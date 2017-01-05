05 января 2017 Как жить 01-05.01.2017 63

Странности тротуаров

Об очередном подобном «нарушении границы» пойдет речь ниже

Вы замечали, что не для всех пресловутая «красная линия» на городских тротуарах является незыблемой чертой, за которой никаких построек не должно быть в принципе? Об очередном подобном «нарушении границы» пойдет речь ниже.
К «дежурному по городу» обратилась алматинка Любовь Орлова с вопросом, кто разрешил поставить забор на тротуаре?
– Очень странный тротуар находится на северной стороне проспекте Абая, между улицами Баума и Гайдара, – сообщает жительница микрорайона № 1. – Прямо на пешеходной дорожке стоит забор, который сузил ее наполовину.

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На месте выяснилось, что по этой части тротуара пешеходы буквально протискиваются по одному. Разойтись встречным путникам трудно, и потому им приходится пользоваться проезжей частью дороги.
– Но это опасно! – встревожена Любовь Орлова. – В любой момент может произойти трагедия!
Отсюда и вопрос, кто разрешил поставить забор на тротуаре, и предположение алматинки, что это самозахват.
– Но почему никто из районного руководства не обращает на это внимания? – резонно интересуется неравнодушная горожанка. – Ведь это наша единственная дорога. Разве мы как пешеходы не имеем права на безопасное передвижение по тротуарам?
От редакции: Переадресуем эти вопросы в службу благоустройства Ауэзовского района.

Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА