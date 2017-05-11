Советы космического доктора

Комплексная система терапии Неумывакина

Доктор Неумывакин – человек, мыслящий нестандартно. Основоположник космической медицины в СССР, проработавший в этой области 30 лет. Является лауреатом Государственной премии, членом президиума Общероссийской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей, действительным членом Российской академии естественных наук, медико-технических наук. Народный целитель, основавший собственный медицинский центр, где, помимо основных процедур, лечат… содой и перекисью водорода. Мы предлагаем читателям ознакомиться с комплексной системой терапии Неумывакина и самим сделать выводы о целесообразности ее использования.

Принцип Неумывакина: Организм – это совершенная саморегулирующаяся энергоинформационная система, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо, а запас прочности всегда выше любого повреждающего фактора. Тем не менее нынешнее состояние внешней и внутренней экологии человека требует сознательных усилий для поддержки организма.

Первым и основным шагом должна стать комплексная очистка тела и переход на рациональную систему питания. В литературе сегодня описано множество способов приведения в порядок органов и систем организма, каждый может подобрать для себя наиболее комфортные и доступные способы, главное – помнить последовательность. Начинать нужно с очистки кишечника – главной выделительной системы, затем нужно браться за очищение печени, почек и так далее.

Очистка суставов

Суставы чистят лавровым листом. 5 г листа кипятить в 300 мл воды 3–8 минут, настаивать 3–4 часа. Настой лучше приготовить с вечера, а с утра следующего дня пить по 1 ст. ложке на прием (не более!), выпивая таким образом всю порцию в течение дня. Повторить на 2-й и 3-й день. Затем 7 дней перерыв и снова в течение трех дней прием настоя.



Очистка крови имбирным чаем

1,5 г сухого порошка имбиря залить 1,5 л кипятка, 20 минут держать на слабом огне. За 5 минут до снятия бросить щепотку черного молотого перца. Остудить и в теплый отвар добавить 3 ст. ложки меда. Принимать по 1/3 стакана, смешав с 1/3 стакана лимонного сока и 1/3 стакана теплой воды, 3 раза в день за 30 минут до еды. Настоянный чай хранить в стеклянной банке под крышкой в холодильнике.

Режим питания

Утром, в период с 5 до 7 часов утра местного времени, возьмите в рот щепотку соли и запейте одним стаканом воды комнатной температуры. Затем выпить еще один стакан воды с щепоткой соли, а в течение дня, каждые 2–3 часа, выпивать по 100–200 мл (с добавлением в каждый стакан от 5 до 10 капель 3%-ной перекиси водорода) общим количеством до 2 литров в день (такое количество воды выделяется организмом, и его надо компенсировать), что особенно важно для пожилых людей. Это поможет избавиться от одного из самых распространенных нарушений в работе желчного пузыря, удалить из него застойную ночную желчь, из которой как раз и образуются камни. Кроме того, прием утром натощак двух стаканов воды восполняет потраченную организмом в ночное время воду для его очистки и устраняет запоры.

Жидкости употребляйте не позднее, чем за 10–15 минут до еды и через 1,5–2 часа после еды. После еды рот можно прополоскать (но не глотать) несколькими глотками воды.

Желательно пить только талую воду. Если нет такой возможности, то можно употреблять воду, пропущенную через магнитную воронку, если нет, то через фильтр. Омагниченная вода становится структурированной, ее прием способствует самоочищению организма, нормализации обменных процессов, препятствует образованию атеросклеротических бляшек и т. п.

Не готовьте и не садитесь за стол в гневе. Будьте всегда в добром расположении духа.

Соотношение продуктов в еде должно быть таким: белков (преимущественно растительных) – 15–20%; растительной пищи – 50–60% (чем больше ее в сыром виде, тем лучше); а углеводной – 30–35% (или 1 : 5 : 3).

Белки – мясо (нежирные сорта или белое мясо птицы), рыба, яйца (всмятку), бульоны (первую воду слить), бобовые, грибы, орехи, семечки.

Растительная пища – овощи, фрукты, ягоды, соки, варенье.

Углеводы – хлеб (чем грубее, тем лучше), мучные изделия (чем меньше, тем лучше), крупы, картофель, сахар, конфеты, мед.

Доля жиров не должна превышать 5–10%. Употребляйте топленое сливочное масло, свиное сало, растительное масло только в свежем виде, семечки, орехи. В качестве приправы – различные уксусы. С возрастом необходимо ограничить употребление животных белков: мяса, рыбы – до 2–3 раз и яиц – до 10 штук в неделю.

Растительную пищу (салаты, винегрет и т. п.) желательно принимать за 8–10 минут до приема углеводной или белковой пищи.

Как правило, не надо смешивать углеводную пищу с белковой. И углеводную и белковую пищу можно есть с растительной.

После принятия белковой пищи углеводные продукты можно есть через 4–5 часов, а после углеводных – белковые через 3–4 часа.

Откажитесь от жареных блюд, жирных бульонов, пресного молока, искусственных и рафинированных продуктов (копченостей, колбас, кондитерских изделий, печенья, белого хлеба). Сахар и соль употребляйте в меру, соответственно до 30–40 г и 3 г в сутки.

Пищу необходимо тщательно пережевывать до того момента, пока во рту не исчезнет ее специфический вкус. При этом процесс насыщения происходит быстрее, а объем съедаемой пищи снижается в 2–3 раза, что ведет к нормализации веса.

Старайтесь съедать всю пищу свежеприготовленной. Повторный подогрев или использование пищи через несколько часов после приготовления делает ее «мертвой». Принимать пищу и жидкости в горячем виде нежелательно, их температура должна быть в пределах 22–38 0С.

Так как прием пищи является трудоемким энергетическим процессом ее переработки, всасывания и выведения продуктов отхода, еда должна быть однородной, свежей, с большим количеством растительной пищи.

Процесс переваривания – работа, требующая довольно больших усилий, поэтому после обильной еды желательно 20–30 минут отдохнуть, но не спать.

Принимайте пищу не менее 3–4 раз в день понемногу. Лучше пропустить прием пищи, чем нагрузить желудок, который тоже должен отдыхать.

Ужинать желательно не позже 18–19 часов.

Один раз в неделю необходимо делать разгрузочные (фруктовые, соковые) дни продолжительностью от 24 до 36 часов или голодать, принимая талую воду.

Дыхание по Неумывакину

Делать упражнение надо так. Чуть вдохнуть, немного выдохнуть и задержать дыхание насколько сможете. Почувствовали, что больше не можете задерживать дыхание, довыдохните. Отдохните и снова так дышите. Научитесь так дышать, задерживая дыхание на выдохе до 30–40, а лучше до 60 секунд. Но таких секунд в сутки вы должны в сумме набрать не меньше 30 минут, а лучше 1 час. Только после этого вы начнете забывать, где у вас находится сердце и суставы. В начале освоения этого метода дыхания в области сердца могут наблюдаться незначительные боли; если были раньше экстрасистолы, то они могут снова появиться; на это не надо обращать внимания: все постепенно придет в норму. Просто идет перестройка на естественный, физиологичный тип дыхания, улучшающий работу всего организма за счет лучшего насыщения тканей кислородом.

Что такое перекись водорода?

Перекись водорода – это бесцветная жидкость без запаха, ее формула Н202. Это нестойкое соединение, хорошо растворимое в воде и разлагающееся даже при комнатной температуре на свету, в связи с чем хранить ее лучше в пузырьках из темного стекла. В аптечной сети, как правило, продается 3%-ная перекись, ее мы и будем использовать для лечения. В организме перекись водорода под воздействием фермента каталазы разлагается на воду и атомарный кислород, защищая клеточные структуры от повреждений. Доказано, что перекись водорода участвует во всех биоорганических процессах обмена веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей, а также в образовании витаминов, в работе всех ферментных, гормональных систем, в выработке тепла в организме, она способствует переходу сахара из плазмы крови в клетки без помощи инсулина. Однако помимо насыщения организма атомарным кислородом перекись водорода играет и другую, возможно, более важную роль – окисляет токсические вещества.

Показания к применению

Так как перекись водорода уничтожает любую патогенную микрофлору, ее используют при любых вирусных инфекциях, грибковых заболеваниях, гнойных инфекциях, дисбактериозе кишечника и таком грозном заболевании, как кандидоз. Особенно активна перекись водорода при любых расстройствах сердечно-сосудистой системы: заболеваниях сосудов головного мозга, периферических сосудов (церебростения, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера), при любых патологических проявлениях, наблюдающихся в области сердца (стенокардия, ишемия, инфаркт, в том числе и в острый период), при варикозном расширении вен, тромбофлебите, при ишемическом или геморрагическом инсульте, облитерирующем эндартериите и др.

Наружное применение

1–2 ч. ложки 3%-ного раствора Н202 – на 50 мл воды. Используется в виде компрессов (держать 0,5–1 час), втираний в любые болезненные места (область сердца, суставы и т. д.), для полоскания рта, смазывания кожной поверхности при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и т. п. При кожных заболеваниях (экзема, псориаз и др.) следует смазывать высыпания неразбавленной 3%-ной перекисью 1–2 раза в день до полного их исчезновения. Если у вас грибок на ногах или в других местах или бородавки на теле и другие высыпания, рецепт тот же самый. При различных заболеваниях ушей, тугоухости вначале следует использовать 0,5%-ную перекись, затем повысить концентрацию до 3% (закапывать или вводить на ватном тампоне).

Внутреннее применение

Принимать, начиная с 1 капли на 2–3 ст. ложки воды (30–-50 мл) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1,5–2 часа после, ежедневно добавляя по одной капле до 10 на 10-й день. Сделать перерыв два-три дня и принимать уже по 10 капель, делая перерыв через каждые два-три дня. Некоторые больные вообще не делают перерыва.

Применение через нос

При любых заболеваниях или некомфортных состояниях (гриппе, простуде, головной боли), особенно при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, заболеваниях носоглотки (гайморите, воспалении лобных пазух), шуме в голове и др. следует закапывать перекись водорода в нос, из расчета 10–15 капель на 1 ст. ложку воды и по целой пипетке закапать сначала в одну, а потом в другую ноздрю. Когда через 20–30 секунд из носа начнет выделяться слизь, надо пойти в ванну, наклонить голову к плечу, пальцем зажать ноздрю, которая сверху, а через нижнюю спокойно выдуть все, что из носа выйдет. Затем наклонить голову в другую сторону и проделать то же самое. Минут 10–15 ничего не пить и не есть.

Ольга АКСЮТИНА