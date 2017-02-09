Самостоятельное решение

Обратись к себе, а не к доктору

Людям с западным складом ума восточная медицина представляется сложным и непонятным хитросплетением энергетических каналов и точек акупунктуры, в которые ставят иглы или прогревают полынными сигарами. Китайский врач Чжэн Фучжун решил развеять ореол загадочности восточных практик и написал книгу-инструкцию для самостоятельного использования под названием «Обратись к себе, а не к доктору». Доктор Фучжун предлагает пошаговое знакомство с основными точками воздействия на человеческий организм, а также рекомендации по борьбе с лишним весом, упражнения цигун и многое другое. Его лекции разошлись среди читателей СНГ двухмиллионным тиражом. «Вечерка» предлагает вашему вниманию наиболее важные советы известного доктора.

К какому типу вы относитесь?

Люди рождаются с предрасположенностью к преобладанию в организме либо инь- либо ян-энергии, в одних преобладает ян, в других инь, что лучше? Ни то и ни другое. Людям с недостатком ян характерны одни болезни, а для людей с недостатком инь – другие. Нужно стараться восполнять недостаток, стремиться к равновесию, потому что именно гармония инь и ян – залог здоровья. Многие читатели хотели бы узнать, как определить к какому типу относится их организм. Я предлагаю грубый тест. Типов много, если пуститься в подробности и тонкости, то это может сбить вас с толку. Поэтому определим для начала различия по признаку жар/холод. Вообще-то не так много людей, у которых ярко выражены все признаки первого или второго типа. Чаще присутствуют признаки обоих типов, поэтому можно говорить лишь о преобладании признаков жара или холода на период лечения.

Тип «Холод»

(недостаток ян)

Самое яркое проявление – недостаток тепла в организме, который проявляется в боязни холода, любви к теплу и горячей пище. Люди этого типа редко испытывают жажду, у них холодные руки и ноги, с трудом просыпаются по утрам, часто простужаются, любят есть лук и имбирь, язык беловатый, лицо бледное или желтоватое, тело отечное, предпочитают покой и одиночество, пульс меньше 70 ударов в минуту. Они часто болеют вегетососудистой дистонией, желчнокаменной и почечнокаменной болезнью.

Людям с преобладанием типа «Холод» показаны любые активные физические упражнения: бег трусцой, занятия в тренажерном зале, плавание, фитнес. Занимаясь спортом, люди холода могут выровнять баланс инь-ян энергий и не заболеть. Им также полезна горячая пища и напитки, пряности. Продукты, усиливающие ян-энергию: свинина, говядина, яйца, соленый сыр, птица, красная рыба, хлеб и продукты из цельнозерновой муки. Противопоказаны холодные напитки и продукты из холодильника, даже летом.

Тип «Жар»

(недостаток инь)

Любят прохладу и плохо переносят жару, легко потеют, пьют много воды, любят зеленый чай, обожают вентиляторы и кондиционеры, холодные напитки. Горьковатый привкус во рту, моча темная или красноватая, раздражительны, склонны к запорам, сухость в горле, красные прожилки в глазах, бессонница, межреберная невралгия, пульс больше 80 ударов в минуту, язык красный, красноватое лицо, не любят спать, запах от тела. У женщин нерегулярные менструации, обильные и темного цвета. Страдают болезнями сердечно-сосудистой системы: гипертонией, аритмией, тахикардией. Нередки инфаркты и инсульты.

Людям с преобладанием типа «Жар» показаны йога и медитации, дыхательные упражнения. Активные физические нагрузки только усиливают внутренний жар, которого и так в избытке.

Продукты, усиливающие инь-энергию: выпечка из белой муки (хлеб, кексы, бисквиты), овощи (помидоры, картофель, баклажаны, перец), фрукты (грейпфрут, банан, ананас), кешью, молочная продукция (мягкие сыры, сливки, йогурт, масло).

Почему мы толстеем?

Согласно современным представлениям при избыточном питании организм просто складирует излишки питательных веществ под кожей в виде жира, что приводит к увеличению веса, а жир является своего рода запасенной впрок энергией. Но, если внимательно рассмотреть жировые отложения, помять, пощипать жировые складки, становится понятно, что жировой слой отделен от остальных тканей, словно является чуждой для организма материей. То есть данная материя просто заполняет пустоты между тканями и органами. Возможно, что в этой прокладке содержатся какие-то питательные вещества, но, скорее всего, это мусор, который организм не в состоянии вывести вовне. Тем не менее большинство существующих сегодня теорий и способов снижения веса основаны на данном положении – везде идет речь о предотвращении образования жировых отложений и о сжигании жира. Одним из основных способов считается сокращение количества потребляемых калорий. Практика показывает, что вышеназванные способы не являются достаточно эффективными, многие страдальцы, испробовав все методы, так и не смогли избавиться от жировых складок. У многих не получается даже просто остановить неуклонное прибавление веса.

Настоящей причиной излишнего веса является снижение уровня энергии ци в крови, из-за чего организм не в состоянии избавиться от отработанных продуктов. Этот мусор откладывается в промежутках между тканями и органами, и чем больше его скапливается, тем сильнее человек толстеет. Если подойти к вопросу с данных позиций, то лишний вес не есть зарезервированные излишки энергии, а наоборот – свидетельство недостатка энергии и невозможности по этой причине освободиться от мусора. То есть вывод диаметрально противоположен предыдущему – не избыток энергии, а ее недостаток. Это противоречит традиционному подходу, но, возможно, позволит нам разумно объяснить различные типы ожирения. Теория запасенных излишков энергии не в состоянии объяснить этот феномен. А теория недостатка энергии для выведения мусора – объясняет.

Настоящая причина лишнего веса – блокировка энергетических каналов

С точки зрения китайской медицины у большинства людей с лишним весом заблокирован канал перикарда. И закупорка канала обычно начинается задолго до того, как появляются проблемы с весом. Фактически закупорка канала перикарда (скопление жидкости в сердечной сумке) приводит к затруднению движения жидких сред канала и скоплению продуктов обмена. И только через определенный период, когда отходов накапливается много, это приводит к ожирению. У людей с заблокированным каналом перикарда по мере того, как уровень ци в крови падает, отходов становится все больше, проблема тоже становится все серьезнее. Неполадки со здоровьем, причиной которых является скопление жидкости в сердечной сумке, такие как сердцебиение, нарушение сердечного ритма, тоже становятся все серьезнее, и врач констатирует болезнь сердца. Проблемы с весом становятся заметны гораздо раньше, достаточно просто взглянуть на человека, а диагноз сердечно­сосудистого заболевания ставят значительно позже. Разные типы ожирения имеют разные причины возникновения. Внешний осмотр пациента является одной из важнейших составляющих диагностики в китайской медицине. Осмотр формы жировых отложений может много сказать о том, какие именно энергетические каналы забиты отходами. Проблемы с желчным пузырем, к примеру, будут проявляться скоплением жира в области внешних частей бедер (так называемые «галифе», китайцы говорят – «ноги-редьки»). Равномерное распределение жировых отложений по всему телу свидетельствует о пониженной функции селезенки, которая не справляется с продвижением к органам выделения жидких продуктов клеточного обмена из всех частей тела и органов. Селезенка отвечает за доставку этих жидкостей к почкам, после чего почки должны вывести их из организма. Поэтому, если жировых скоплений больше всего в области талии и ягодиц, можно говорить о плохой работе почек. Скопление подкожного жира в области лба, жировые складки на лбу свидетельствуют о проблемах с толстым кишечником. Отвисшие от жира щеки говорят о том же. Жир в верхней части щек около ушной раковины свидетельствует о сбоях в работе тонкого кишечника (именно здесь проходит меридиан тонкого кишечника). Если жир скопился в области щек, под глазами, у крыльев носа, следует обратить внимание на желудок.

Чтобы сбросить вес, необходимо повысить энергетику организма

За счет чего мы можем это сделать? В вопросах спорта китайская медицина согласна с западной. Спорт действительно эффективен для повышения уровня энергетики организма. Улучшение аппетита, увеличение времени сна, активизация энергетических каналов ведут к повышению уровня ци в крови. Второй момент: режим дня. Человек должен просыпаться не позже 7 утра и опорожнять кишечник, потому что именно с 5 до 7 утра работает канал толстой кишки. Завтракать необходимо с 7 до 9 утра, в это время активен канал желудка. Ложиться спать лучше не позже 11 часов вечера и ни в коем случае не наедаться перед сном. С 11 до часу ночи работает канал желчного пузыря, если не хотите иметь проблем с этим органом, не нагружайте желудок пищей. Для повышения энергетики очень важен массаж каналов. Я понимаю, что европейцы незнакомы с топографией меридианов тела, но сейчас в продаже всегда можно найти иллюстрированные атласы с меридианной системой человека. Итак, посмотрите на себя в зеркало и определите, в каком месте у вас преобладают жировые отложения. Сделайте самодиагностику по вышеприведенной информации. А теперь загляните в атлас и найдите, где проходит нужный вам канал. Запомнить для начала один или два канала совсем несложно. Простукивать меридиан можно бамбуковым веничком или просто хлопать ладошкой. Что касается пищи, я не советую садиться на диеты, есть нужно не менее 3 раз в день. Продукты, насыщающие организм энергией – это баранина, говядина, овощи и крупы, хлеб из цельных зерен. Полный список ян-продуктов, которые насыщают организм энергией, сейчас можно найти в Интернете. Единственное, от чего неплохо было бы отказаться, – это печенье, вафли и прочие сладости, содержащие трансжиры, которые как раз зашлаковывают наши кровеносные сосуды.

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С просьбой прокомментировать советы и рекомендации китайского доктора мы обратились к мастеру тянь-шаньской йоги и цигун Юрию Паку.

– Я полностью согласен с тем, что простукивание каналов повышает энергетику организма, это ведет не просто к похудению, но и к избавлению от многих других болезней. Мы на тренировках стучим себя по разным схемам, делаем это бамбуковыми и даже железными веничками. Скажу еще, почему блокируется канал селезенки. Это происходит от того, что горячую пищу мы запиваем холодными напитками, таким образом «заливая» огонь селезенки. Пища не переваривается, отсюда лишний жир. Почему Америка тратит миллионы долларов на борьбу с лишним весом и продолжает лидировать в качестве самой толстой нации на планете? Я думаю, от чрезмерного потребления колы и других газированных холодных напитков. Для работы с меридианами можно начать с одного-двух и простукивать их. Например, тот же канал селезенки или перикарда. Все каналы расположены симметрично по обеим сторонам туловища.

Ольга АКСЮТИНА