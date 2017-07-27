Снижая риск СПИДа

Городской акимат подписал Парижскую декларацию с призывом остановить эпидемию СПИДа

Алматы станет первым городом в Центральной Азии, присоединившимся к всемирному движению, и тем самым послужит примером не только для Центральной Азии, но и для других городов мира.

Подписание Парижской декларации способствует улучшению ситуации по выявлению и лечению ВИЧ-инфекции, а также уменьшению случаев смертей, связанных с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом к 2020 году, и завершению эпидемии СПИДа к 2030 году. Документ в 2014 году уже подписали мэры Парижа, Амстердама, Брюсселя, Женевы, Майами, Сан-Франциско, Вашингтона, Бангкока, Мельбурна, Дели, Одессы и других городов. Их мэры обязались включить свои мегаполисы в программу ускорения мер с тем, чтобы остановить эпидемию СПИДа путем реализации ряда обязательств по СПИДу «90–90–90». Благодаря этому 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем статусе, получат антиретровирусное лечение, что позволит им иметь сниженную вирусную нагрузку и приведет к уменьшению риска передачи ВИЧ.

– Этот факт, несомненно, привлечет внимание жителей города к вопросам ВИЧ-инфекции, что позволит своевременно проходить тестирование, начинать лечение, а Алматы станет прямым участником международных мероприятий по здравоохранению и получит доступ к самым передовым достижениям и разработкам в области ВИЧ и СПИД, – отметил руководитель УКправления здравоохранения Алматы Валихан Ахметов. – Самые лучшие мировые практики войдут в план нашего города по усовершенствованию программ по ВИЧ и туберкулезу до 2023 года, что позволит приостановить рост эпидемии ВИЧ и СПИД и улучшить здоровье населения. В Алматы эпидемия ВИЧ-инфекции удержана в концентрированной стадии. Для противодействия эпидемии в городе активно работают профилактические программы, благодаря которым тестирование на ВИЧ-инфекцию в нашем городе проводится на самом высоком уровне в стране. Наши женщины с ВИЧ в 99% рожают здоровых детей. И сегодня не редкость, когда они становятся мамами во второй и даже третий раз. Другой плюс города, как и всей страны, – расширение доступа к антиретровирусным препаратам, которые закупаются за счет государства для всех нуждающихся людей, живущих с ВИЧ. Это самые современные препараты от лучших мировых производителей.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ