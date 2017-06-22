Управа на домоуправа

– Только собственник решает, по каким правилам и какие услуги по управлению своим домом он должен получать, – утверждает председатель Добровольного общества защиты прав нанимателей Владимир Пермин, который, продолжая дискуссию по проблемам КСК, начатую в № 57–58 «Вечерки» от 23.05.2017 года («Закон суров, но…») и № 60 от 30.05.2017 года («Прозаседавшиеся и почивающие»), по-прежнему стоит на своем: без внутренних нормативных актов (ВНА) в КСК не обойтись.
Кроме того, общественник напоминает всем собственникам квартир:
– Как только решение общего собрания принято, вступают в силу действия других законов, регулирующих взаимоотношения между собственником квартиры и председателем. В первую очередь это то, что собственник квартиры автоматически становится потребителем, а председатель КСК – услугодателем, и на них уже распространяется не только Закон «О потребителях», но и ряд других законодательных актов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе «О трудовой деятельности», «Об обращении граждан» и другие законы, регулирующие как финансовую деятельность, так и делопроизводство.
Предлагаю посмотреть на выписку из статьи закона «О жилищных отношениях» через призму всего действующего законодательства РК. Итак, «…предоставлять собственнику ежеквартально в письменной форме либо в форме электронного документа до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет, в котором отражены расходы, связанные с использованием общего имущества, а также дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание общего имущества объекта кондоминиума».
Считаю, что пока нет документа, регламентирующего (детализирующего) требования данной статьи, таким документом является ВНА КСК, все упирается в уровень морали председателя КСК или лица, выполняющего функции управляющего многоквартирным жилым домом. Захочет он дать отчет жильцам – даст, не захочет – не даст. Но ведь можно сделать и по-другому: ответственность за исполнение требования данной статьи официально решением общего собрания возложить на другого человека – на бухгалтера. Многие возразят, мол, бухгалтер полностью зависит от председателя! Но это лишь в том случае, когда бухгалтер подотчетен и отчитывается перед председателем. А вот если бухгалтер будет подотчетен правлению, а не отчитываться перед председателем, ответственность за исполнение требования закона ложится на плечи бухгалтера, а неисполнение этого требования переходит уже в разряд нарушений трудовых отношений.
Не думаю, что бухгалтер будет рисковать своим рабочим местом ради председателя КСК или другого ответственного товарища в сфере управления жилым фондом, зарабатывая «волчий билет». Необходимо вынудить председателя КСК играть по правилам собственников квартир, которые в виде ВНА должны утверждаться на общем собрании.
К примеру, многие вопросы, с которыми жители обращаются в департаменты или общественные организации, касаются выполнения председателем КСК своих функциональных обязанностей. При этом мало кто знает, что большинство вопросов, которые жильцы решают самостоятельно, должны решаться председателем КСК. Все, что касается правильности начисления за тепло и горячее водоснабжение, должен котролировать председатель, особено если стоят общедомовые счетчики тепла. Председатели КСК заключают договоры, и они же отвечают перед своими работодателями – жильцами за исполнение этих договоров. Кроме того, часто они отчисляют деньги в ассоциации КСК, где есть юрист, который должен помогать разбираться в этих вопросах. То же самое касается вопросов перепланировок и архитектурных изменений – именно председатель отвечает перед жильцами за их безопасное проживание, он котролирует все изменения в жилом строении, которое обслуживается им.
И напоследок Владимир Пермин дает рекомендации собственникам квартир многоквартирных жилых домов, собирающихся заключить договор на обслуживание своего дома с сервисной компанией.
– Для подписания договора услугодатель обязан предоставить вам два экземпляра договора, – советует общественник. – Оба варианта должны быть заверены печатью услугодателя (юридическое лицо) и подписью первого руководителя. Место для подписи договора располагается в конце договора. Далее с одной стороны, обычно слева, – данные услугодателя, с другой, обычно справа – данные потребителя.
Часто потребители легкомысленно ставят свои подписи под договором, так как или неудобно обижать недоверием представителя другой стороны, или некогда вчитываться в содержание договора. Но законом предусмотрена процедура, позволяющая хорошо обдумать содержание договора и сделать письменные замечания, которые имеют юридическую силу. Это так называемый протокол разногласия. Процедура эта проста, но очень эффективна и состоит в следующем: прежде чем поставить свою подпись под договором, необходимо сделать приписку: «К договору прилагается протокол разногласия». Что это дает? А вот что – нам дается десять дней на то, чтобы изложить свои замечания в протоколе разногласия, который оформляется следующим образом.
Вверху листа посередине пишется «Протокол разногласия», ниже указывается, к какому договору, от какого числа и номер договора. Далее страница делится вертикально на два столбца. В левом излагается редакция статьи договора, в правой – ваша редакция этого же пункта.
Не позже десятого дня мы должны отдать этот «Протокол разногласия» на подпись услугодателю и оставить у себя один экземпляр, заверенный печатью и подписью первого руководителя услугодателя.
В течение следующих десяти дней услугодатель должен либо принять ваши условия, изложенные в «Протоколе разногласия», либо через суд признать их недействительными.
В случае если услугодатель не подаст в суд, все ваши замечания, изложенные и подписанные вами в «Протоколе разногласия», принимают юридическую силу.
От редакции: Надеемся, что советы и предложения общественников окажутся полезны горожанам. А от читателей ждем продолжения обсуждения темы ЖКХ.
Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА