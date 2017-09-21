Учебная степень

Как убедиться что ребенок, школьник, студент учится в достойных условиях?

В детских садах из дождавшихся очереди формируются группы, в школах приветствуют первоклассников, в институтах – первокурсников. И что характерно, год от года во всех трех ступенях – дошкольного, школьного и вузовского воспитания-обучения отмечается количественный прирост. А в последние три года он, этот прирост, достиг и вовсе небывалых размеров.

– Никогда еще ни в советское, ни в постсоветское время рождаемость в Казахстане не была на таком подъеме, – констатируют статисты.

И правильно: жизнь улучшается, все меньше бесквартирных, все больше миллионеров, чего ж не рожать? Но тут, как всегда, внезапно обнаруживается, что в стране нашей недостаточное количество детских садов, школ и вузов. То, что осталось в наследство, не способно вместить поток бэби-бума, пытливых шестилеток, которые пока что так и не определены со сроком обучения, и желающих получить диплом о высшем образовании. Есть среди последних и такие, кто желает получить не только диплом, но и само высшее образование. Однако сейчас не о качестве учебы, а…

О санитарных нормах и правилах

Так называемые СанПиНы утверждены приказом министра национальной экономики Республики Казахстан 17 марта 2015 года № 217. И в этом документе предусмотрено все, что должно быть в садах, школах и вузах. Вплоть до таких казалось бы мелочей, какие растения не должны находиться на территории, прилегающей к заведению. (Полный текст – в Интернете, а здесь – главное.)

Но более всего нас, и особенно тех, у кого детки дожидаются своей очереди в детсад, волнуют вопросы: сколько соседей будет у чада в группе, а успеет ли за всеми уследить воспитатель?

Есть такой раздел, читаем:

Наполняемость групп дошкольных организаций.

В группах ясельного возраста малышей должно быть не более десяти! В первой младшей группе, от двух до трех лет, допускается иметь 20 воспитанников. В остальных – не более 25 человек.

Здесь у проницательного читателя могут возникнуть вопросы: как так, очередь в детсад не менее трех лет, а группы есть от года до трех?! Кто же в них попадает?

Но и этот очень интересный вопрос не в тему нашего разговора…

Перейдем к следующему разделу.

Санитарно-эпидемио­логические требования к территории объектов

Однако прежде сделаем краткое отступление: на этом все, что касается государственных дошкольных, школьных, средних и высших учебных заведений, мы не комментируем – им что положено, то выдано, то есть не то, что положено по цитируемому приказу министра, а по выделенному бюджету. И выше они не поднимутся. Но есть же у нас и частный сектор в этом триедином сегменте заботы о подрастающем поколении. Вот о нем-то речь ниже. Знайте, за что вы свои кровные платите!

Территория детского объекта (ДО) с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждается; здесь не высаживают деревья и кустарники, дающие при цветении опушенные семена; въезды и входы, проезды, дорожки покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, доступным для очистки.

Групповые площадки предусматриваются отдельными для каждой группы. Размеры групповых площадок ДО принимаются не менее 6 м2 на одно место. Все площадки изолируют друг от друга зелеными насаждениями (кустарниками) и оборудуют теневыми навесами из расчета 1,6 кв. м на

1 место в группе для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов предусматривается деревянным.

Выбирая коммерческий детсад для своего ненаглядного малыша, имейте в виду…

Санитарно-эпидемиологические требования к помещению и оборудованию

ДО, размещенные на первом этаже многоквартирного жилого дома, должны иметь отдельный вход, не совмещенный с подъездом. И главное, количество детей не должно превышать проектную вместимость объекта – ниже мы приведем кубатуру, положенную на одного ребенка.

Спальни ДО оборудуют индивидуальными стационарными кроватями.

В группах ДО с полным днем пребывания детей при использовании двухъярусных и раскладных кроватей с твердым ложем соблюдаются нормы площади на одного ребенка не менее 2 м2 и наличие ограждения двухъярусных кроватей высотой не менее 0,3 м от ложа.

Однако внешкольные организации, размещаемые в многоквартирных жилых домах, в частных домовладениях, во встроенно-пристроенных помещениях, могут не иметь отдельного земельного участка.

Так что выбор частного детсада за вами.

Что касается учебных заведений, то…

Эти объекты должны размещаться в самостоятельном здании или нескольких отдельных зданиях. Допускается размещение общеобразовательных объектов, ТиПО и вуз в приспособленных зданиях.

Площади помещений учебных кабинетов и аудиторий ТиПО и вуз определяют:

1) не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося – для 12–15 мест;

2) 2,2 м2 на 1 обучающегося – для 16–25 мест;

3) 1,8 м2 на 1 обучающегося – для 26–49 мест;

4) 1,5 м2 на 1 обучающегося – для 50–75 мест;

5) 1,3 м2 на 1 обучающегося – для 76–100 мест;

6) 1,2 м2 на 1 обучающегося – для 100–150 мест;

7) 1,1 м2 на 1 обучающегося – для 150–350 мест;

8) 1,0 м2 на 1 обучающегося – для 350 и более мест.

Допускается организация двухсменного режима обучения при условии соблюдения в каждой смене нормы площади на одного обучающегося и требований настоящих санитарных правил.

Требования к оборудованию учебных объектов

На объектах учебные кабинеты, лаборатории оборудуют рабочими столами со стульями. Использование скамеек, табуретов и стульев без спинок не допускается.

Наибольшая удаленность последнего места учащегося от классной доски в учебном помещении – 860 см;

Высота нижнего края классной доски над полом (в рабочем положении) – 80 см (для начальных классов) – 90 см (для 5–11 (12-х) классов);

При этом допускается временное изменение расстановки учебной мебели согласно специфике образовательного процесса.

Обеспечение водой, теплом и прочими благами цивилизации

Напоминать о том, что в наше время учебное заведение должно обеспечиваться безопасной и качественной питьевой водой, излишне, а вот проверить, как организован питьевой режим вашего ученика, следует. У него непременно должна быть питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки и другие) и бутилированная. При этом по показателям качества и безопасности вода должна соответствовать установленным требованиям законодательства Республики Казахстан.

Допускается использование кипяченой питьевой воды.

Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи с высотой не менее 10 см.

Так же как вода, обеспечивается высокое качество света.

Без естественного освещения допускаются только технические и подсобные помещения.

В учебных помещениях предусматривают боковое левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м устанавливают правосторонний подсвет с высотой не менее 2,2 м от пола. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от учащихся.

В одном помещении применяют лампы одного типа. При освещении лампами накаливания используют светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечиваются плафонами.

Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей светильниками, которые размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. Это в наше время, конечно же, не всегда актуально, так как частные учебные заведения имеют интерактивные доски.

Учебные помещения проветривают во время перемен, а также до начала и после занятий.

Чем нельзя кормить детей и подростков

Как правило, частники имеют в учебном заведении свои столовые и кухни. Так вот, приказ министра запрещает им изготовление и реализацию: простокваши, творога и других кисломолочных продуктов; фаршированных блинчиков; макарон по-флотски; зельцев, форшмаков, студней, паштетов; кондитерских изделий с кремом; морсов, квасов; жареных во фритюре изделий; яиц всмятку, яичницы-глазуньи; сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом; окрошки; грибов; продуктов домашнего приготовления; первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; газированных и безалкогольных энергетических напитков (за исключением минеральных и питьевых вод); чипсов, сухариков, гамбургеров, хот-догов; острых соусов, кетчупов; жевательных резинок. Не допускается использование: непастеризованного молока, творога и сметаны без кипячения или без термической обработки; яиц и мяса водоплавающей птицы; остатков пищи от предыдущих приемов, а также пищи, приготовленной накануне; молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных; субпродуктов, за исключением языка, сердца и печени; мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы; генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники; нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов.

И самое главное…

Наполняемость классов для общеобразовательных учреждений устанавливается не более 25 учащихся.

В приказе министра есть такая строка: «Численные значения расчетной наполняемости классов могут быть изменены в соответствии с требованиями местных органов власти». Касается это, естественно, госшкол, которых у нас крайне мало. Оттого в классах по 40 и более учеников.

Учитывая, что в некоторых школах Алматы уже в прошлом году были первые «О», «П», «Р» классы, делом ближайшего будущего должно стать увеличение детсадов и школ до такого уровня, чтобы вышеперечисленные, а лучше все без исключения положения СанПиНов РК исполнялись неукоснительно.

Теория и практика

Чтобы посмотреть на то, как в жизни воплощаются приказы министров, мы отправились в некоторые заведения.

– Что вы! Какие могут быть проверки от журналистов! – открестились от нас почти все директора и потребовали письменного на то разрешения от городских властей.

И только в Центрально-Азиатском технико-экономическом колледже отказа не последовало. Руководитель ЦАТЭК Жанар Баймухамбетова сама провела нас по колледжу, в котором сегодня обучаются 900 человек.

Учебный процесс здесь осуществляется в 3 корпусах, общая площадь которых 5818,3 кв. м. То есть по всем нормам она в два раза больше минимальной. Все аудитории колледжа оснащены современным мультимедийным оборудованием, которое подключено как к локальной сети колледжа, так и к Глобальной сети. И даже мебель здесь расставлена в соответствии с требованиями приказа.

В кабинет физики предусмотрено специальная проводка электроэнергии, в кабинет химии – вода и канализация.

Каждый кабинет хорошо проветривается, полноценно освещен и выдержан температурный режим. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, освещению, вентиляции, микроклимату объектов полностью выполняются.

На этажах имеются туалетные комнаты, естественно, раздельные. В них установлены раковины и средства гигиены.

Учащиеся ежегодно проходят обязательный профилактический осмотр, флюорографическое обследование и получают лечебные услуги в городской поликлиникой № 33. Кроме того, имеется свой медицинский пункт, оснащенный всем необходимым. Все посещения учащимися медицинского пункта фиксируются в журнале регистрации амбулаторных больных. Вся медицинская помощь оказывается бесплатно.

Есть здесь своя столовая на 150 посадочных мест общей площадью 330 кв. м, обеспечивающая горячее питание по доступным ценам.

Увиденным мы были удовлетворены – есть в Алматы примеры для подражания.

Василий ШУПЙЕКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА