Странности тротуаров

Вы замечали, что не для всех пресловутая «красная линия» на городских тротуарах является незыблемой чертой, за которой никаких построек не должно быть в принципе? Об очередном подобном «нарушении границы» пойдет речь ниже.
К «дежурному по городу» обратилась алматинка Любовь Орлова с вопросом, кто разрешил поставить забор на тротуаре?
– Очень странный тротуар находится на северной стороне проспекте Абая, между улицами Баума и Гайдара, – сообщает жительница микрорайона № 1. – Прямо на пешеходной дорожке стоит забор, который сузил ее наполовину.
На месте выяснилось, что по этой части тротуара пешеходы буквально протискиваются по одному. Разойтись встречным путникам трудно, и потому им приходится пользоваться проезжей частью дороги.
– Но это опасно! – встревожена Любовь Орлова. – В любой момент может произойти трагедия!
Отсюда и вопрос, кто разрешил поставить забор на тротуаре, и предположение алматинки, что это самозахват.
– Но почему никто из районного руководства не обращает на это внимания? – резонно интересуется неравнодушная горожанка. – Ведь это наша единственная дорога. Разве мы как пешеходы не имеем права на безопасное передвижение по тротуарам?
От редакции: Переадресуем эти вопросы в службу благоустройства Ауэзовского района.
Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА