Сила воображений

Оздоровительная гимнастика Хаду

В нашем городе нет недостатка в оздоровительных практиках начиная от различных видов йоги и цигуна до малоизвестных, но от этого не менее эффективных систем, таких как гимнастика Хаду. Все началось в 1989 году, когда 22-летний житель Грузии Звиад Арабули открыл машинописную копию «Хатха-йоги» и нашел главу под названием «Чудо замедленных упражнений». Чудо свершилось – молодой человек с помощью нехитрого комплекса излечился от хронического холецистита, панкреатита и бронхита. Вдохновившись результатом, юноша начал экспериментировать с упражнениями, добавлять и разрабатывать новые. Сейчас Звиад Арабули – президент Международной федерации гимнастики Хаду, он готовит инструкторов, которые распространяют эту систему во многих странах. В Казахстане единственный представитель этого направления – Алексей Ершов. Он расскажет читателям «Вечерки» о пользе Хаду и даст несколько упражнений.

– Алексей, в чем основные принципы оздоровительной гимнастики Хаду? Кстати, почему она так называется?

– Первоначальные йоговские упражнения, которые вдохновили Звиада, представляли собой имитацию естественных действий человека: лазание на дерево, колка дров, метание копья, стрельба из лука. Основной принцип можно сформулировать так: «Замедленные движения с максимальным напряжением до полного утомления». Постепенно Звиад собрал в одну систему несколько взаимодополняющих комплексов, с помощью которых прорабатываются абсолютно все группы мышц, причем акцент делается на глубинные мышцы. А название Хаду – это просто деревня в Грузии, откуда родом основатель гимнастики.

– Я понаблюдала за вашими занятиями в группе, вы используете воображаемые тяжести – толкаете ящики, поднимаете гантели. Получается, организму все равно, настоящий это вес или придуманный?

– Да, результат от воображаемых тяжестей даже больше, это легко проверить. Согните руку в локте и возьмите отягощение. Выполните жим на бицепс и в это время ощупайте руку – работает только бицепс. А теперь представьте, что у вас в руке находится гантель, поднимайте ее с максимальным сопротивлением мышц. Ощупайте бицепс и трицепс, обе мышцы будут напряжены. При отсутствии внешней нагрузки они развивают друг друга! Используя эти принципы, мы можем строить свое тело «голыми руками»! Таким же образом тренируются глубинные мышцы позвоночника, и люди полностью избавляются от позвоночной грыжи. Основной контингент занимающихся – это вовсе не «качки», а люди с проблемами остео­хондроза, сколиоза, остеопороза, болями в шейном и поясничном отделах позвоночника. Это оздоровительная гимнастика, она не ставит целью наращивание мышц, хотя такой эффект наблюдается.

– Сложно ли выполнять упражнения пожилым людям или людям с ограниченной подвижностью?

– Гимнастика выполняется со своей средней скоростью и максимальным, каким можете, сопротивлением в мышцах. Могут заниматься все без ограничений, с любой степенью подготовки – как люди с обычным состоянием, так и сильно ослабленные. Хаду применяют для лечения проблем позвоночника: грыжи, протрузии, сколиоз; для восстановления после операций и травм; при общей деградации организма, гипертонии, для восстановления после инсульта. Был случай, когда у человека на моих глазах случился инсульт и его парализовало на одну сторону. Пока «скорая» приехала, мне удалось с помощью упражнений Хаду восстановить подвижность в парализованной части тела, и в больницу пациент пошел уже на своих ногах. Людям в группах в течение часа я даю максимально разнообразную нагрузку, заставляя просыпаться все «спящие» мышцы. Если человек выполняет одну и ту же работу ежедневно, даже сильно уставая при этом, все остальные мышцы тела бездействуют. Я не говорю об офисных работниках, которые вообще никак не двигаются целый день. Если освоить упражнения Хаду, можно заниматься и на рабочем месте, они не требуют много пространства. Есть комплексы Хаду для полупарализованных людей, для военных, которые несут службу в ограниченных пространствах (окопы, блокпосты), для снайперов. Принцип сопротивления своим же мышцам заложен в нас самой природой – дети еще в животе у матери сгибают и выпрямляют ноги и руки через сопротивление. И когда ребенок родился, он еще несколько месяцев укреп­ляет свои мышцы, сопротивляясь сам себе (потрогайте ноги или руки 2–3-месячного ребенка, когда он ими машет, – они будут очень сильно напряжены).

– Показана ли гимнастика Хаду здоровым людям?

– А кто у нас здоров? Если вам за 30 и вы ведете малоподвижный образ жизни – чуда не будет. Люди запрограммированы на оставление потомства. Выполнив эту программу, организм начинает постепенно угасать. Слабеет сердце и легкие, суставы и мышцы атрофируются, ухудшается зрение. Естественно, болезни не заставят себя ждать. Омоложение – это когда молодые клетки в организме преобладают. В этом смысле гимнастика Хаду как раз вытаскивает тело из немощи и болезней, заставляя его работать и производить новые клетки. Не может быть здорового обмена веществ при неразвитом опорно-двигательном аппарате. А мы тренируем и мимические мышцы, и суставы, разгибатели пальцев кистей и голеней, мышцы шеи, межреберные мышцы. Сильные мышцы подтягивают слабые.

– Есть ли какие-то ограничения по питанию или особая диета для практикующих Хаду?

– Нет, достаточно просто питаться три раза в день и не переедать. Не сидеть перед телевизором с пачкой чипсов и бутылкой колы. Хотя наш основатель рекомендует для проверки мышц желудка один раз в месяц наесться основательно, но только один раз. Желудок тоже должен уметь растягиваться и сжиматься обратно.

– Алексей, как вы пришли к преподаванию столь экзотического вида гимнастики? Вы ведь единственный тренер в Казахстане?

– Это получилось случайно. Я преподавал бальные танцы, и однажды в самолете мне попалась в журнале статья про Хаду. Я заинтересовался и в следующий раз, когда летел в Киев, созвонился со Звиадом и договорился о прохождении курсов. Потом стал инструктором, сдал экзамен. Сейчас я сам подготовил несколько кандидатов в инструктора, они поедут сдавать экзамен в Киев, где сейчас базируется штаб-квартира Федерации Хаду. Кстати, все инструктора должны каждый год подтверждать свою квалификацию, мы летаем в Киев и сдаем экзамены.

– Есть ли какие-то противопоказания для занятий Хаду?

– Есть. Тромбофлебит, пупочная и паховая грыжи (их надо удалить, и тогда можно заниматься). А также наша природная лень. Очень тяжело заставить себя тренироваться, адаптация проходит около месяца. Мы занимаемся всего час, три раза в неделю, но мышцы будут болеть, к этому надо быть готовым. Мы прорабатываем позвоночник, мышцы глубокого залегания начинают работать, туда поступает кровь. Мышцы раздвигают позвонки, боль, мучившая человека, уходит. Но после первых занятий позвонки снова садятся, и боль возвращается. То есть результаты будут после месяца тренировок, а в этот месяц надо набраться терпения и заниматься.

– А грыжа после тренировок полностью уходит?

– Да, но процесс этот небыстрый, миллиметр грыжи убирается где-то месяца полтора-два. У меня занималась девочка с несколькими позвоночными грыжами, так вот, самая большая из них 16 мм втянулась обратно за год и 7 месяцев. Это подтверждено результатами МРТ. Был мужчина с грыжей 5 мм, она исчезла за полгода.

– После того как грыжа рассосалась, человеку требуется продолжать заниматься Хаду?

– Желательно хотя бы просто заниматься любым спортом или йогой, чтобы держать себя в тонусе. Можно изучить комплекс Хаду и делать его дома для профилактики.

– Можно дать несколько упражнений из Хаду нашим читателям для ознакомления?

– Да, конечно, все они выложены на сайте hadu.org, там же вы можете ознакомиться со всеми новостями и посмотреть данные по инструкторам в разных городах. Начинал Звиад Арабули с выполнения вот таких простых упражнений.



Стрельба из лука

Стоя удерживаем воображаемый лук в левой руке. Правой медленно оттягиваем тетиву и также медленно возвращаем ее обратно. Проделываем то же самое, но уже удерживая лук в правой руке.

Колка дров

Держим над головой воображаемый топор. Размашисто широко и, главное, медленно колем дрова. Поднимая топор, делаем вдох, опуская – выдох.

Лазание на дерево

Представляем, как мы медленно залезаем на дерево, руки двигаются плавно без рывков.

Разводка

Руки выпрямлены и вытянуты вперед, делаем глубокий вдох, одновременно разводя руки в стороны. Затем возвращаемся в исходное положение, делая по возможности глубокий выдох.

Жим на бицепс

Стоя удерживаем воображаемую штангу в опущенных руках. Медленно поднимаем штагу к груди, сгибая руки в локтях, и также медленно ее опускаем.

Далее он разработал уже более сложные упражнения для позвоночника, вот два из них.

Стойка штангиста и грудное дыхание



На фото 1 слева – исходное положение. Оно формирует правильную осанку и укрепляет спину. Ноги шире плеч, колени слегка согнуты, ступни по возможности параллельны. Колени находятся приблизительно над стопами, чтобы не смотрелись со стороны как буква Х или О. Вес тела распределен равномерно по всей ступне. Плечи опущены и развернуты, спина прогнута так, что в области поясницы образуется седловина. В таком положении спина обладает максимальной стойкостью к нагрузке, поэтому в таком положении советуют поднимать тяжести. Отсюда и название. Прежде всего научитесь вдыхать носом, а выдыхать ртом через плотно сжатые губы, как будто гасите на расстоянии свечу. Вдох и выдох должны быть замедленными, плавными, без рывков. Делаем глубокий вдох грудью, в крайней точке чуть-чуть задерживаемся, максимально разворачиваем плечи и прогибаем спину. Затем не спеша выдыхаем. При этом необходимо ссутулиться, как на фотографии. Плечи должны повиснуть на шее. Кроме этого надо таз как бы подвернуть вовнутрь. Мышцы брюшного пресса должны быть напряжены. Обратите внимание, что голова всегда стоит прямо. Хорошо, если есть зеркало, в котором вы можете себя контролировать. Главный момент – это работа позвоночника. Мы его разминаем в направлении вперед-назад. Не спешите! Только замедленное движение. Это гарантия того, что вы себе ничего не повредите. Потратьте немного времени на освоение этого упражнения. В различных вариациях такое движение позвоночником будет использоваться часто. Повторить 10–12 раз.



Кулаки в землю



Добавим к предыдущему упражнению движение руками (фото 2). На вдохе отводим локти назад (ладони открыты и смотрят вверх), а на выдохе вдавливаем кулаки в землю между колен. Руки напряжены постоянно. Постарайтесь, чтобы на вдохе лопатки буквально соприкасались одна с другой. На выдохе плечи опускаются вниз, они должны просто повиснуть на шее. Лопатки вытягивайте вниз, чтобы растягивались мышцы между ними (это грудной отдел позвоночника). Пальцы сжимаем на выдохе до полусогнутого состояния, но не в кулак. Голову держим прямо, не наклоняясь. Обратите внимание на положение кистей в конце выдоха. Костяшки к костяшкам, а ладони наружу. Повторить 10–12 раз.

После тренировки две женщины согласились немного рассказать о своих занятиях Хаду.

Анна, 54 года:

– Я ходила к мануальному терапевту, потому что у меня несколько протрузий в поясничном отделе и сколиоз. Врач посоветовал мне заняться Хаду и дал телефон инструктора. Я занимаюсь уже год, чувствую ощутимые улучшения. Спина выровнялась, перестала болеть. Сначала я не могла понять, как правильно выполнять упражнения, но со временем втянулась и, что самое приятное, у меня ушло 10 кг веса.

Райхан, 52 года:

– У меня шейный и поясничный остеохондроз, я искала решение и нашла в Интернете сайт основателя гимнастики Хаду. Мне очень понравилось интервью Звиада, и я приняла его точку зрения. Тело – это животное, которое нужно постоянно гонять. Те функции, которые не используются, со временем атрофируются и отмирают. А у меня как раз дистрофия некоторых мышц, я твердо решила взяться за себя и вернуть себе хорошее здоровье. Занимаюсь только третий раз, но уже ощущаю, что острая боль в поясничном отделе стихает.

Ольга АКСЮТИНА