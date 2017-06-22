Учиться никогда не поздно

Качество казахстанского образования снижается и требует реформ

Об этом заявил известный казахстанский профессор, доктор педагогических наук Аскарбек Кусаинов. Он предложил свою концепцию повышения качества среднего образования Республики Казахстан.

– В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Нурсултан Абишевич говорит о том, что Казахстан в 2050 году должен войти в число 30 ведущих стран мира. Для этого, на наш взгляд, качество образования должно повыситься, так как оно является основой экономического роста, благосостояния и безопасности страны. Особо меня беспокоит уровень нашего среднего образования, так как в школе закладывается фундамент образования. Я задумался над этими словами Главы государства, и как ученый-компаративист решил разработать научную основу повышения качества среднего образования. Для этого надо было изучить историю развития отечественной системы образования и развитие систем образования ведущих стран мира, найти закономерности ее развития. Когда я представил масштаб этой работы, честно говоря, мне стало страшновато. Ведь это работа целого института. В работе над концепцией мне помогали мои коллеги. Первый ее проект при поддержке депутата Мажилиса Парламента РК Гульмиры Истайбековой был обсужден во всех областных управлениях образования и городов Астаны и Алматы, во многих вузах, колледжах. В целом она была одобрена. Мне поступил ряд предложений и замечаний.

Изучив показатели международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS за последние 12–15 лет, ученые выяснили, что учащиеся Сингапура, Гонконга (Китай), Японии, Тайваня, Финляндии, Южной Кореи, Канады, Эстонии, Макао, Новой Зеландии стабильно показывают высокие результаты. То есть эти страны являются странами-призерами в области образования. В этих государствах осуществляется подготовленная на научной основе политика повышения качества среднего образования, общей целью которой является сохранение национальных особенностей и культуры, развитие родного языка, реализация воспитания творческой, неординарно мыслящей, гармоничной и духовно богатой личности. Таким образом, основной целью является воспитание человека. В этих странах считается, что одно неправильное решение в подборе кадров может привести к сорока годам плохого преподавания.

К примеру, в педвузы и колледжи в Казахстане документы сдают в основном выпускники, окончившие школу со средними показателями. В развитых странах на педагогические специальности принимаются документы лучших выпускников школ. У нас занятия в вузе слабо ориентированы на практику. На Западе же молодежь сдает специальный экзамен, определяющий их профессиональную пригодность к педагогической специальности. К тому же там к студентам сразу же прикрепляются наставники, чего нет у нас.

Исследования, проведенные учеными компании McKinsey & Company в трех штатах США, показали, что если восьмилетним ученикам средней способности дать разных учителей: одного – высокой, а другого – низкой квалификации, то результаты обучения учащихся отличаются за 3 года на 50 с лишним процентов. Ученые доказали, что учащиеся, плохо успевавшие в возрасте 11 лет, имеют лишь 25-процентные шансы достичь необходимого уровня в возрасте 14 лет. 75 процентов из этих учеников не могут получить такое знание.

Если в одних классах будут вести занятия магистры стран-призеров, которые работают с наставниками, а в других классах – наши выпускники педагогических вузов, которые работают формально с наставниками, то за три года их работы знания у учащихся будут отличаться на 60–70 процентов.

– Немалую роль в том, чтобы наши учащиеся получали хорошие знания, играет и уровень знаний у наших педагогов. Что вы предлагаете в этом направлении?

– В развитых странах считается, что качество образования не может быть выше качества работающих в них учителей, поэтому единственным способом повышения его качества образования является повышение уровня преподавания. Мы в первую очередь должны думать о повышении качества учителей начальных классов.

В развитых странах учителям назначены достойные базовые заработные платы, ведь уровень начальной зарплаты оказывает существенное влияние на выбор учительской профессии. Когда профессия учителя приобретает высокий статус, учителями становятся более талантливые люди, что приводит к дальнейшему повышению статуса этой профессии. Эта закономерность проявилась с особой очевидностью в Финляндии, Японии и Южной Корее.

Правительством страны уделяется большое внимание повышению качества педагогических кадров. Только национальному центру повышения квалификации «Өрлеу» ежегодно направляется более 5 млрд тенге. Огромные средства выделяются ТОО «Центр педагогического мастерства».

Учителей освобождают от работы, и они приезжают в эти центры на длительное время. Там им читают лекции, с ними проводят семинарские занятия. В развитых странах этот метод используется очень редко. Так что представление, что привнесенные извне идеи автоматически приведут к изменениям в школе, весьма сомнительны. Признано, что хороших учителей могут воспитывать только хорошие учителя, поэтому в школах созданы все условия для того, чтобы педагоги учились друг у друга, вместе планировали уроки и помогали друг другу совершенствоваться.

Самым эффективным путем повышения квалификации является работа учителей с наставниками. Например, в Японии молодым учителям на протяжении первого года работы до двух дней в неделю предоставляется индивидуальный наставник.

Поэтому нам надо создать полноценно действующий институт коучеров. Сегодня в школах работают более 275 тысяч учителей, из них более 70 тысяч – в международных космических школах. Среди них более 56 тысяч являются учителями высшей категории, кроме того, НЦПК «Өрлеу» и ЦПМ по своим программам подготовили тренеров, которые должны были работать наставниками в своих школах. Так как эта работа не оплачивается, они ее выполняют формально.

Мы предлагаем Министерству образования и науки РК выбрать наставниками 10 тысяч опытных учителей-методистов и, доплачивая в месяц по 40 тысяч тенге, поручить им в течение года повысить квалификацию шести учителей. При такой постановке вопроса они в течение года будут качественно повышать квалификацию 60 тысячам учителям. Для этого этим 10 тысячам наставников надо будет оплатить в течение года 4,8 млрд тенге. Таким образом, квалификацию всех учителей школ, где обучаются около 90 процентов всех учащихся Казахстана, можно качественно повысить в течение 2–3 лет, создавая реально действующий институт наставников.

Учитывая реальную ситуацию каждой школы, необходимо реализовать эффективный механизм работы учителей с наставниками.

При этом в первую очередь надо добиться того, чтобы во всех переходных классах на новое содержание образования молодые учителя работали с наставниками.

Для повышения компетентности казахстанских учителей необходимо определить опытных учителей, работающих в настоящее время в школах, и, использовав их в качестве наставников, создать институт наставников или коучеров. Опираясь на опыт Южной Кореи, нужно подготовить мини-стандарты для учителей начальных классов по всем предметам, то есть поурочные планы, все учебно-методические, мультимедийные материалы и указать методы их эффективного применения. Также требуется создать систему государственной поддержки и стимулирования труда учителей.

– Много критики поступает в отношении отечественных учебников для школьников…

– Создание учебников в научном плане – это очень сложная работа. Известный академик Андрей Колмогоров сравнил создание учебника с конструированием реактивного самолета. Ученые Франции, которые внесли большой вклад в развитие учебниковедения, пишут, что для создания хороших учебников необходимо 3–5 лет. У нас наука создания учебников не развита, авторам не создаются необходимые условия, они пишут свои учебники в свободное от основной работы время и в кратчайшие сроки, за 9–10 месяцев.

Для создания качественной учебной литературы необходима теоретическая основа разработки учебной литературы и инновационных учебно-методических комплексов с учетом мирового опыт. Нужно организовать единый авторский коллектив для разработки линейных учебников или ИУМК, состоящих из учебников с мультимедийными пособиями и УМК по одному предмету для всех классов обучения. Также необходимо подготовить экспертов по оценке качества учебной литературы, определить ответственность авторов, экспертов и издательств по созданию учебной литературы и так далее.

– Насколько реально внедрение вашей концепции в нашей стране? Поддерживает ли ее Министерство образования РК?

– Мы представляем концепцию для широкого обсуждения в обществе, в педагогической общественности и, надеемся, что со стороны Министерства образования и науки РК и правительства ей будет уделено должное внимание. В дальнейшем предлагаем разработать на ее основе комплексную программу повышения качества среднего образования РК, которая в части среднего образования дополнит Государственную программу повышения качества образования и науки РК на 2016–2019 годы. Там будут описаны пошаговые действия всех ее участников по годам. Разработка и принятие такой программы, несомненно, приведет к повышению качества среднего образования на новый уровень. Для реализации такой программы не требуется дополнительных финансовых средств со стороны государства. Она будет осуществляться в пределах выделенных средств из республиканского бюджета в МОН РК.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ