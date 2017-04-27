Сердечная достаточность

В Кардиологическом центре Алматы внедряют инновационные методы лечения

О прогрессивных новшествах нам рассказал директор городского кардиологического центра, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, врач-кардиохирург Алмат Кодасбаев.

– Алмат Турысбекович, с какого времени у вашего центра открылось второе дыхание для инноваций и что это за технологии?

– В последнее десятилетие благодаря государственной программе кардиологическая и кардиохирургическая службы в Казахстане бурно развиваются. В начале 2000 годов я, один из пионеров в этой области, в группе из шести хирургов Казахстана по госпрограмме съездил в Москву, где мы обучались в кардиохирургическом центре. Набравшись опыта в кардиохирургии, мы внедряли новые наработки у себя и заметно продвинулись в этом деле. Сейчас наши результаты можно сравнивать с ведущими европейскими клиниками. Судите сами, городской Кардиологический центр открылся только в 2007 году и в 2008 году начал действовать. Тогда мы проводили в год лишь сто обследований, из них 40 стентирований коронарных сосудов, а в данный момент уже 4700 коронографий и 1700 стентирований за такое же время. Согласитесь, весомый прорыв за девять лет. Сегодня мы очень активно оперируем пациентов.

Еще один инновационный способ – применение новых видов стентов, когда сам механизм их установки не меняется, а отличие заключается в ведении пациента. Привлекательность этого метода в том, что после установки стента уже через короткий промежуток времени больной не нуждается в приеме специальных препаратов, разжижающих кровь. После установки стента старым методом пациенты должны пожизненно принимать лекарства, а этот способ избавляет человека от постоянного их приема и осложнений от их побочных действий. Более того, здесь есть преимущество – пациенты с этими стентами включаются в Европейский регистр. В течение года сотрудники центра наблюдают за пациентами и собирают информацию в общую базу данных. В данный момент Казахстан, и именно наш алматинский Кардиологический центр, в Европе занимает пятое место по количеству установленных стентов. Это что касается интервенционного вмешательства.

Еще у нас есть два направления в экстренной кардиологии – это интервенционная аритмология и кардиохирургия. На данный момент наш центр является лидером в Казахстане по количеству устанавливаемых временных электрокардиостимуляторов (ЭКС) – до 100 в год, при этом все делается в экстренном порядке – или сразу в отделении реанимации, или не отходя от операционной.

В дальнейшем мы стали имплантировать более сложные устройства, такие как кардиовертор-дефибриллятор (ICD), с помощью которого происходит восстановление синусового ритма при развитии жизнеугрожающей аритмии. Устройство распознает и автоматически наносит электрический разряд непосредственно в сердце, в силу чего аритмия купируется и многим больным удается избежать внезапной сердечной смерти, а также кардиоресинхронизирущее устройство (CRT), которое имплантируется наиболее тяжелой категории пациентов с выраженной хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Таким пациентам в перспективе предполагалась трансплантация сердца.

Стоит отметить, что первое CRT-устройство в Алматы было имплантировано в 2010 году в нашем центре и на тот момент относилось к самым инновационным методам лечения ХСН, требующим при имплантации высокого профессионального мастерства оператора. На данный момент новейшим и инновационным является подключение ICD- и CRT-устройств к системе домашнего удаленного мониторирования Home monitoring – автоматической системе дистанционного мониторинга, которая позволяет врачу удаленно, без взаимодействия с пациентом контролировать его клиническое состояние, наблюдать за состоянием имплантированной системы и контролировать работу имплантированного ему устройства 24 часа в сутки вне зависимости от его местонахождения, в любой точке мира, используя сети сотовой связи. Информация с устройств считывается ежедневно в определенное время суток и отправляется в центр, находящийся в Берлине, где и обрабатывается. Если в отчетах появились «тревоги» различного уровня, то на электронный ящик наших сотрудников приходит уведомление, что у одного из пациентов имеются проблемы с устройством. Также это уведомление приходит и на мобильный телефон врача в виде SMS-сообщения. Основываясь на этой информации, врач может отреагировать на критические изменения состояния сердца пациента или имплантата намного раньше и, соответственно, проводить осмотры в соответствии с конкретными медицинскими показаниями. Это помогает повысить надежность имплантата и придает уверенность и спокойствие пациенту в обычной жизни. В кардиоцентре Home monitoring уже установлен 10 пациентам и отслеживает работу имплантированных устройств.

Следующая инновация – взаимодействие со службой скорой медицинской помощи, где создана кардиологическая экстренная бригада, имеется ЭКГ-аппарат с функцией дистанционной передачи ЭКГ и другие необходимые приборы. Врачи-кардиологи неотложки определяют диагноз и, если требуется экстренная операция, оповещают нас. Пока они везут к нам больного, мы готовим операционную, минуя приемный покой, пациента отвозят в операционную, где мы сразу же приступаем к операции. Есть бригады, например фельд­шерские, которые выезжают на вызов по поводу других заболеваний. И если на месте они обнаруживают у пациента проблемы с сердцем, то, находясь еще у постели больного человека, все данные его первичного осмотра отправляют к нам в дистанционный центр.

Одна из важных новых технологий нашего центра – проведение операций на открытом сердце. За последнее время мы внедрили около десяти инновационных проектов. Последнее внедрение – мини-инвазивное шунтирование коронарных артерий. Если раньше мы делали обычный классический разрез в 30 сантиметров, распиливали грудную клетку, то теперь, используя мини-инвазивный способ, имеем к сердцу межреберный доступ. В этом случае делается разрез длиной всего семь сантиметров, без остановки сердца выполняется коронарное шунтирование. Этот метод позволяет нашим пациентам быстрее адаптироваться в быту после операции, физическая активность у них не ограничена, время пребывания в стационаре значительно укорочено, поскольку небольшая рана быстро заживает. Этот способ у нас внедрен с прошлого года.



– Хорошее оборудование, наверное, все-таки половина дела. Еще Гиппократ сказал, что медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. Значит, залог успеха зависит от людей, обладающих огромной сердечной достаточностью, что подтверждают многочисленные слова благодарности пациентов Кардиоцентра. Как долго вы руководите огромным коллективом, кто эти люди?

– Согласен с вами – каким бы современным, высокоточным ни было оборудование, но без врача никакой медицинский компьютер не будет работать. На планерках я всегда повторяю это для поддержания в своей команде стойкого врачебного духа. У нас работают около 600 сотрудников, 180 врачей и 250 медсестер. Ежегодно в стенах нашей больницы получают лечение 10 тысяч больных. Наши кардиологи днем и ночью смотрят за ними, обследуют их, лечат. В основном все врачи – молодые специалисты. Кардиохирург, член Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов Нурсан Сурашев, интервенционный аритмолог, член Европейского общества кардиологов Бекжан Рысмендиев, кардиолог Алия Абенова, интервенционный кардиолог Оразбек Сахов являются главными внештатными специалистами города. Заведующий отделением интервенционной кардиологии Оразбек Сахов к тому же – член президиума Европейской ассоциации интервенционных кардио­логов. На днях он представит результаты деятельности нашего центра в Париже на Европейском конгрессе интервенционных кардиологов. В нем ежегодно принимают участие 12 тысяч врачей из многих стран мира, а по итогам конгресса вырабатываются рекомендации, по которым потом лечат пациентов с недугами сердца во всем мире. Мы являемся одним из ведущих кардиоцентров в стране. Сами обследуем пациентов, стентируем, оказываем аритмологическую помощь, проводим открытые операции на сердце. Кроме того, делаем такие же сочетанные операции, как, например, одномоментное аортокоронарное шунтирование и замену клапана, а также гибридные операции – этот термин в медицине появился недавно, когда стали совмещать два разных вида вмешательства.

Что касается меня, то я окончил Алматинский медицинский институт в 1996 году, куда поступил сразу после армии. Потом два года работал в экстренной хирургии в районной больнице. Это очень мне помогло, там я набрался практики как хирург. Затем поступил в аспирантуру в Национальный научный центр имени Сызганова, защитил кандидатскую диссертацию и 18 лет оперировал детей и взрослых. Кардиоцентр возглавляю уже пятый год и, несмотря на плотный график работы, не бросил свою основную специальность, то есть продолжаю оперировать. Это прекрасный не только профессиональный, но и бесценный жизненный опыт, когда своими глазами видишь, как самоотверженные люди работают плечом к плечу, одной семьей. Экстренная хирургия забирает всего без остатка, ведь бывает и в два часа ночи, и в выходной человеку необходимо оказать срочную помощь. У нас меняются дежурные бригады, так что работаем круглосуточно 365 дней в году.

Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве Лео Антонович Бокерия говорит о сердце: «Думаю, ничего подобного природа не создала. Ведь сердце принимает на себя все радости и горести жизни человека. А потому и болит чаще всего – является главной причиной смертности населения во всем мире. Но если контролировать хотя бы основные факторы риска, такие как курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, можно избежать до 80% преждевременных смертей».

Большим подспорьем для нашего центра служат государственные программы, такие как «Саламатты Қазақстан» и «Денсаулық». Каждая из них направлена на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение диагностики. Мы выявляем заболевание у человека и направляем его сюда на стационарное лечение, на обследование. Благодаря этим программам не только у нас в Алматы, но по всему Казахстану количество операций увеличилось, а каждая операция – это чья-то спасенная жизнь. Словом, сегодня количество кардиологических вмешательств очень большое, широко применяются и предупредительные меры, когда мы выявляем патологию сердечно-сосудистой системы и, не дожидаясь последствий, назначаем необходимое лечение.

Вместе с тем после стационарного лечения наши пациенты продолжают по госпрограммам получать лекарства, лечение, у них есть возможность стать на диспансерный учет. Таким образом, мы продлеваем среднюю продолжительность жизни, которая в Алматы сегодня составляет 75 лет. В зависимости от вида каждая операция оплачивается государством в размере от 800 тысяч тенге (стентирование) до 4,5 миллиона (установка CRT, ICD). Все операции, все вмешательства, начиная с приемного покоя, первичный осмотр, обследование для казахстанцев абсолютно бесплатны.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА