навыками, у кого-то из нас обнаруживается больший талант к оптимизму, у кого-то меньший, однако почти все мы можем повысить его уровень целенаправленной практикой.

Ольга АКСЮТИНА