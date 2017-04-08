Учитель – наставник жизни

Завтра в семье Темирбековых особенный день - золотой свадебный юбилей!

Батима Сагандыковна и Сабыр Мирханович создали теплое гнездышко, где понятия «любовь», «спокойствие» и «уют» – не просто слова, а естественная потребность, что-то неизбежное. Это достойный пример олицетворения семьи – самого дорогого, что есть у человека в этой жизни.

Знаменательное событие поспешили предвосхитить их дети, внуки, правнуки, все, кто эти годы окружен их безоговорочной любовью. В поздравительной телеграмме они написали: «9 апреля 2017 года у наших бабушки и дедушки золотой юбилей, 50 лет со дня вступления в брак! Спасибо Вам за воспитание нас, наших детей, ваших правнуков. Желаем Вам крепкого здоровья! Только Вы не болейте! С уважением, низким поклоном сыновья, снохи, внуки и правнуки».

Спустя полвека Сабыр Мирханович с трепетным чувством рассказывает о первой встрече с будущей женой и прожитых вместе годах:

– Эту удивительно обаятельную девушку, студентку КазгосженПИ из Алматы, я полюбил 50 лет назад. Тогда я знал только ее имя. В 1963 году меня призвали в армию. Со своей Батимой я лишь переписывался и мечтал быть ближе к ней.

Моя мечта сбылась. Я окончил сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор и предложил своей Батиме руку и сердце.

Сегодня у нас двое детей, шесть внуков, четыре правнука, мы счастливы с Батимой Сагандыковной Муслимовой-Темирбе­ковой.

Преданный супруг с нежностью вспоминает, как безупречная во всем Батима более 30 лет проработала в Костанайской области учителем химии и биологии. Вырастила и достойно воспитала двоих сыновей, дала им и снохам высшее образование, на свое пенсионное накопление справила свадьбу внуку. Как эта хрупкая женщина, обладающая высоким интеллектом и долей юмора, стойко переносила вместе с мужем все заботы и жизненные трудности. За тридцатилетнюю педагогическую деятельность Батима Сагандыковна неоднократно награждалась грамотами от имени руководства района, города, республики.

Сам глава семейства Сабыр Мирханович в 1961 году в городе Ташкенте на «отлично» окончил школу по подготовке бухгалтеров для совхозов. Трудовую деятельность начинал бухгалтером автопарка в Курамском совхозе Алматинской области. Первую свою грамоту он получил от РК ЛКСМ комсомола за счетную работу в Чиликском районе. С 1963 по 1966 годы служил в рядах Советской Армии, затем последовала учеба в институте. В 1970–1994 годах работал на механическом заводе ДАГОК инженером по нормированию труда, сначала специалистом КРУ района, а после и начальником КРУ. С 1994 по 2008 год до выхода на пенсию работал в Комитете КРУ МФ РК на разных ведущих должностях. За многолетнюю безупречную работу в КРУ МФ РК неоднократно награждался почетными грамотами министра финансов республики.

Вспоминая своих коллег, первых наставников, стоявших у истоков образования Госфинконтроля Казахстана и внесших неоценимый вклад в развитие отрасли, он непременно упоминает такие имена, как Аимбетов С. С., Ракышев М. А. Велимухабетов М. М., Карибаев О. К. и другие. Основное звено кадрового состава тогда составляли финансовые специалисты, обладающие практическим опытом, как Адинов Ж. К., Гапченко Л. Б., Бородин В. Е., Ажибаев Р. Р, Алмепеисова К. М.

– С небольшим опозданием, правда, в честь 25-летия Независимости Казахстана и празднования Наурыз через газету «Вечерний Алматы» поздравляю молодежь и всех ветеранов финансовой службы республики, особенно моих терпеливых наставников, специалистов, проработавших со мной более 15 лет в КРУ МФ РК в Департаменте казначейства Алматы. Желаю всем сотрудникам МФ РК успехов в работе, здоровья, счастья и мира вашим семьям, – поблагодарил всех ветеран труда Сабыр Темирбеков.