Сопротивление бесполезно

Как взять жизнь в свои руки

Психосоматика – направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных заболеваний. В рамках психосоматики исследуются связи между характеристиками личности и тем или иным соматическим заболеванием. Популярно мнение в альтернативной медицине, что все болезни человека возникают по причине психологических несоответствий и расстройств, возникающих в душе, в подсознании, в мыслях человека. Три ярких представителя и популяризатора этого направления – это Луиза Хей, Лиз Бурбо и эстонская писательница Лууле Виилма. О том, как развивают это направление алматинские психологи, «Будем жить» рассказал Виктор Макаров.

– Виктор, какие виды психологической терапии вы практикуете?

– Я инструктор по телесно-ориентированной терапии, провожу расстановки по системе Хеллингера, даю практические рекомендации по изменению состояния сознания.

– Вы занимаетесь также психосоматикой, не могли бы вы вкратце описать этот метод?

– Сейчас все больше болезней попадает в этот раздел, могу сказать, что около 70% заболеваний имеет психосоматические корни. Популяризатором данного направления можно считать автора многочисленных бестселлеров по самопомощи Луизу Хей, которая разработала целый справочник с указанием причин телесных заболеваний. Свой метод она успешно применила на себе, вылечившись от онкологии. Ключевая идея работ Луизы Хей: наши деструктивные убеждения, ограничивающие представления о себе и непережитые негативные эмоции являются причиной психологических проблем и физических недугов. Но с помощью определенных инструментов мы можем изменить мышление и исцелить свое тело. Продолжает и развивает эти концепции канадский психолог и писательница Лиз Бурбо, которая, кстати, бывает с лекциями в Алматы. Книги Синельникова мы также рекомендуем к прочтению своим пациентам.

– Скажите, насколько такие диагнозы однозначны для всех людей? Например, приходят пять человек с камнями в почках. Все они имеют схожие психологические проблемы?

– Общий психологический костяк, скорей всего, будет одинаковым. Но когда мы начинаем разбирать детали, то у каждого из пациентов начинает вырисовываться своя картина. Здесь очень важен момент самостоятельной работы. Человек должен сам задуматься, почитать литературу, изучить, насколько это возможно, свое заболевание и его предполагаемые причины. Можно начать делать практики, описанные в книгах. Если желаемого результата не наблюдается, лучше на этом этапе обратиться к профессиональному психологу, который даст дополнительную информацию и разъяснит, что происходит. Это называется «ввод новых данных». Далее мы работаем индивидуально или в группе. Групповая терапия очень полезна. Люди часто являются отражением друг друга и то, что ты не понимаешь сам, можно внезапно осознать, слушая другого человека. На расстановках часто бывает так, что случайно подбираются люди со схожими проблемами.

– С чего начинать самостоятельную работу?

– Во-первых, вы должны быть готовы ее начать. Не каждый человек хочет столкнуться с неприятными ответами на свои вопросы. Не каждый может даже задать себе эти вопросы. Многие предпочитают годами ходить по врачам и пассивно лечиться таблетками и капельницами. Вы готовы? Опишите свою болезнь, если она актуальна на данный момент. С чем вы связываете ее возникновение? Какие эмоции вы испытываете, когда говорите о ней? Возможно, какие-то люди являются, по-вашему мнению, причиной возникновения болезни? Если да, что связывает вас с этими людьми? Это ваши близкие родственники, друзья или просто посторонние? Какие ситуации в вашей жизни могли привести к этому заболеванию? Когда человек начинает рассказывать, зачастую обнаруживается подспудная причина, как бы «двойное дно». У каждой видимой болезни есть еще и скрытые, невидимые стороны. Запишите все, что вы первоначально думаете по поводу своей проблемы на листочек или на диктофон. Теперь следует самый неудобный вопрос: «Какие выгоды я получаю от своего заболевания?». Отвечайте честно, рядом ведь пока никого нет, даже психолога. Составьте список этих бонусов. Когда список готов, вам предстоит разобрать его попунктно и проанализировать каждый момент, придумав, чем можно компенсировать эту выгоду по-другому. Например, вы записали, что хотите с помощью сердечных приступов привлечь внимание супруга, потому что он все время занят на работе. Вы страдаете от нехватки внимания. Чем можно это компенсировать? Разумеется, полезной деятельностью. Пойти на йогу, организовать горный поход с друзьями, создать женский клуб в Интернете. Записывайте любые варианты. В конце занятия у вас должен быть список выгод и альтернативных решений. Приступайте к выполнению написанного. Что касается литературы, Луиза Хей, например, предлагает аффирмации. Это позитивные утверждения, которые нужно проговаривать по нескольку раз в день. Лучше всего подходит время сразу после пробуждения и перед отходом ко сну, когда сознание расслаблено. Аффирмации призваны наладить контакт с нашим подсознанием и донести до него позитивную команду, отменяющую болезнь. Очень полезно самонаблюдение, попробуйте хотя бы один день понаблюдать со стороны за своими мыслями и записать основные. Поверьте, вы узнаете о себе много нового.

Искусство самонаблюдения

Для того чтобы начать работать со своим внутренним миром, необходимо развивать самонаблюдение. Для людей, полностью ориентированных вовне, это может показаться сложным. Но это просто – надо всего лишь остановиться и задать себе несколько магических вопросов. Вот они.

Первый магический вопрос: что происходит со мной в данный момент? А именно:

– Что я сейчас делаю?

– Что я чувствую?

– О чем я думаю?

– Как я дышу?

Второй магический вопрос: чего бы мне хотелось в следующий момент? То есть хочу ли я продолжать делать, думать, чувствовать и дышать так же? Или же хочу что-то изменить? Осознание того, что с вами происходит, и того, к чему вы стремитесь, поможет вам ощутить, насколько все в ваших силах, и понять, что в любой ситуации, любом решении, любом выборе – слово за вами. Задавайте себе эти вопросы в любое время дня, а вечером проделайте следующее упражнение.

Упражнение «Вечерний обзор»

Закройте глаза, сядьте прямо. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточьтесь на дыхании. Затем попробуйте вспомнить весь свой день в обратном порядке. Вспомните все события и все свои действия в течение дня до момента утреннего пробуждения, попытайтесь вспомнить свои сны. Делайте это без эмоций и рассуждений. Вспоминайте события дня, но не оживляйте их, не фантазируйте. Вспомните, что вы говорили и думали. Не позволяйте себе начинать игру «Если бы я...». Если вам трудно сохранять беспристрастность, представьте, что это жизнь другого человека, которого вы любите таким, каков он есть. Цель этого упражнения – лучше узнать себя, стать более терпимым к себе. После того, как для вас станет привычным задавать себе два магических вопроса и вы достаточно овладеете искусством самонаблюдения, вы научитесь выполнять «Вечерний обзор» очень быстро.



Ольга АКСЮТИНА