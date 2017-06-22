Управа на домоуправа

Только собственник решает, по каким правилам и какие услуги по управлению своим домом он должен получать

– Только собственник решает, по каким правилам и какие услуги по управлению своим домом он должен получать, – утверждает председатель Добровольного общества защиты прав нанимателей Владимир Пермин, который, продолжая дискуссию по проблемам КСК, начатую в № 57–58 «Вечерки» от 23.05.2017 года («Закон суров, но…») и № 60 от 30.05.2017 года («Прозаседавшиеся и почивающие»), по-прежнему стоит на своем: без внутренних нормативных актов (ВНА) в КСК не обойтись.

Кроме того, общественник напоминает всем собственникам квартир:

– Как только решение общего собрания принято, вступают в силу действия других законов, регулирующих взаимоотношения между собственником квартиры и председателем. В первую очередь это то, что собственник квартиры автоматически становится потребителем, а председатель КСК – услугодателем, и на них уже распространяется не только Закон «О потребителях», но и ряд других законодательных актов, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе «О трудовой деятельности», «Об обращении граждан» и другие законы, регулирующие как финансовую деятельность, так и делопроизводство.

Предлагаю посмотреть на выписку из статьи закона «О жилищных отношениях» через призму всего действующего законодательства РК. Итак, «…предоставлять собственнику ежеквартально в письменной форме либо в форме электронного документа до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет, в котором отражены расходы, связанные с использованием общего имущества, а также дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание общего имущества объекта кондоминиума».

Считаю, что пока нет документа, регламентирующего (детализирующего) требования данной статьи, таким документом является ВНА КСК, все упирается в уровень морали председателя КСК или лица, выполняющего функции управляющего многоквартирным жилым домом. Захочет он дать отчет жильцам – даст, не захочет – не даст. Но ведь можно сделать и по-другому: ответственность за исполнение требования данной статьи официально решением общего собрания возложить на другого человека – на бухгалтера. Многие возразят, мол, бухгалтер полностью зависит от председателя! Но это лишь в том случае, когда бухгалтер подотчетен и отчитывается перед председателем. А вот если бухгалтер будет подотчетен правлению, а не отчитываться перед председателем, ответственность за исполнение требования закона ложится на плечи бухгалтера, а неисполнение этого требования переходит уже в разряд нарушений трудовых отношений.

Не думаю, что бухгалтер будет рисковать своим рабочим местом ради председателя КСК или другого ответственного товарища в сфере управления жилым фондом, зарабатывая «волчий билет». Необходимо вынудить председателя КСК играть по правилам собственников квартир, которые в виде ВНА должны утверждаться на общем собрании.

К примеру, многие вопросы, с которыми жители обращаются в департаменты или общественные организации, касаются выполнения председателем КСК своих функцио­нальных обязанностей. При этом мало кто знает, что большинство вопросов, которые жильцы решают самостоятельно, должны решаться председателем КСК. Все, что касается правильности начисления за тепло и горячее водоснабжение, должен котролировать председатель, особено если стоят общедомовые счетчики тепла. Председатели КСК заключают договоры, и они же отвечают перед своими работодателями – жильцами за исполнение этих договоров. Кроме того, часто они отчисляют деньги в ассоциации КСК, где есть юрист, который должен помогать разбираться в этих вопросах. То же самое касается вопросов перепланировок и архитектурных изменений – именно председатель отвечает перед жильцами за их безопасное проживание, он котролирует все изменения в жилом строении, которое обслуживается им.

И напоследок Владимир Пермин дает рекомендации собственникам квартир многоквартирных жилых домов, собирающихся заключить договор на обслуживание своего дома с сервисной компанией.

– Для подписания договора услугодатель обязан предоставить вам два экземпляра договора, – советует общественник. – Оба варианта должны быть заверены печатью услугодателя (юридическое лицо) и подписью первого руководителя. Место для подписи договора располагается в конце договора. Далее с одной стороны, обычно слева, – данные услугодателя, с другой, обычно справа – данные потребителя.

Часто потребители легкомысленно ставят свои подписи под договором, так как или неудобно обижать недоверием представителя другой стороны, или некогда вчитываться в содержание договора. Но законом предусмотрена процедура, позволяющая хорошо обдумать содержание договора и сделать письменные замечания, которые имеют юридическую силу. Это так называемый протокол разногласия. Процедура эта проста, но очень эффективна и состоит в следующем: прежде чем поставить свою подпись под договором, необходимо сделать приписку: «К договору прилагается протокол разногласия». Что это дает? А вот что – нам дается десять дней на то, чтобы изложить свои замечания в протоколе разногласия, который оформляется следующим образом.

Вверху листа посередине пишется «Протокол разногласия», ниже указывается, к какому договору, от какого числа и номер договора. Далее страница делится вертикально на два столбца. В левом излагается редакция статьи договора, в правой – ваша редакция этого же пункта.

Не позже десятого дня мы должны отдать этот «Протокол разногласия» на подпись услугодателю и оставить у себя один экземпляр, заверенный печатью и подписью первого руководителя услугодателя.

В течение следующих десяти дней услугодатель должен либо принять ваши условия, изложенные в «Протоколе разногласия», либо через суд признать их недействительными.

В случае если услугодатель не подаст в суд, все ваши замечания, изложенные и подписанные вами в «Протоколе разногласия», принимают юридическую силу.

От редакции: Надеемся, что советы и предложения общественников окажутся полезны горожанам. А от читателей ждем продолжения обсуждения темы ЖКХ.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА