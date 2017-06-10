Шумел камыш…

Что происходит на кровле одной из алматинских многоэтажек?

Специфика работы корреспондента такова, что ему приходится видеть всякое, в основном не очень приятное для созерцания – в квартирах и на лестничных площадках, в подвалах и на крышах, и удивить нас чем-то трудно. Но то, что происходит на кровле одной из алматинских многоэтажек, как говорится, за гранью понимания…

– На нашей крыше над подъездом № 11 уже вырос камыш, а завтра, возможно, и лягушки заквакают, – бьют тревогу в Facebook жильцы дома № 26 микрорайона Орбита-3 Т. Кердод, Г. Усманова, О. Коровникова, Н. Мищук, Ю. Фильберт и Г. Мицук. – Мы не утрируем ситуацию! Нашему дому более 40 лет, и за это время ни разу не проводился капитальный ремонт кровли. А то латание дыр, которым иногда занимается наш ПКСК «Вымпел», назвать ремонтом нельзя даже с натяжкой.

Написанное подтверждается фотографиями с крыши дома, где красуется болотная флора, и не менее живописными изображениями потолков в квартире № 252, что находится прямо под всей этой «красотой».

– Куда смотрит председатель ПКСК? – резонно возмущаются жильцы. – В наших квартирах от постоянной протечки воды и сырости отваливаются обои, плитка, штукатурка. Пятна уже не забеливаются. Но самое главное – мы и наши дети страдаем от аллергических заболеваний, так как плесень очень опасна для здоровья.

«Дежурный по городу» решил поинтересоваться, как обстоят дела в указанном КСК, и для этого зашел на сайт Управления жилья города Алматы. Судя по отчету, размещенному на этом ресурсе, общая площадь дома № 26 составляет около 13,5 тыс. кв. м, и только за первый квартал 2017 года взносы на содержание дома (РСЖ) составили 793 810 тенге. Затраты на содержание управленцев и офиса ПКСК – 486 988 тенге, что составляет 61,3 процента от суммы РСЖ. Конечно, это не самая вопиющая цифра, видели мы и поболее – 80 процентов.

Но вот какие вопросы возникают: если с кровлей все так плохо, почему администрацией КСК совместно с жильцами эта проблема не решается? В частности, почему до сих пор на этот объект кондоминиума не открыт отдельный накопительный счет на капитальный ремонт? Куда смотрит жилищная инспекция города Алматы? Или постановление Правительства РК на отдельно взятой заболоченной территории не действует?

Тем временем информация о болоте на крыше дома вызвала в Facebook бурное обсуждение.

Надежда Зарькова: «Да уж… Куда только смотрят Бостандыкский акимат и прокуратура? А Управление жилья и жилищной инспекции когда откроет проверку ПКСК «Вымпел» хотя бы по 13 пунктам опросного листа? Или состояние жилого фонда их мало интересует? Например, по оценке ТОО «УСК Алматы», ремонт такой крыши обойдется в 7–8 миллионов тенге. Срочно нужно открывать в банке второго уровня на этот дом два счета – текущий по РСЖ и сберегательный на капитальный ремонт дома. Тогда жильцы реально будут видеть доходы и расходы по своему дому, а председатель будет получать зарплату в зависимости от качества оказанных услуг, а не по принципу «что хочу, то и ворочу». В противном случае не только лягушки на крыше заквакают, но и пресмыкающиеся поползут. Интересно, а в каких условиях проживает председатель этого ПКСК? У нее на крыше водоем не образовался?»

Elena Vazhin: «Ужас! Это же опасно для жизни – проживать в такой квартире! Если более 60% идет на АУП, то зачем вообще нужен АУП, когда дом в таком состоянии?»

Владимир Малишевский: «Не припомню, когда в нашем доме собирали общее собрание в установленном законом порядке. Вопросы, входящие в компетенцию общего собрания собственников квартир, решает председатель КСК совместно с узким кругом приближенных «товарищей». Что в таком случае можно получить в результате?»



Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА