Улицы разбитых арыков

Почему работы по благоустройству дворов оборачиваются для жителей неудобствами?

К «дежурному по городу» поступило обращение от пенсионера, почетного строителя Казахстана Юрия Семеновича Максимова.

– Любят строители выполнять земляные работы в ноябре-декабре, – со знанием дела констатирует ветеран строитель. – Оно и понятно: тут и зимнее удорожание, и минимальная отсрочка по оплате выполненных, а зачастую и не выполненных работ, поскольку год-то заканчивается и выделенные средства нужно освоить, то есть одним раздать, а другим получить. Причем выполнены работы или нет, уже значения не имеет, так как бюджет должен быть освоен.

В Бостандыкском районе ниже акимата есть улица Солодовникова. Много лет на участке этой улицы между улицами Жарокова и Айманова ливневая канализация практически отсутствовала, после дождей невозможно было пройти к домам № 167 по улице Жарокова и № 56 по улице Сатпаева.

В конце ноября прошлого года сюда прибыла техника и рабочие, убрали остатки старой (сорокалетней давности) ливневой канализации и к концу декабря проложили новую. Кое-где работы выполнены так себе, на тройку с минусом, но на конечном участке перед самым Новым годом – безобразно, что видно на прилагаемых фото. Кто выполнил? Не имеет значения. Гораздо важнее – кто принял, подписал акты выполненных работ и оплатил этот брак из бюджетных средств? Ведь этот «приемщик» продолжает и в этом году работать на приемке других подобных работ, не понеся при этом никаких материальных и моральных потерь.

Может, после публикации исполнитель объявится и устранит брак и это явится еще одним конкретным шагом в мероприятиях по противодействию коррупции?

«Дежурный по городу» отправился по указанному адресу и побеседовал с местными жителями.

– Кому пришло в голову прокладывать ливневую канализацию зимой? – возмущается Евгений житель дома № 167. – Сама по себе идея прокладки новых арыков хорошая и нужная. Но посмотрите, как все сделано: земляной откос грозит засыпать новые лотки, куда сброшены старые конструкции, бордюры только осенью уложенного дорожного покрытия проезда разрушены, люки просели, все перекошено, всюду на асфальте грязь. Никому, в том числе и нашему КСК «Алма», нет дела до этого безобразия! Пытались дозвониться до отдела благоустройства нашего района – бесполезно!

– С шестидесятых годов живем здесь, – вторят Евгению пенсионерки Галина Тихоновна и Людмила Павловна. – Такого безобразия здесь никогда не было! А посмотрите, как варварски при прокладке арыков поступили с деревьями – техникой оборвали и оголили корни, теперь они могут погибнуть!

После увиденного на улице Солодовникова «дежурный по городу» полностью разделил возмущение заслуженного строителя Максимова, и местных жителей. А потому зададим те же вопросы и мы: кто принял «качественные» работы, зафиксированные на фото, и когда улица Солодовникова между улицами Айманова и Жарокова примет цивилизованный городской вид? «Дежурный по городу» начинает свое расследование.

Сколько ждать?

Почему в некоторых случаях обещания чиновников нужно ждать, как в пословице, три года?

«В сентябре прошлого года я обращалась в акимат с просьбой принять меры и установить крышки на люки арычной системы на тротуаре по улице Орманова, – сообщает «дежурному по городу» активистка Светлана Спатарь. – Тогда мне сообщили, что, по информации аппарата акима Медеуского района, касательно установки металлической решетки по улице Орманова коммунальными службами района будет восстановлен арычный люк (обечайки) по вышеуказанному адресу до конца текущего месяца. Прошло ровно полгода, но ни один из десяти люков так и не был закрыт! С западной стороны люки открыты около домов № 62, 80, 82, 84, 98 и др. А также около зоопарка и на остановочном пункте. С восточной стороны люк открыт около спортклуба Кете pride. Дозвониться до районного отдела коммунального хозяйства невозможно. Прошу срочно принять меры и закрыть люки, обеспечив безопасность и удобство для пешеходов!»

Куда же подевались эти злополучные люки? Пользователи Facebook живо откликнулись на эту проблему и предположили, что всему виной банальный вандализм – металлические крышки люков попросту воруют и сдают в пункты приема металлолома. Тогда этот вопрос больше для правоохранительных органов и коммунальных районных служб – проследить, чтобы муниципальную собственность – люки не воровали и не принимали в пунктах приема металлолома за деньги как лом.

«Дежурному по городу» три года назад заместитель руководителя Управления регулирования природопользования и природных ресурсов клятвенно обещал навести порядок на этом участке улицы Орманова. Но, как мы видим из фото, люки по сию пору здесь открыты, передвигаться по тротуару нет никакой возможности, а потому пешеходы идут по проезжей части, подвергая себя опасности. Интересно, что ответят «дежурному по городу» в этом году? Как известно, обещанного три года ждут. Срок этот минул.

От редакции: Пока верстался номер, нам сообщили, что по улице Орманова коммунальной службой «Тазалык» произведена работа по восстановлению арычных люков. С чем и поздравляем всех горожан. Но почему этого нужно было ждать три года?

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА