Уличные движения

С какими проблемами помогал справиться алматинцам «Дежурный по городу»

«Дежурный по городу» разбирался с открытым люком в микрорайоне Улжан-1 Алатауского района (№ 59 «Вечерний Алматы» от 25.05.2017 года «Пока не поздно»). «Опасно для жизни! – поднял тревогу алматинец Абирхан Сахауев. – На углу улиц Такежанова и Балкудык открытый колодец, а внутри кабели и вода!». Мы направили сообщение в акимат Алатауского района. И вот: «Спасибо «дежурному по городу! – сообщил Абирхан Сахауев. – На открытый колодец в микрорайоне Улжан-1 на улице Такежанова угол улицы Балкудык установили крышку люка».

«Дежурный по городу» порадовался за жителей микрорайона Улжан-1, но, как выяснилось, рано.

«…И с другими люками у нас непорядок, – сообщил все тот же житель недавно присоединенного района. – От дороги вдоль БАКа на север по улице Такежанова только до школы из 15 колодцев лишь три имеют соответствующие люки с крышками, один опять открытый (опасен для жизни), остальные 12 прикрыты как попало и чем попало. Необходимо проверить все колодцы в микрорайоне и принять меры по приведению их в соответствие с действующими на этот счет нормативами».

Не сочтите за труд

Постоянный корреспондент рубрики и путешественник по городу Сакен Жусупбеков вновь шлет «дежурному по городу» сигналы и фото обнаруженного непорядка.

«На улице Ондасынова при повороте с Достык (Горной) на мигающем светофоре налево в южном направлении в сторону Юннатского озера – ямы, колдобины, выбоины и отсутствие двух люков, – пишет Сакен. – Выше дорога идеальная. Просьба залатать эти ямы и установить люки».

Просьба к коммунальным службам Алатауского и Медеуского районов: будьте добры, наведите порядок на вверенных вам территориях. Пока не случилось беды.

Зелёный шум

«Неужели правда, что сотни деревьев по улице Сулейменова (бывшая Дежнева) будут вырублены? – таким вопросом всколыхнул Facebook ArtemShu. – Узнал, что ради строительства скоростной автобусной (БРТ) линии будет выпилено огромное количество деревьев по улицам Сулейменова, Жандосова, Тимирязева. Насколько я понимаю, одной из самых пострадавших улиц станет улица Сулейменова (бывшая Дежнева, продолжение проспекта Алтынсарина в южную сторону). Причем будет полностью демонтирована разделительная полоса с сотнями молодых деревьев, а также большое количество взрослых деревьев по краям. Прискорбно, но снос деревьев идет полным ходом, и вскоре мы лишимся еще одного зеленого уголка нашего бывшего города-сада. Но в моем сердце и памяти он навсегда останется таким: зеленым и любимым».

Далее всем желающим предлагается подписывать петицию против сноса деревьев.

«Дежурный по городу» в срочном порядке выяснил, что снос деревьев по указанному адресу проводился в соответствии с разрешением, выданным 20 апреля Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. Срок действия разрешения – до 25 ноября 2017 года. Разрешение выдано подрядчику, выполняющему работы по реконструкции улично-дорожной сети по скоростной линии общественного транспорта, – BRT, ТОО «Даулет-Дорстрой». При этом руководству ТОО предписывается провести компенсационные посадки: 45 хвойных и 936 лиственных деревьев, 24 кустарника хвойных и лиственных пород, которые необходимо выполнить до 25 ноября 2017 года. Согласитесь. Дело это для города и горожан, страдающих от пробок на дорогах, чрезвычайно востребованное. Но…

На сегодняшний день подрядчик приостановил все работы. Почему? Да потому что некоторые местные жители стали активно выражать недовольство сносом деревьев. На место выехали экологи Ауэзовского района, побеседовали с горожанами, проживающими в районе улицы Сулейменова. Выяснилось, что мнения людей разделились: одни категорически против спила зеленых насаждений, другие – за то, чтобы старые деревья, в основном тополя, посаженные в 60-х и 70-х годах прошлого века, сносились, так как они представляют угрозу, особенно при сильном ветре. И в этом их мысли совпадают с оценкой специалистов – как ни жаль, но старовозрастные деревья в мегаполисе ради безопасности горожан постепенно должны заменяться молодыми. К тому же сложная транспортная ситуация требует расширения проезжей части. Повторим: пробки на дорогах отнюдь не способствуют экологическому благополучию в городе. Нам, так же как и всем неравнодушным коренным алматинцам, жаль сносимые деревья. Но очевидно и другое: транспортные и экологические проблемы в мегаполисе тесно взаимосвязаны и требуют от городских властей незамедлительных и порой непопулярных решений.

Мост испытаний

– Приезжай «дежурный» к нам! – попросили пенсионерки, что живут в районе улицы Тлендиева и проспекта Райымбека. – Посмотришь, как нас тренируют на полосе препятствий!

Просьба заинтересовала. Приехали, но вот в обратный путь от остановки «Тлендиева» на запад отправиться не решились. Причина проста: чтобы перей­ти с тротуара на остановочный комплекс, пришлось бы вначале потренироваться в преодолении мостика. И как только местные бабушки умудряются его преодолевать?

Но вопрос этот мы адресуем не пенсионеркам, а тем, кто длительное время не следит за состоянием столь необходимой коммуникации.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Фото Каната Конуспаева