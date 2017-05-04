Улыбайтесь, господа, улыбайтесь

Занятия по системе «Юсимарон». Что это такое?

В выходные прошел Фестиваль весенних энергий. Его гости смогли узнать и проверить на себе работу различных техник и энергоинформационным практик, среди которых были беседы с психологом, неосуфийские техники, медитационная терапия, йога смеха и другие. Из большого зала доносились взрывы хохота – оказалось, там проводятся занятия по системе «Юсимарон». Что это такое, рассказывает автор проекта Юлия Матаева.

– Представьтесь, пожалуйста, кто вы и чем занимаетесь.

– Я Фея Юля, которая проявилась в этом мире, чтобы помочь людям абстрагироваться от своих проблем с помощью «дуракаваляния» и веселых песенок.

– Как давно вы осознали себя в этом амплуа?

– Уже прилично, с 2000 года, когда к нам с семинарами приезжали ученики Петра Бурлана, основателя системы «Симорон».

– Можете объяснить для непосвященных, что такое «симорон»?

– «Симорон» – это игровой психотренинг, придуманный еще в 1988 году Петром Бурланом. Он работал режиссером в Русском драматическом театре в Киеве и создал эту систему для раскрепощения молодых актеров. Само слово «симорон» – ничего не значащий набор звуков. Мы пользуемся техникой «тарабарских языков», чтобы снять смысловую нагрузку с некоторых понятий, мешающих человеку жить. Выпущенная в мир система «Симорон» расцвела и обогатилась разработками последователей. Я, например, представляю собственные игровые методики и назвала их «Юсимарон».

– Вы учите людей волшебству?

– Техники волшебства зарыты в каждом человеке, просто надо вспомнить об этом и откопать. Шекспир сказал, что все люди актеры, а я стараюсь подвести к мысли, что мы режиссеры своей судьбы. Наши минусы – это возможности, которые позволяют нам расти, а наши плюсы – это крылышки, с помощью них мы парим в состоянии драйва и кайфа.

– «Юсимарон» – это все-таки психология?

– Это микс из разных техник. Мы используем звукотерапию и двигательную активность. Например, танцуем зажигательные хороводные танцы, чтобы войти в состояние парения. Техники волшебства постоянно развиваются, каждый желающий может придумать что-то новое, и оно работает!

– Суть в том, чтобы прекратить логические процессы? Другими словами, «выключить мозг»?

– Именно! Во время занятия человек выскакивает из своих стандартных представлений о себе как о личности, существующей в определенных рамках. Для этого придумана техника переименования. Например, у вас нелады с финансами. Я предлагаю переименовать себя и даже станцевать тематический танец под названием «Я фабрика, печатающая деньги». Включите любую ритмичную музыку и начинайте двигаться, представляя, что из вас сыплются купюры, кредитки, монетки. Вы их производите в большом количестве, они появляются под матрасом, льются из крана. Когда танцуют несколько человек, войти в раж и получить кураж еще проще. Отдайтесь танцу, попрыгайте и побеситесь как следует! На работе вы носите маску серьезного человека, а дома вполне можно поиграть в танцующего волшебника! У вас неудачи на личной почве? Танцуйте танец «Я оазис любви!». Вы источаете любовь, наливаете ее в стаканы и выплескиваете на все и на всех. У вас так много любви, что своей любовью вы можете залить континенты. Плесните чуток на Африку, на Индию, на Америку, свой родной город не забудьте! Фантазируйте, не стесняйтесь! Если вы производите так много любви и отдаете ее во внешний мир, ваша половинка просто не может к вам не притянуться!

– Расскажите, как проходит занятие в «юсимаронской» группе?

– Сначала мы знакомимся и обнимаемся, обязательно нужен телесный контакт. Потом мы входим в состояние детства и говорим: «Я солнце! Я доброе большое солнышко! Я добрый большой человек, во мне добра столько, что хватит на всех!». Когда ты это представляешь, то начинаешь излучать солнечную энергию на всех, кто находится с тобой рядом. Мы беремся за руки, образовываем одно большое солнце, делаем дыхательные упражнения, кружимся в хороводе, умножаем свою энергию и делимся ею со всей планетой и со всей Вселенной. Потом каждый рассказывает, с какой проблемой он пришел, и мы вместе даем ему новое имя. У человека сломался биокомпьютер из-за вируса, и он стал считать себя больным, несчастным в любви или обделенным финансово. Вот примеры новых имен: «Я золотой ключик», «Я курица, несущая золотые яйца», «Я лягушка-путешественница, которую несут два журавля». Имя должно быть смешным и не обязательно соответствовать конкретной цели вашего обращения. Переименовалка очень хорошо действует. Когда мой сын поступал в институт, мы придумали ему такой стишок: «Я Иван-дурак на печке, рассекаю попой речку. Выхожу сухим из воды и пою: ай-люли, ай-люли!». Этот же стишок использовал второй сын и тоже благополучно сдал экзамены.

– Получается, беда в том, что люди воспринимают себя слишком серьезно? Ходят к психологам, разбирают свои проблемы.

– Конечно, если за проблемами ухаживать, пропалывать и обрезать, они расцветут пышным цветом! В данном случае смехотерапия лучше снимает все барьеры. Кроме «симоронской» школы я училась у Мадана Катарьи, основателя йоги смеха, он приезжал в Алматы. Его так и называют – «доктор смеха». На занятиях участники выполняют абсурдные, с точки зрения нормального взрослого человека, вещи. Играют в ролевые игры, становясь то Тарзаном, то Джейн. Есть замечательный прием смехотерапии. Представьте, что ваш рот закрыт на замочек-молнию, а внутри содержится смех. Вы чуть-чуть приоткрываете замок, оттуда выливается немного смеха. Потом пошире, вылилась порция смеха больше, а затем резко открываете замочек полностью и хохочете во всю мочь.

– Тяжело, попав в группу, с непривычки заниматься дуракавалянием и смехотерапией?

– Нет, почти все, даже серьезные чиновники, включаются в игру. Для адаптации мы выполняем такое упражнение. Представляем, что все собравшиеся прилетели сюда с разных планет. Внешний вид у нас очень разнообразный – у кого-то рога, хвосты, гребень на спине, как у динозавра. Встаем в круг и начинаем тереться друг о друга то боками, то животами, то спинами, чтобы оттереть эти лишние наросты, мешающие нам общаться. После этого все становятся землянами, и любые трудности нам нипочем!

– У вас сегодня в зале на полу валялись скомканные газеты. Что это за техника?

– Мы взяли газетки, тщательно их помяли, а потом я говорю собравшимся: «Знаете, кого вы сейчас помяли? Себя любимого! Потопчите, попинайте себя, злого, нехорошего, раздраженного. Потоптали? Теперь расправьте себя доброго, нежного, полюбите себя таким, как вы есть». В итоге мы покидались этими газетками, представляя, что это и есть шарики любви.

– Каков результат работы с техниками абсурда?

– У каждого свой. Кто-то привлекает деньги, другие удачу в любви, третьи налаживают взаимоотношения с коллегами или с семьей. Глобальная цель – стирание границ между личностями, религиями, мировоззрениями. Мы все – это большое коллективное «Я».

Симорон-техники для домашнего применения

Техника поощрения, «таканье»

Поощрение работает на всех уровнях, как говорится, хорошее слово и кошке приятно. Встав с постели по звонку будильника, поощрите себя словами: «Какой я молодец, так держать!». За окном дождь, но в тучах есть просвет голубого неба: «та-ак, та-ак, расширяйся, мой хороший!». На работе коллега пришел в новой рубашке – «Та-ак, отлично выглядишь!». А можете просто говорить, глядя на вещи или людей: «Так, так, так», – как курица кудахчет. Поощряя события окружающего мира, не заметите, как они начнут складываться в вашу пользу.

Выкрикивание намерения.

Техника отмены

Многократно проверенная техника, получившая обратный отклик от начинающих волшебников. Намерение, выкрикнутое громко и с чувством, всегда срабатывает. Лучше всего залезть на какое-нибудь возвышение и, громко крича и щелкая пальцами, с него спрыгнуть. Например, прыгаете с унитаза с криком: «Появитесь, деньги!». Или скачете с дивана с воплем: «Отменяю температуру», если кто-то из близких вдруг заболел. Не верится, что это возможно? Тогда прыгайте в параллельную вселенную, где искомое событие – уже свершившийся факт. Вам не нравится новый сослуживец (шеф, дворник, соседка). Но мы не хотим принести вред этим людям, поэтому кричим: «Исчезни с пользой для себя!». Персонажи исчезнут из вашей жизни по причине лучших условий, сложившихся для них.

Техника разрешения

Вариант предыдущей техники выполняется так же, но начинка немножко другая. Мы часто хотим чего-то, но внутренне считаем себя недостойными, некрасивыми, несозревшими и прочее. Так вот, нужно громко разрешить себе это. Взбираемся на табуретку, щелкаем пальцами и прыгаем с криком: «Разрешаю появиться деньгам!», «Разрешаю любви войти в мою жизнь!», «Разрешаю себе путешествие в Париж!». Можно вместо «разрешаю» говорить «не препятствую», потому что зачастую мы сами препятствуем выполнению своего намерения.

Симоронские ритуалы

Ритуалы – очень действенная вещь, не зря их использовали шаманы. Симоронский ритуал – это театр абсурда. Вот где можно дать своей фантазии разгуляться на полную катушку! Вы автор, сочиняйте свой собственный ритуал для любого желания. Самый известный из исполненных симоронских ритуалов носит название «Трусы на люстру – деньги в дом!». Понятно, что изобретатель данного действа с песнями и плясками привлекал денежные массы, повесив на люстру в зале свои семейные трусы в полосочку. Еще один абсурдный ритуал называется «Сидеть на диете». Пишите на бумажке слово «диета» и сидите на ней сколько угодно. Точно так же можно сбрасывать свой вес, с балкона например, или сжигать жир. Поднять зарплату? Отлично, листочек со словом «зарплата» поднимаете на самое высокое место в доме и прячете его там, можно и в горы его поднять, если не лень. Болит горло? Возьмите пустую бутылку, смажьте ею горлышко и сделайте компресс. Поставьте на видное место. Если фантазия разыгралась, можете и горчичники ей поставить.

Воображаемый куш

Техника куша требует исключительно ментальной деятельности. У вас нелады с соседкой? Подарите ей что-нибудь, но не лично, а в воображении. И не просто что-нибудь, а подарок исключительно красивый и абсурдный. Пример: представляете соседку, сидящую на детской лошадке, расписанной «под хохлому» с огромной поварешкой меда в руках. Она качается на лошадке, слизывает с поварешки мед и счастливо улыбается. Такие подарки можно делать всем, с кем не складываются отношения, и периодически прокручивать образ куша в голове. Занимаясь подобными упражнениями, вы уже начнете хохотать и измените свое отношение к этому человеку.

Смена привычной картины мира

Мы все живем согласно общественному договору своей обычной рутинной жизнью. Чтобы впустить волшебство в свой мир, можно подключить наш главный цензор – логику. Объясните себе, почему должно случиться то, чего вы желаете, а потом приступайте к работе с любой из техник. Вы хотите найти деньги в книжном шкафу? Так вы же их туда положили год назад, а потом забыли. Логично? Теперь ищите. К исполнению симоронских ритуалов можно подключать друзей, знакомых, родственников. Коллективное творчество, сдобренное хорошим чувством юмора, приносит невероятные плоды!

Ольга АКСЮТИНА