Управление жильём

Многие алматинцы, не довольные работой своих КСК

Многие алматинцы, не довольные работой своих КСК, годами пишут жалобы в государственные органы, требуя убрать председателя или заставить его работать как положено.

Вот одно из типичных обращений, во множестве поступающих в рубрику «Дежурный по городу». А мы впоследствии направляем эти вопросы специалистам.

– Как нам повлиять на наш КСК «Улан», который не исполняет свои обязанности? – спрашивает алматинец Тахир.

Специалисты Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы дают весьма подробный ответ и учат, как правильно действовать и что говорит в этом случае закон:

– Согласно статье 42 Закона РК «О жилищных отношениях» в случае неудовлетворительной работы органа управления объектом кондоминиума собственники помещений жилого дома, которые вместе с другими домами управляются одним кооперативом собственников помещений, вправе по решению, принятому большинством, выйти из состава этого кооператива и образовать свой отдельный кооператив, перейти в другой кооператив либо применить иную форму управления объектом кондоминиума.

На собраниях собственников помещений (квартир) рассматриваются и принимаются решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума. Обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещений (квартир) требуют вопросы, связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума или выбором председателя правления. Собрание проводится по инициативе органа управления объектом кондоминиума или по требованию не менее десятой части собственников помещений (квартир).

Местные исполнительные органы вправе инициировать проведение собрания собственников помещений (квартир) с решением вопроса о выборе или найме управляющего жилым домом (менеджера) либо юридического лица для управления объектом кондоминиума.

Инициаторы собрания собственников помещений (квартир) уведомляют не менее чем за десять дней всех собственников помещений (квартир) о доме, месте и повестке предстоящего собрания. Собственники помещений (квартир) до проведения собрания имеют право ознакомиться у его инициаторов с материалами, необходимыми для принятия решений.

Собрание собственников помещений (квартир) правомочно при наличии не менее двух третей от общего числа собственников помещений (квартир). Каждый собственник помещения (квартиры) при голосовании имеет один голос. Если собственнику помещения (квартиры) принадлежит несколько помещений (квартир), он имеет соответствующее количество голосов. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. Решение собрания принимается большинством голосов от общего числа собственников помещений (квартир).

В случае отсутствия кворума голосование проводится путем письменного опроса. В протоколе собрания собственников помещений (квартир) указываются: местонахождение объекта кондоминиума; дата, время проведения собрания; общее количество собственников помещений (квартир); количество присутствующих на собрании собственников помещений (квартир); председатель и секретарь собрания; повестка дня собрания; лица, выступившие на собрании; форма и итоги голосования; решение, принятое собранием. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагаются лист регистрации собственников помещений (квартир), участвовавших в собрании, с указанием их фамилий, имен, отчеств (при их наличии), номеров помещений (квартир).

Принятое решение является обязательным для всех собственников помещений (квартир) и является документом для рассмотрения и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях как волеизъявление собственников помещений (квартир).

Для решения подобных вопросов горожанам можно письменно обращаться в Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы по адресу: улица Жарокова, 215, 3-й этаж, кабинет № 304, или по телефону 380-04-05.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН и Ирина ВАСИЛЬЕВА