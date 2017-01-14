Сидели на трубе

Самовольное подключение к тепловым сетям

Самовольное подключение к тепловым сетям нескольких частных домостроений выявлено в микрорайоне Школьник-1.

В ходе плановой проверки специалистами ТОО «Алматинские тепловые сети» совместно с правоохранителями и представителями местных исполнительных органов в одном из массивов частной индивидуальной застройки в микрорайоне Школьник-1 на улице Степной был обнаружен факт самовольного подключения нескольких домов к тепловым сетям. Причем дома эти вовсе не экономкласса, как можно было бы предположить.

– Подключение в восьми частных домостроениях произведено без необходимой технической документации, отсутствуют договоры на предоставление услуг и, соответственно, данные услуги домовладельцами не оплачивались, – сообщила пресс-служба ТОО «АлТС». – Фактически происходит воровство теплоресурса. Кроме того, не предусмотренная проектной документацией тепловая нагрузка может привести к ухудшению качества предоставляемых услуг располагающихся поблизости добросовестных потребителей.

Как сообщили тепловики, незаконная врезка была ликвидирована в момент обнаружения. Теперь владельцам данных домостроений нужно оплатить доначисления за незаконное пользование тепловой энергией, а для повторного подключения – подготовить необходимую техническую документацию.

Совместные мероприятия с правоохранительными органами и представителями местных исполнительных органов по выявлению и ликвидации самовольных подключений будут продолжены.

Вместе с тем отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом нашим корреспондентам сообщили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети».

– Несмотря на суровую погоду последних месяцев осени и начало зимы, тепловой комплекс мегаполиса работает в штатном режиме, – сообщают тепловики. – Оперативные данные показывают, что идет общая тенденция к снижению аварийности на тепловых сетях.

Происходит такое снижение за счет того, что ежегодно после окончания отопительного сезона в тепловых сетях специалистами-ремонтниками должны выявляться и выявляются дефекты, подлежащие устранению. Для выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и «усталостью» металла, проводится гидравлическая опрессовка тепловых сетей, а также проверка качества сварочных работ при текущих ремонтах.

Однако даже предварительная подготовка к зиме не исключает аварий на тепловых сетях в зимний период. А потому в новом году после окончания отопительного сезона работы по модернизации теплового комплекса будут продолжены, а, значит, случаев аварий на сетях в будущем будет меньше.

Для справки: В текущем году было переложено десять с половиной километров тепловых сетей. В основном это реконструкция магистральных трубопроводов.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА