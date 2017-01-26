Слово председателю

Активность в обсуждении деятельности КСК не спадает

Публикуем мнение по вопросам управления и обслуживания в сфере ЖКХ председателя ПК «Қуаныш мекені», что в микрорайоне Жетысу-3 Ауэзовского района, Толеутая Жаббарова.

-Жизнь доказала, что только кооператив собственников квартир является единственным демократичным, народным и надежным органом самоуправления в сфере ЖКХ, – считает руководитель одного из лучших КСК города.

– На кооперативы собственников квартир государство взвалило огромный груз: многоэтажные, порой ветхие дома с истекшим сроком эксплуатации. – Годами не ремонтированные внутридомовые сети, проблемы капремонта и прочее – все это происходило на волне эйфории с приватизацией квартир, что было в ту пору диковинкой для народа. Казалось бы, людям «бесплатно» достались квартиры в общем доме. В то же время сам дом – его крыша, подвалы, подъезды, внутридомовые сети остались бесхозными, то есть по факту и в сознании людей – государственными. Это породило иждивенческие настроения в сознании некоторой части владельцев приватизированных квартир: мое имущество – это моя квартира, а все остальное – не моя забота.

Считаю, что общедомовая (государственная) собственность должна быть оценена, отремонтирована и передана в собственность владельцам приватизированных квартир многоэтажного дома или их представителю – КСК. Но этот вопрос не решен до сегодняшнего дня и касается только тех домов, которые были в собственности государства до приватизации. Таких домов большинство, и это основная причина всех проблем и жалоб в работе КСК и ЖКХ в целом.

При этом в отличие от многих горожан управдом считает, что большинство кооперативов и избранные председатели вместе с членами КСК (собственниками квартир) успешно решают проблемы и задачи по эксплуатации многоквартирных жилых домов и созданию нормальных, комфортных условий для проживания в них людей.

– Основная часть собственников квартир регулярно вносит ежемесячные взносы на расходы содержания жилых домов, – констатирует председатель ПК «Қуаныш мекені». – Они понимают, что общедомовое имущество – это и их собственность, которую надо содержать и заботиться о ней, чтобы она служила надежно и долго.

Вместе с тем опытный домоуправ согласен и с теми, кто обвиняет председателей КСК в халатности, бездействии, запущенности домов.

– Но в этом есть и вина собственников квартир, которые избирают таких председателей – делает вывод Толеутай Жаббаров. – Надо серьезно подходить к этому делу. Не может вчерашний педагог или продавец успешно управлять жилищным хозяйством. Председатель КСК должен быть грамотным, иметь инженерно-техническое образование, разбираться в финансово-экономических вопросах, юриспруденции, психологии, быть честным, коммуникабельным. У специалиста, соответствующего таким требованиям, должна быть соответствующая заработная плата. Много проблем в КСК и с подбором технического персонала, так как для качественного обслуживания внутридомовых сетей нужны опять же квалифицированные специалисты с соответствующей заработной платой.

Организация работ в КСК по обслуживанию многоквартирных жилых домов имеет свою специфику и требует круглосуточного контроля и внимания. Здесь нет выходных и праздничных дней, ведь работа связана с вопросами жизнеобеспечения людей, их безопасностью. Главная задача домоуправленца – создание комфортных условий проживания. А это требует значительных денежных затрат. Практика работы КСК в нашей стране, опыт развитых зарубежных стран по организации работы кондоминиума показывают, что оптимальное количество обслуживаемых домов в одном КСК – пять-семь или 400–500 квартир. Такое нормативное соотношение обслуживаемых объектов позволяет собирать достаточное количество денежных средств.

Толеутай Жаббаров считает, и здесь с ним согласится каждый домоуправленец, что основные проблемы в работе кооперативов возникают от равнодушия жильцов, их правовой безграмотности, нежелания прийти на общее собрание, где решаются вопросы жизнедеятельности, проводится отчет и анализ проделанной работы правлением и председателем КСК. Собрать кворум на общем собрании – головная боль многих председателей.

Другая важнейшая проблема – полнота сборов ежемесячных взносов на содержание общедомового имущества. Не секрет, что от величины этих сборов напрямую зависит финансовое состояние КСК, так как это единственный источник финансирования и возможность оплачивать общедомовые расходы: оплата электроснабжения лифтов, освещение подвалов, подъездов, дворов, работа насосов, подающих тепло и воду в квартиры, ремонт домов и своевременная выплата заработной платы обслуживающему персоналу. Контроль за расходами КСК возложен на самих его членов. Значит, надо усилить этот контроль, а не бездействовать. Все права в данном вопросе законодательно прописаны.

При этом председатель ПК «Қуаныш мекені» считает, что заявления, дескать некоторые председатели КСК расходуют от 80 до 90 процентов собираемых взносов РСЖД на административные расходы и свою зарплату, ничем не подтверждаются и лишь усиливают негативное отношение общества к КСК.

– Почему никто не считает нужным назвать конкретный КСК, имя его председателя и сумму незаконных выплат? – возмущается Толеутай Жаббаров.

Тут мы позволим себе не согласиться с уважаемым председателем, так как не раз писали и фамилии, и названия КСК – «Вечерку» надо читать!

Напомним, что официальная статистика по правонарушениям среди КСК такова: за 2015 год правоохранительными органами и прокуратурой города по заявлениям граждан было возбуждено восемь уголовных дел, что составляет 0,9% от общего числа действующих в Алматы КСК (850). Доказана вина и осуждены два председателя КСК, что составляет 0,2% от числа всех КСК города.

– Эти официальные данные подтверждают тот факт, что большинство кооперативов работают добросовестно и в рамках закона, – резюмирует Толеутай Жаббаров. – Положительный опыт работы именно таких КСК нужно изучать и внедрять его в повседневную жизнь.

Что ж, в ближайших номерах газеты мы познакомим тех, кому это интересно, с опытом работы ПК «Қуаныш мекені».

Ждем от читателей отзывов на публикацию. Нам интересно и важно ваше мнение.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА