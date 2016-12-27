Унижение и наказание

«Дежурный по городу» публикует историю от возмущенной алматинки

«19 декабря вечером были в новом супермаркете, который открылся рядом с «Мастер-2». Заехали буквально на 10–20 минут, чтобы купить лампочки. На выходе зазвенела рамка, и охранник поволок мою маму в комнату для охраны. Ей не предложили выложить содержимое карманов или расстегнуть пальто, а сразу повели на досмотр, и это несмотря на то, что у нее не было с собой сумки, только портмоне. Я в шоке, мама в шоке – такое с нами впервые.

В комнате какая-то женщина начала ее лапать: пощупала пальто, потом попросила снять его, еще раз ощупала, сняли шапку. Ничего не нашли… – рассказывает Айгерим Тукушева.

Для такого «шмона», кроме прозвеневшей рамки, других оснований у охраны не было, но они настырно пытались что-то найти. Вызвали специалистов из видеонаблюдения, но те лишь развели руками. Получается, для такого детального досмотра не было никаких причин!

Было до такой степени обидно, что от увиденного у меня навернулись слезы. А мама, кажется, вообще находилась в предобморочном состоянии (у нее больное сердце). Конечно же, перед нами никто даже не извинился. Нам сказали: «Вас тут никто не держит, можете идти». Охранники вели себя по-хамски…

Об этом не очень приятно вспоминать. Но! Во избежание подобных ситуаций с другими хочу рассказать, как все закончилось.

Оказалось, что для того чтобы извинения посыпались на нас с мамой, как из рога изобилия, достаточно было вызвать наряд полиции. Да, я пошла на принцип и позвонила полицейским, потому что никто не отменял статей 14 и 791 КоАП РК и 230 УПК РК, а еще есть статья 4 Закона РК «Об охранной деятельности» (это только то, что я вспомнила, а если покопаться, то можно много чего нарыть).

После прибытия полицейских сотрудники охраны сразу же изменились в лице и пообещали, что все, кто был причастен к этому незаконному досмотру, понесут наказание. Привели ту самую женщину, которая проводила этот нелепый досмотр, попросили ее извиниться. Но этого нам показалось недостаточно. Я все же уговорила маму написать заявление. Полицейский, который его принимал, сказал, что в его практике такое происходит впервые. По его словам, сотрудники охраны как минимум получат выговор.

P.S. Я не хочу жертв и увольнений. Кроме одного. Его фото прилагается к этому посту. Своим хамским поведением, надменным взглядом и издевательскими высказываниями он это заслужил. Я все записала на видео и готова предоставить при необходимости. И да, я останусь довольна, если администрация торговой сети проведет хотя бы семинар-тренинг для сотрудников, где их научат, как правильно и с минимальными психологическими и моральными потерями для клиентов бороться с ворами.

Самое обидное во всем то, что моя мама оскорблена и подавлена, с того вечера глотает валерьянку. Меня бесит, что ей пришлось все это пережить, причем не по своей вине, а из-за непрофессионализма и некомпетентности персонала.

В этом магазине мы даже не смогли купить лампочки, за которыми пришли. На кассе мы узнали, что товар уценен, а новой стоимости еще нет в базе. Кассир так и сказала, что не продаст нам лампочки и предложила прийти утром.

Отдельный респект полицейским, которые быстро приехали и без лишних разговоров приняли заявление. В этом случае они молодцы – все четко и ясно».

Что делать, если у вас возник конфликт с администрацией магазина и вас хотят досмотреть? С этим вопросом «дежурный по городу» обратился в Лигу потребителей Казахстана.

– Охрану в организациях торговли и обслуживания чаще всего осуществляют сотрудники частных охранных фирм, – разъяснила президент лиги Светлана Романовская. – Охранная деятельность в соответствии с законом включает в себя защиту жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств и защиту имущества физических и юридических лиц от противоправных посягательств. Иных полномочий охранникам законом не предоставлено. Таким образом, ни охранник, ни другие работники не имеют права устраивать досмотр личных вещей посетителей. Они могут лишь попросить вас показать содержимое сумок или карманов. Но выполнять данную просьбу или нет вы решаете самостоятельно. Не является причиной к досмотру даже утверждение о том, что вы были замечены берущим товар с полки магазина. Если имеются веские показания (сигнал охранной магнитной рамки о проносе товара или видеозапись кражи товара), вас имеют право задержать до приезда сотрудников полиции, которые и могут делать досмотр.

Досмотр может производиться лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола. Без понятых это допускается только в исключительных случаях при наличии оснований полагать, что при физическом лице находится оружие или иные предметы, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью окружающих. В течение 24 часов о досмотре без понятых уведомляется прокурор. При этом обязательно составляется протокол, который подписывается лицом, его составившим, лицом, подвергнутым досмотру, владельцем вещей и понятыми с обязательным вручением копии протокола досматриваемому лицу. Если досматриваемый отказывается от подписи, об этом в протоколе делается отметка.

В каких случаях закон допускает обыск и досмотр?

Статья 626 КоАП РК: «…Личный досмотр и досмотр вещей производится в отношении лица, совершившего административное правонарушение (например, мелкое хищение в магазине) с целью обнаружения орудий или предметов его совершения».

Статья 135 УПК РК предусматривает личный обыск задержанного и применяется «…в отношении лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, когда есть основание полагать, что он имеет при себе оружие либо попытается освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления, или в иных необходимых случаях. Досмотр может производиться также сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий с целью осмотра и изъятия у задержанных лиц оружия или иных предметов, которые могут быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью окружающих».

Василий ШУПЕЙКИН

и Ирина ВАСИЛЬЕВА