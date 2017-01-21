Снежная эпопея

Аномальные снегопады нынешней зимы заставили городские коммунальные службы работать в усиленном режиме

«Дежурный по городу» официально и авторитетно заявляет: после оргвыводов снегоуборочные предприятия и руководящие чиновники перестроили работу коренным образом. Такой чистоты на городских магистральных улицах, какой добились сейчас, в Алматы не было никогда!

Но, несмотря на это, у многих алматинцев все же остаются претензии к качеству уборки второстепенных улиц и дворовых территорий многоэтажных домов. Причем мнения разделились: кто-то считает, что важнее убирать снег с проезжей части, другие же возмущены отсутствием оперативности в уборке пешеходных дорожек и плохой очисткой наледи во дворах многоэтажек.

– Возьмите под контроль чистку тротуаров от снега и льда! – требует алматинка Айжан.

– Коммунальщики рапортуют, что в уборке снега задействовано более 400 единиц спецтехники, – возмущен Дамир. – Весь день по городу езжу и не видел ни одной единицы этой техники!

– Выпало очень много снега, а акимат вместо уборки улиц и тротуаров упорно контролирует только КСК по уборке внутридомовых территорий. Думаю, что это не так важно, как улицы нашего города, – считает горожанин Александр. – Почему чиновники смотрят не в ту сторону?

– В городе происходит реальный коллапс на дорогах, и не только, – бьет тревогу алматинец Олег. – Совершенно не убирается снег не только с дорог, но и с тротуаров и во дворах. КСК совершенно не работают! Где снегоуборочные машины, где дворники? А если завтра выпадет 1000 миллиметров осадков, что тогда? Никто не контролирует уборку снега КСК, властям абсолютно все равно, что происходит во дворах! Надо наладить работу снегоуборочных бригад и применять санкции к домоуправам, если не убираются их территории.

– Куда можно вывозить снег с улиц города? – интересуется Андрей.

Со всеми этими горячими вопросами мы обратились в Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

– В целях оперативного восстановления движения автотранспорта после снегопада первоначально проводится расчистка основных магистральных улиц, – поясняют коммунальщики. – В последний снегопад выпала почти трехмесячная норма снега. Районными акиматами утверждены список улиц и график уборки и вывоза снега. Работы по уборке снега осуществляются круглосуточно, до полной расчистки дорожных полотен. Кроме коммунального предприятия ГКП «Алматы Тазалык», обеспечивающего санитарное содержание около 60% территории города, еще 14 подрядных организаций предоставляют услуги по уборке улиц.

К вывозу снега была привлечена спецтехника различных юридических лиц. Вывоз снега производится на снежные свалки, расположенные на пустырях и в котлованах незастраиваемых территорий. Места дислокации таких участков можно уточнить в акиматах районов.

В целях оперативного восстановления движения автотранспорта первоначально проводится расчистка основных магистральных улиц. В утренние часы пик – с 7.00 до 10.00 – дорожная полиция запретила проведение уборочных работ. В связи с интенсивным движением на улицах города скорость работ в дневное время сокращается в три раза. В утренние и вечерние часы пик организуется технический перерыв, когда производится смена экипажей, заправка топливом и проверка технического состояния спецтехники. В городе организованы круглосуточные работы по уборке и вывозу снега.

Для привлечения руководства КСК или работников, отвечающих за содержание внутридворовых территорий, за невыполнение своих обязанностей к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города Алматы нужно звонить по телефону 102 или 109 – единый кол-центр.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА