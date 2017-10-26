Цигун – не чудо, а путь к здоровью

Давайте разберемся, что это такое

Благодаря средствам массовой информации во многих странах сейчас известно, что цигун творит чудеса в профилактике и лечении заболеваний. Есть выдающиеся мастера цигун, прожившие более 100 лет и сохранившие при этом отличное здоровье. Однако многие продолжают считать эти практики чем-то вроде суеверия или колдовства. Давайте разберемся, что это такое, и есть ли научные обоснования чудесных исцелений с помощью него.

Изучение феномена цигун

В Китае практика цигун уходит корнями приблизительно к 400 г. до н. э. Это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосских и отчасти буддийских психопрактик, выполняемых преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями. Цигун представляет собой систему дыхательных и двигательных упражнений, носящих практический характер. В Поднебесной издревле существовало множество школ и направлений, и только в 50-х годах прошлого века коммунистическое правительство Китая решило легализовать эти техники под общим названием «цигун». В это же время появился интерес к научному обоснованию энергетических практик. В начале 1960-х годов ученые-медики в Шанхае провели предварительное изучение физиологических аспектов цигун. Тесты, проведенные с практикующими, находившимися в состоянии цигун, показали замедление сердечного ритма, сниженную частоту дыхания и значительное уменьшение потребления кислорода – в некоторых случаях на 70 % ниже, чем в нормальном состоянии. Это было расценено как свидетельство об аккумулировании энергии в теле человека. В ноябре 1977 г. ученые Института ядерных исследований при Академии наук Китая обнаружили низкочастотное модулированное инфракрасное излучение вайци (внешней энергии), исходящей от рук Линь Хоушэна, мастера цигун. Год спустя такое же открытие было сделано в отношении практикующего цигун Чжао Гуана. В момент испускания энергии было зафиксировано 20 %-е увеличение микроциркуляции в кончиках пальцев Чжао.

Было обнаружено, что испускаемая этими практикующими вайци имеет различные физические особенности в зависимости от методов практики, которым они следовали. Помимо инфракрасного излучения отмечались статическое электричество, потоки микрочастиц, термодинамические потоки и низкочастотные магнитные токи. Результаты экспериментов показали, что вайци, испускаемая практикующими цигун, способна разрушать определенные болезнетворные бактерии (такие как colibacillus, bacillusdysenteriae, staphylococcusalbus и staphylococcusaureus), способствуя увеличению CAMP в плазме, что имеет важное влияние на регулирование метаболизма и помогает стимулировать синтез ДНК в лимфоцитах, усиливая таким образом иммунологические функции организма.

Наблюдались также и физиологические изменения у практикующих цигун во время упражнений. В числе прочих желчевыделение (то есть секреция желчи) в процессе работы было гораздо более активным. У тех, кто страдал от гипертонии, фиксировали снижение кровяного давления. Отмечалось повышение температуры поверхности тела в определенных акупунктурных точках, на которых концентрировалось внимание практикующих цигун.

Головной мозг и нервная система управляют деятельностью всего тела. Было обнаружено, что частота альфа-ритма, зарегистрированная и во фронтальной, и в затылочной области во время занятий цигун, меньше, чем во время отдыха. Во многих случаях частота могла падать до 7.5 Гц против обычной цифры в 10 Гц или более. Физиологические изменения, обнаруженные при вышеупомянутых экспериментах, предоставили научную базу для использования цигун в целях поддержания здоровья и лечения. Особенно важно то, что эти изменения были проверены учеными, которые сами участвовали в экспериментах, упорно практикуя цигун.

В одном из опытов цигун-терапевта попросили лечить человека с парализованными нижними конечностями. Когда он излучал ци из руки на расстоянии примерно 30 сантиметров от нижней части живота пациента, бедра и ступни парализованного начали трястись, несмотря на то, что он был накрыт ватным одеялом. Что же вызвало этот необыкновенный феномен?

Дальнейший анализ вайци, излучаемой цигун-терапевтами, обнаружил, что она содержит не только энергию определенного вида, но и переносит уникальные сигналы, варьирующиеся в зависимости от физиологических особенностей и ментальной активности цигун-терапевтов. Когда эти сигналы воздействуют на определенные акупунктурные точки, регулируются функции различных систем тела, вызывая таким образом у пациента определенные физиологические и биохимические эффекты.

Основываясь на этих открытиях, уже в начале XXI века некоторые исследовательские группы в сотрудничестве с больницами разработали бионические инструменты для терапевтического использования со вполне удовлетворительными результатами. Развитие таких инструментов, которые смоделированы по типу живых организмов, дали рождение новой идее лечения заболеваний при помощи «живых единиц генетического кода». Несмотря на уже достигнутые в исследованиях цигун результаты, остается еще множество вещей, ждущих научного объяснения. Тем не менее научные исследования дали хорошее начало развитию данной области, которой суждено большое будущее.

Ольга АКСЮТИНА

Мы попросили прокомментировать научные исследования, проведенные в Китае, мастера лечебного цигун и тянь-шаньской йоги алматинца Юрия Пака:

– Юрий Александрович, вы ведете оздоровительные группы уже около 20 лет. Были в вашей практике случаи исцеления болезней с помощью упражнений цигун?

– Разумеется, все нужно проверять на реальность, иначе я бы этим не занимался. Например, с помощью лимфатического дренажа удана можно избавиться от различных новообразований в организме: кист, доброкачественных опухолей, камней в почках. Один мой ученик, которого готовили к операции, за неделю вылечился от коралловых камней, практикуя удану ежедневно по несколько часов. Есть специальные упражнения для гипертоников, для людей с искривлениями позвоночника. Таких случаев в моей практике масса, приходят люди с кривой спиной, через полгода тренировок они уже имеют правильную осанку. По поводу лечения парализованных – это тоже возможно, мы осваиваем в группе специальный меридианный массаж, с помощью которого можно помочь таким людям. Если знаешь механизмы работы тела, всегда можно найти способы их регулирования и приведения в гармонию. Если, вдохновившись исследованиями, вы решили приступить к одному из видов практики цигун, я советую начать с простых доступных упражнений. Это лечебная гимнастика доктора Шена. Китайский врач Шен известен как популяризатор одной из эффективных систем психофизиологической регуляции для пожилых людей. Гимнастика по системе Шена сочетает движение и глубокую концентрацию внимания на выполняемом упражнении, дыхательную гимнастику и самомассаж. Рекомендуется для начинающих, а также для людей пожилого возраста, страдающих гипертонией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, артрозом. Если вам сложно сделать полный комплекс, можно поделить его на две части и выполнять утром и вечером.

Специальные лечебные упражнения для пожилых людей или страдающих хроническими заболеваниями

Во введении в систему Шена внимание обращается на следующие основные положения:

Отвлечение мышления – быть спокойным, отвлечься от посторонних мыслей.

Правильная постановка тела: голова, позвоночник и пятки расположены в одной вертикальной плоскости.

Закрытие с двух концов: рот закрыт и зубы слегка соприкасаются, анус подтянут.

Расслабление мышц тела для спокойного и естественного движения.

Регулирование дыхания: дыхание спокойное, медленное, глубокое.

Начать и закончить отдыхом, сидя удобно, спокойно с полузакрытыми глазами, отстранив все думы и заботы.



Основные упражнения системы Шена

Сидя по-турецки, руки сложены на животе, сделать медленно 50 дыханий (вдох и выдох) через нос.

В этом же положении 36 раз двигать челюстями как при пережевывании пищи.

100 раз массировать колени круговыми движениями кистей.

Кисти рук заложить за спину, на область поясницы и 100 раз массировать поясницу движениями вверх-вниз.

В том же положении 100 раз массировать доступную часть спины.

100 раз массировать боковые части туловища сверху до бедер.

Массаж живота круговыми движениями по 20 раз каждой рукой.

Массаж груди и живота по овалу по 20 раз каждой рукой.

Массаж груди по овалу по 20 раз каждой рукой.

Массаж по средней линии тела методом поглаживания сверху вниз, от груди до пупка каждой рукой по 20 раз.

Массаж ладонями боковой поверхности шеи от уха к позвоночнику по 30 раз с каждой стороны.

Делать охватывающие движения левой рукой правого плеча, а затем правой рукой левого плеча, стараясь достать область лопатки по 20 раз каждой рукой.

Массировать лоб, виски, щеку правой рукой справа налево, левой рукой слева направо по 20 раз каждой рукой.

Основанием ладони правой руки массировать область правого глаза, затем основанием левой ладони массировать область левого глаза по 20 раз каждой рукой.

10 раз массировать нос сверху вниз обеими ладонями.

«Умывальными» движениями массировать лицо сверху вниз 10 раз.

Подушечками больших пальцев массировать область висков по 10 раз.

Обеими руками 10 раз массировать область темени.

Массировать область ушей спереди назад и обратно одновременно с обеих сторон 10 раз.

Прижать ладони к ушам и путем сбрасывания указательного пальца со среднего 20 раз массировать затылок.

Выбрасывание рук вперед на ширине и на высоте плеч ладонями внутрь, затем сгибание в локтях с одновременным сжиманием кулаков по 10 раз.

Руки поднять вверх и затем по 10 раз делать вращательные движения кистями наружу, напрягая мизинцы, и внутрь, напрягая большие пальцы.

Сжать руки в кулаки и, не сгибая в локтях, 10 раз поднимать и опускать руки.

Вытянуть руки вперед на ширине плеч ладонями вверх, затем сгибать в локтях на себя и вновь разгибать, 10 раз разводить в стороны и вновь сводить.

Руки, сжатые в кулаки, развести в стороны на уровне плеч, затем 10 раз поднимать вверх и опускать до исходного положения.

Ноги несколько расставлены, все тело прямое. 50 полуприседаний с движениями рук вперед, в стороны и обратно, кисти при этом разжимаются и пальцы растопыриваются.

Ноги вместе. Руки на уровне плеч, сгибая в локтях, приводят к корпусу и затем разводят в стороны. При разведении рук подниматься на носки. Повторить 10 раз.

Исходное положение прежнее. Руки вытянуть перед собой и разжать кулаки. Затем 10 раз приводить руки к груди, отводить локти насколько возможно назад, сжимать кулаки, после чего вернуться в исходное положение.

Повторить предыдущее упражнение, но без отведения локтей назад.

Ноги на ширине плеч, руки на талии. По 10 наклонов корпуса вправо и влево.

Исходное положение то же. Вращение корпусом по 10 раз в каждую сторону. При поворотах смотреть вверх.

Упражнение повторить, но при поворотах смотреть вниз.

Исходное положение то же, наклоны туловища вперед и назад.

Исходное положение то же. 10 глубоких приседаний.

Исходное положение то же. Поочередно поднимать согнутую в колене ногу, затем, напрягая бедро, вытягивать ее вперед, после чего приводить в исходное положение. Повторить по 10 раз.

Ноги вместе. Поочередно по 10 раз отводить ступни в стороны, вращая в голеностопных суставах.

При прямом корпусе и вытянутых руках ходьба с резким вытягиванием ног.

Ходьба на месте «иноходью» с резким выбрасыванием вперед одноименных руки и ноги.

Чередовать движения одноименными конечностями в разные стороны (нога вперед – рука назад) по 10 раз.

Вращательное движение на месте сначала влево, потом вправо. Для этого руку, полусогнутую в локте, поднять до уровня плеча и отвести в сторону. Следя за нею глазами, поворачивать голову, туловище и переступать сначала одноименной ногой, потом противоположной. Повторить 10 раз в каждую сторону.

В спокойном положении, стоя навытяжку, выполнить 50 дыхательных движений.