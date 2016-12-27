Соседство – дело взаимоуважительное

Неужели горожане разучились общаться по-людски и договариваться друг с другом?

Таким вопросом задались мы после прочтения письма читателя.

Пришло оно из микрорайона Таугуль-3.

«Ежедневно с 5 до 6.30 утра я занимаюсь зарядкой на улице, – пишет нам пенсионер – полковник в отставке Анарбай Аханов. – В это время сосед выгуливает породистую собаку без поводка и намордника. Недавно он завел еще и вторую собаку, которая самостоятельно выходит на улицу из-под ворот и нападает на людей...».

Алматинец утверждает, что работники полиции по его неоднократным заявлениям никаких действенных мер по отношению к нарушителю общественного порядка не принимают. Однако это не так. Сам заявитель переслал нам копию письма из отдела административной полиции Ауэзовского района, где сказано, что «…заявление по факту выгула собаки без намордника было зарегистрировано, внесено в книгу учета информации и рассмотрено в установленный законом срок. По данному факту в отношении хозяина собаки был составлен административный протокол».

Чтобы прояснить все обстоятельства дела, мы связались с участковым инспектором полиции.

– По данному адресу мне приходилось выезжать и улаживать конфликты между соседями не раз, – прокомментировал ситуацию УИП участка № 37 Асылбек Шайкенов. – По факту выгула собаки без намордника с ее хозяином мною была проведена профилактическая беседа, составлен протокол и вынесено предупреждение в соответствии со статьей 408 частью 1 КоАП РК. Неоднократно по заявлению гражданина Аханова в отношении того же соседа мною составлялись протоколы также и за нарушение тишины в ночное время. Это было пять или шесть раз.

Оказалось, что обе стороны конфликта живут по соседству, но по неведомой нам причине между ними существуют какие-то недовыясненные отношения, которые и стали поводом для неоднократных жалоб одной из сторон. Так как участковый инспектор не в силах уладить ситуацию, то гражданину, считающему, что его права нарушены, местные полицейские посоветовали обратиться в суд. Но…

– В суде у меня исковое заявление не приняли, – сетует пенсионер. – В нем не были указаны фамилия, имя, отчество, ИНН и другие данные того, на кого подаешь в суд. Все эти данные должен давать УИП в своем ответе.

Должен ли участковый в этом случае предоставлять такие данные? С этим вопросом мы обратились к специалисту.

– Закон РК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года (статья 20 пункт 1) гласит, что персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством, – поясняет юрист Дияс Абдрахимов.– Участковый инспектор полиции не обязан давать данные гражданина для подачи третьим лицом иска в суд. Потерпевший вправе обратиться с заявлением к УИП и ознакомиться с материалом административного производства по совершенному правонарушению. Если он не согласен с составленным протоколом об административном правонарушении, то вправе обжаловать действия сотрудника полиции в СМАС города Алматы.

То есть, говоря простым языком, под лежачий камень вода не течет. Хочешь что-то узнать, спроси.

Вообще же по всей ситуации с конфликтом между соседями в микрорайоне Таугуль-3 хочется в очередной раз повторить: даже худой мир лучше доброй ссоры. Ведь иной раз сосед становится даже ближе родственника. Недаром в народе говорят: выбирая дом или квартиру, прежде всего смотри на соседей – тебе с ними рядом жить. Так стоит ли по пустякам портить отношения с теми, кто живет за стеной или забором? Тем более что соблюдать элементарные правила человеческого общежития не так уж и сложно.

По поводу жалобы на нарушение правил содержания и выгула собаки «Дежурный по городу» обратился к заместителю городского центра ветеринарии Жылкельды Тлесбаеву. Он пообещал проверить наличие ветеринарного паспорта с отметками о проведенных профилактических прививках у данной собаки.

Кстати, согласно Правилам содержания домашних животных в Алматы, собака должна быть зарегистрированной и иметь ветеринарный паспорт. Это важный документ, в котором указывается владелец, делается описание животного, ставятся отметки о прививках.

Собаку необходимо зарегистрировать и получить ветпаспорт сразу после приобретения. Это можно сделать, например, в Централизованной городской ветстанции, которая находится на проспекте Сейфуллина, 49, или в любой другой ветеринарной клинике. Стоит ветпаспорт недорого – от 500 тенге.

Основным требованием в Алматы является прививка от бешенства. Делается она раз в год. Но животное может заразить человека и другими опасными инфекциями, поэтому ветеринары обычно советуют делать прививки и от них.

Если ваша собака кого-то покусала, то согласно правилам вы должны: доставить пострадавшего человека в поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, клинического осмотра и сдачи анализов (в этом случае как раз и пригодится ветеринарный паспорт собаки с вовремя сделанной прививкой от бешенства); владелец животного, виновного в нанесении травмы, должен сообщить пострадавшему свои имя, фамилию и адрес; доставить животное в ветеринарную клинику под наблюдение ветеринарных специалистов на исключение бешенства; возместить пострадавшему полную стоимость лечения, расходы, связанные с прохождением обследования и реабилитацией, в том числе стоимость косметических операций до полного восстановления облика и физических данных потерпевшего до состояния перед травмой.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА